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Katy Perry a strălucit într-o ținută argintie la a treia ceremonie a Campionatului Mondial care a a avut loc la Los Angeles

A treia ceremonie de deschidere a Campionatului Mondial 2026 a avut loc la Los Angeles. Katy Perry a urcat pe scenă într-o rochie argintie și a strălucit în fața fanilor prezenți acolo.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 13 Iunie 2026, 06:35 | Actualizat Sambata, 13 Iunie 2026, 06:36
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Katy Perry a strălucit într-o ținută argintie la a treia ceremonie a Campionatului Mondial care a a avut loc la Los Angeles | Profimedia Images
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Katy Perry a dat startul Cupei Mondiale 2026 într-un mod spectaculos, urcând pe scena de la SoFi Stadium din Los Angeles în cadrul ceremoniei de deschidere organizate vineri seară.

Katy Perry a strălucit într-o ținută argintie la a treia ceremonie a Campionatului Mondial care a a avut loc la Los Angeles

Artista a atras imediat atenția nu doar prin prestația sa, ci și prin ținuta aleasă pentru eveniment. Perry a purtat o rochie argintie semnată Stella McCartney, din colecția Ready-to-Wear FW26. Creația, cu o talie accentuată și un design neobișnuit, părea realizată din numeroase șuvițe metalice strălucitoare, amintind de atmosfera glamour specifică Hollywoodului.

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În fața zecilor de mii de spectatori prezenți pe stadion și a milioanelor de telespectatori din întreaga lume, cântăreața a interpretat piesa „Wonder”, inclusă pe albumul său „143”, lansat în 2024. Momentul a avut însă și o încărcătură emoționantă, deoarece artista nu a urcat singură pe scenă.

Cu o zi înainte de spectacol, Katy Perry a prezentat pe TikTok povestea lui Tius, un băiat de 10 ani din Norvegia. Vocea copilului apare pe piesa „Wonder”, după ce acesta a înregistrat o parte vocală în 2021, când avea doar cinci ani. Perry a explicat că a descoperit înregistrarea în 2023 și a fost atât de impresionată încât a decis să construiască în jurul ei versurile melodiei. Pentru ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale, Tius a călătorit din Norvegia până în Los Angeles pentru a interpreta piesa alături de artistă.

Show-ul a inclus și alte nume cunoscute din industria muzicală, printre care Tyla și Anitta, transformând ceremonia într-un adevărat spectacol internațional.

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Evenimentul din Statele Unite a reprezentat una dintre cele trei ceremonii organizate de țările-gazdă ale competiției. În Mexic, cap de afiș a fost Shakira, în timp ce în Canada au urcat pe scenă artiști precum Alanis Morissette și Michael Bublé.

Katy Perry și viața sa personală

În ultima perioadă, Katy Perry s-a aflat în atenția presei și datorită vieții sale personale. Artista și fostul premier canadian Justin Trudeau și-au făcut recent debutul oficial pe covorul roșu la premiera filmului-concert „Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live From Paris”, desfășurată în cadrul Festivalului Tribeca. Cei doi, care formează un cuplu de aproape un an, nu și-au ascuns afecțiunea în fața fotografilor, arată acest site.

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Rămâne de văzut pe cine va susține Katy Perry pe parcursul Cupei Mondiale, însă un lucru este cert: artista a reușit să ofere unul dintre cele mai comentate momente ale ceremoniei de deschidere.

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