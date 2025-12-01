De ce nu au zburat avioanele ca de obicei la parada de 1 decembrie 2025. Ce s-a întâmplat de Ziua Națională a României

Astăzi, 1 decembrie 2025, românii de pretutindeni sărbătoresc Ziua Națională a României.

Update ora 12.00: Avioanele de luptă au zburat deasupra Arcului de Triumf, aproape de finalul paradei militare de Ziua Națională a României 2025.

Această sărbătoare importantă pentru poporul român este marcată de o paradă militară cu mare fast, unde sunt prezente mai multe personalități importante.

Parada de 1 decembrie 2025 - De ce nu au zburat avioanele de luptă

Parada militară organizată cu ocazia Zilei Naționale a României a început la ora 11.00. La marele eveniment dedicat românilor se vor trage 21 de salve de tun în timp ce 2900 de militari vor defila în zona Arcului de Triumf din București.

Citește și: Cum va arăta vremea până în Ajunul Crăciunului. Meteorologii au emis prognoza pe următoarele 4 săptămâni

„Mai sunt unele mici secrete care țin de bucătăria internă, dar parada este în linie dreaptă. După cum puteți vedea, detașamentele au sosit, se fac ultimele pregătiri, ultimele ajustări. Începând cu ora 11:00 urmează să urmăriți parada militară națională de aici, de la Arcul de Triumf. Informațiile sunt că se va produce și momentul de survol. Urmează să se mai execute un briefing și probabil după ora 9:30 vom ști cu siguranță, dar la această dată știm că parada se va desfășura conform planului.

Pregătirea durează, de regulă, 2 săptămâni în garnizoana București, dar detașamentele se constituie cu aproximativ 30 de zile înainte. Nu este problema să-i convingem, pentru că ei sunt militari, execută. Cel mai greu și cel mai provocator este să realizezi acea conexiune între militari care aparțin generațiilor diferite. O să vedeți în acest an militari foarte tineri, fie că vorbim de elevi sau studenți ai instituțiilor militare de învățământ, fie că vorbim de gradați, soldați profesioniști sau subofițeri aflați în primul an de activitate. Bineînțeles, avem în formații și militari cu foarte multă experiență și cu mai multe participări la Parada Militară Națională, astfel încât asta este provocarea numărul unu, să reușești să îi faci pe toți să defileze așa cum ne cer standardele și cum o cere un eveniment de asemenea amploare”, a dezvăluit Generalul Cornel Tonea, comandantul paradei militare, înainte de începerea paradei mult așteptată de românii strânși în jurul Arcului de Triumf.

Citește și: În ce zile din luna decembrie este bine să împodobești bradul. Este modul în care poți atrage prosperitatea și liniștea în familie

Se pare că din cauza condițiilor meteo nefavorabile există posibilitatea să nu se ridice și avioanele de luptă care au devenit deja o tradiție în fiecare an. Sunt, însă, în zbor câteva elicoptere, dar nu vor fi ridicate avioanele de luptă ca în anii trecuți.

Condițiile meteo nu permit ridicarea avioanelor de luptă. Mai exact, românii nu vor vedea aeronavele F-16, Eurofighter Typhoon, Hercules și Spartan. În cazul în care nu va zbura deloc aviația, muzica militară va susține un moment artistic timp de 10 - 15 minute.

Trei formații a câte 3 elicoptere, cu drapelul României, au survolat Arcul de Triumf.

Președintele Nicușor Dan este prezent la parada de 1 decembrie 2025 la Arcul de Triumf. Pe lângă președintele României, la parada organizată cu ocazia Zilei Naționale a României participă premierul Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, liderul PSD, Iulia Scântei, judecătoarea CCR, dar și alți oficiali.

Președintele Maia Sandu și președintele Volodimir Zelenski au transmis mesaje de felicitare de Ziua Națională a României.

Citește și: Sărbătorile religioase importante din luna decembrie 2025. Calendarul creștin ortodox complet