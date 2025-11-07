(P) Condus intuitiv, performanță inteligentă. OMODA & JAECOO marchează începutul unei noi ere auto

Industria auto se află într-o revoluție continuă – trecând dincolo de inovația mecanică clasică și intrând cu adevărat în epoca inteligenței artificiale, a sustenabilității și a conexiunii totale.

În acest peisaj în continuă schimbare, OMODA & JAECOO nu sunt doar două nume, ci o viziune comună asupra condusului viitorului: mai sigur, mai adaptiv și mai integrat digital decât s-a cunoscut până acum.

Filozofia condusului adaptiv: „Intuitiv” devine „personal”

Condusul în era modernă nu se mai limitează la a reacționa – ci înseamnă a anticipa. Gama OMODA & JAECOO este construită să înțeleagă șoferul, să învețe de la el și să îi ofere asistență inteligentă în fiecare călătorie.

Folosind algoritmi avansați de inteligență artificială, autovehiculele identifică tipare de comportament la volan, evaluează fluxul rutier în timp real și oferă recomandări personalizate pentru o experiență mai sigură și mai eficientă. Șofatul se transformă astfel într-o colaborare fluidă și continuă – un parteneriat real dintre om și mașină.

Performanța hibridă adaptivă, creată pentru viața de zi cu zi

Sub designul dinamic și contemporan se află tehnologia SHS – Super Hybrid System, o soluție de propulsie care unește ingeniozitatea mecanică de precizie cu capacitatea de procesare digitală. Această arhitectură inteligentă asigură:

Comutare perfectă între modul electric și hibrid

Accelerație instantanee la solicitare

Recuperare eficientă a energiei în faza de frânare

Management automat al consumului, adaptat stilului individual de condus

Consecința? O performanță armonioasă și mereu optimizată – dinamică atunci când ai nevoie, economică atunci când contează.

Conexiunea completă – mașina care înțelege nevoile tale

Fiecare element al sistemului digital este proiectat pentru o interacțiune clară și fără efort. Ecranele tactile duale cu rezoluție superioară, comenzile vocale cu asistare AI și actualizările wireless (OTA) transformă autovehiculul într-un companion inteligent care se îmbunătățește în timp.

Funcțiile de conectivitate oferă:

Sincronizare perfectă cu dispozitivul mobil personal

Interacțiune vocală naturală și conversațională

Sistem de navigație în timp real, alimentat prin cloud

Monitorizare și control de la distanță a vehiculului

Îmbunătățiri software periodice și automate

Cu OMODA & JAECOO, șoferii din România descoperă o formă superioară de libertate digitală – una în care automobilul devine o prelungire naturală a vieții lor conectate.

Siguranța proactivă pentru o liniște deplină la volan

Sistemele avansate de asistență și protecție monitorizează neîncetat mediul înconjurător, prevenind situațiile de risc și intervenind înainte ca acestea să devină pericole.

Printre tehnologiile integrate se numără:

Sistem de cruise control adaptiv cu funcții inteligente

Alertă și frânare automată de coliziune

Asistență activă pentru păstrarea benzii de rulare

Sistem de camere panoramice 360° cu recunoaștere a pietonilor

Asistență pentru condus în trafic dens

Această rețea de siguranță digitală oferă încredere absolută, indiferent de condițiile de drum.

Design vizionar, funcționalitate inteligentă

OMODA & JAECOO îmbină estetica din viitor cu utilitatea inteligentă. Silueta sculpturală, proporțiile armonioase și iluminarea ambientală avansată ilustrează o filozofie de design ghidați de ideea de „Artă în Mișcare” – o abordare care nu doar atrage privirile, ci și îmbunătățește esența condusului.

Habitaclul devine un sanctuar digital – un spațiu unde confortul premium, rafinamentul și tehnologia de vârf coexistă în deplină armonie.

Un nou capitol pentru mobilitatea românească

Prin tehnologia adaptivă, performanța hibridă inteligentă și designul progresist, OMODA & JAECOO deschid un capitol inedit în istoria mobilității din România. Un capitol în care condusul nu este doar o necesitate, ci o experiență superioară, clădită pe înțelegere, siguranță și sofisticare.

OMODA & JAECOO – punctul în care intuiția umană se întâlnește cu inovația digitală, iar viitorul devine accesibil acum.