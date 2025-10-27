Doi suspecți au fost arestați în cazul furtului de bijuterii de la Muzeul Luvru din Paris. Cum au fost prinși

Doi suspecți care ar fi avut legătură cu jaful de la Muzeul Luvru din Paris au fost arestați ieri de forțele de ordine.

Forțele de oridine din Paris au arestat ieri doi suspecți care au legătură cu jaful de la Muzeul Luvru din urmă cu o săptămână. | Profimedia

În urmă cu o săptămână a avut loc un jaf la Muzeul Luvru din Paris, un jaf în care hoții au reușit să fure 8 exponate de mare valoare în doar 5-7 minute. Cei patru indivizi au pătruns în muzeu cu ajutorul unei scări lăsate aproape de una dintre ferestrele muzeului.

Suspecțo arestați în cazul jafului de la Muzeul Luvru

Înarmați cu scule electrice pentru a sparge geamul, hoții au furat obiecte de o valoare inestimabilă și în fuga lor au pierdut o coroană care valora o avere.

Citește și: La cât au fost evaluate bijuteriile furate de la Muzeul Luvru. Ce avertizează procuroarea Parisului

Articolul continuă după reclamă

Potrivit Le Parisien, suspecții provin din suburbia pariziană Seine-Saint-Denis, iar unul dinte ei urma să plece spre Albania cu un zbor de pe Aeroportul Charles de Gaulle atunci când a fost reținut de forțele de ordine.

Jaful a avut loc duminica trecută, iar imediat după evenimentul nefast, Ministrul francez al Justiției a declarat că „protocoalele de securitate au eșuat”.

Banda de 4 hoți a pătruns în muzeu după ora deschiderii și s-au folosit de o platformă mecanică montată pe un vehicul, lăsată acolo după ce au avut loc lucrări de întreținere în zonă.

Scara de pe acel vehicul ajungea la o fereastră din dreptul Galeriei Apollon. Hoții purtau haine negre, cagule și veste reflectorizante, dând impresia că fac parte din echipa de muncitori care se ocupau lucrările din zonă.

Hoții au furat opt bijuterii importante care aparțineau Coroanei Franței la scurt timp după deschiderea muzeului în dimineața zilei de duminică. Aceștia au spart o fereastră și au intrat în timp ce clădirea era deja luată cu asalt de turiști.

Citește și: Jaf la Luvru! Cât valorează obiectele de artă furate și ce le-a scăpat hoților înainte de a fugi

Din primele relatări, doi dintre hoți au pătruns prin ferestra spartă, ar fi amenințat paznicii aflați în acea sală, iar ei au evacuat imediat vizitatorii. Ulterior, hoții au spart două vitrine ale exponatelor și au furat bijuterii de o valoare inestimabilă.

Prejudiciul furtului spectaculos de bijuterii de la Luvru a fost evaluat de către conservatoarea muzeului la 88 de milioane de euro din punct de vedere economic, anunţă marţi seara procuroarea Parisului Laure Beccuau, conform news.ro.

„Prejudiciul a fost estimat de către conservatoarea Luvrului la 88 de milioane de euro”, o sumă spectaculoasă, dar care „nu are nimic în paralel şi comparabil cu prejudiciul istoric”, declară la RTL procuroarea.

Unul dintre rapoartele preliminare arată că una dintre sălile vizate nu era supravegheată video și e posibil ca hoții să fi știut asta încă de la început.

Hoții ar fi stat înăuntru doar 4 minute și au fugit apoi pe două scutere de la fața locului. O cameră de supraveghere din zonă a surprins imaginile cu doi dintre indivizi coborând pe scara mecanică și fugind apoi pe un scuter.

Citește și: Marile muzee ale lumii pot fi vizitate prin intermediul mediului online