Cartonaș galben anulat de VAR | SUA - Paraguay

SUA - Paraguay 4-1. Yankeii au făcut spectacol! Meciul s-a văzut liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY!

Katy Perry a strălucit într-o ținută argintie la a treia ceremonie a Campionatului Mondial care a a avut loc la Los Angeles

Cupa Mondială 2026. Rezultate, program complet şi clasamente de la turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic

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