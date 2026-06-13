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Campionatul Mondial de Fotbal 2026
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Cartonaș galben anulat de VAR | SUA - Paraguay
Cartonaș galben anulat de VAR | SUA - Paraguay
Sambata, 13.06.2026, 05:30
Balogun realizează ”dubla” | SUA - Paraguay
Sambata, 13.06.2026, 05:10
Bobadilla deviază nefericit în propria poartă | SUA - Paraguay
Sambata, 13.06.2026, 04:20
Ratare uluitoare a lui Jonathan David | Canada - Bosnia
Vineri, 12.06.2026, 23:00
Demirovic ratează singur cu portarul | Canada - Bosnia
Vineri, 12.06.2026, 23:00
Jovo Lukic deschide scorul | Canada - Bosnia
Vineri, 12.06.2026, 22:00
Hwang In-Beom egalează pentru sud-coreeni | Coreea de Sud - Cehia
Vineri, 12.06.2026, 06:00
Kang-In Lee șutează în forță, dar portarul Kovar are o paradă de zile mari | Coreea de Sud...
Vineri, 12.06.2026, 05:00
Son a şutat pe lângă poartă după ce a luat acţiunea pe cont propriu | Coreea de Sud - Cehia
Vineri, 12.06.2026, 05:00
Sithole primește cartonaș roșu după ce l-a faultat pe Gutierrez | Mexic - Africa de Sud
Joi, 11.06.2026, 23:30
Julian Quinones marchează primul gol al Campionatului Mondial din 2026 | Mexic - Africa de Sud
Joi, 11.06.2026, 22:40
Granzii Campionatului Mondial: Spania, Franța, Portugalia și Argentina
Joi, 11.06.2026, 19:00
Nu e doar despre o revenire, ci despre o renaștere: Africa de Sud, Algeria, Ghana și Tunisia
Marti, 09.06.2026, 21:00
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Balogun realizează ”dubla” | SUA - Paraguay
Sambata, 13.06.2026, 05:10
Bobadilla deviază nefericit în propria poartă | SUA - Paraguay
Sambata, 13.06.2026, 04:20
Demirovic ratează singur cu portarul | Canada - Bosnia
Vineri, 12.06.2026, 23:00
Ratare uluitoare a lui Jonathan David | Canada - Bosnia
Vineri, 12.06.2026, 23:00
Jovo Lukic deschide scorul | Canada - Bosnia
Vineri, 12.06.2026, 22:00
”Mihai Găinușă, student la 53 de ani”. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1
Vineri, 12.06.2026, 19:00
Furnicuțele 2026. Lucrare de control pentru Valentin Sanfira! Ce l-a întrebat Denise Rifai
Vineri, 12.06.2026, 18:57
Furnicuțele 2026. Angelica Flutur și Armin Nicoară, gest de prietenie pentru Valentin Sanfira. Gândurile transmise de artiști
Vineri, 12.06.2026, 18:46
Furnicuțele 2026. Valentin Sanfira joacă „scaunele muzicale” alături de Ansamblul „Doina Gorjului”
Vineri, 12.06.2026, 18:29
Furnicuțele 2026. Când a simțit Valentin Sanfira că și-a făcut loc în muzică și de ce a fost interzis pe unele posturi folclorice
Vineri, 12.06.2026, 18:13
Furnicuțele 2026. Cum a început cariera lui Valentin Sanfira și ce rol crucial a jucat Gheorghe Porumbel în viața lui
Vineri, 12.06.2026, 18:00
Furnicuțele 2026. Nicolae Datcu, spectacol total la emisiunea „Furnicuțele”! Artistul o imită pe Irina Loghin
Vineri, 12.06.2026, 17:40
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Katy Perry a strălucit într-o ținută argintie la a treia ceremonie a Campionatului Mondial care a a avut loc la Los Angeles
05:30
Cartonaș galben anulat de VAR | SUA - Paraguay
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Balogun realizează ”dubla” | SUA - Paraguay
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Bobadilla deviază nefericit în propria poartă | SUA - Paraguay
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SUA - Paraguay 4-1. Yankeii au făcut spectacol! Meciul s-a văzut liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY!
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