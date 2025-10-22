La cât au fost evaluate bijuteriile furate de la Muzeul Luvru. Ce avertizează procuroarea Parisului

Laure Beccuau, procuroarea Parisului, le-a transmis un mesaj celor care au furat bijuteriile de la Muzeul Luvru. Iată ce le-a transmis.

Pe 19 octombrie în jurul orei 09:30, Muzeul Luvru din Paris a fost jefuit. Mai multe bijuterii de mare valoare au fost sustrase de hoți.

Care este prejudiciul furtului bijuteriilor de la Luvru

Hoții au furat opt bijuterii importante care aparțineau Coroanei Franței la scurt timp după deschiderea muzeului în dimineața zilei de duminică. Aceștia au spart o fereastră și au intrat în timp ce clădirea era deja luată cu asalt de turiști.

Prejudiciul furtului spectaculos de bijuterii de la Luvru a fost evaluat de către conservatoarea muzeului la 88 de milioane de euro din punct de vedere economic, anunţă marţi seara procuroarea Parisului Laure Beccuau, conform news.ro.

„Prejudiciul a fost estimat de către conservatoarea Luvrului la 88 de milioane de euro”, o sumă spectaculoasă, dar care „nu are nimic în paralel şi comparabil cu prejudiciul istoric”, declară la RTL procuroarea.

Laure Beccuau precizează că răufăcătorii „nu vor câştiga” această sumă „dacă au ideea foarte proastă să topească aceste bijuterii”.

„Sperăm ca ei să se gândească la acest lucru şi să nu distrugă bijuteriile fără rost”, a adăugat ea.

Magistrata anunţă că „aşteaptă cu interes să afle dacă”, amprentele găsite „se vor potrivit sau nu”.

„Ele sunt în curs de analiză”, precizează ea.

Laure Beccuau confirmă că „patru persoane identificate ca fiind prezente la faţa locului”, deschizând posibilitatea ca „în jurul lor” să fi existat „o grămadă de echipe” care le-a „ajutat să comită acest furt”.

Întrebată despre eventuali complici dinăuntrul celui mai vizitat muzeu din lume, Beccuau a răspuns că ”nu poate să răspundă cu da sau nu” în acest stadiu.

Procuroarea anunţă că vehiculul cu nacelă folosit de către hoţi în comiterea furtului a fost obţinut printr-o „pseudoînchiriere în vederea unei pretinse mutări”.

„Atunci când unul dintre angajaţii acestei întreprinderi s-a prezentat la faţa locului mutării, s-a trezit în faţa a doi bărbaţi ameninţători, dar care nu afost violenţi cu el”, declară Laure Beccuau.

Ea evocă faptul că cei doi au depusă o plângere.

Procuroarea precizează că, în afara magistraţilor din cadrul Jurisdicţiei Interregionale Specializate (JIRS) de la Parchetul Parisului, care condus investigaţiile, 100 de anchetatori sunt mobilizaţi la Paris în acest dosar.

Luvrul, situat în centrul Parisului, a fost jefuit duminică, iar autorităţile se află de atunci pe urma răufăcătorilor, care au plecat cu opt dintre „bijuteriile Coroanei Franţei”, un furt spectaculos care ridică semne de întrebare cu privire la securitatea celui mai celebru muzeu din lume.

Între altele, au fost furate din Galeria Apolo o diademă de perle purtată de către împărăteasa Eugénie, în secolul al XIX-lea, colierul reginei Marie-Amélie şi reginei Hortense.

Acest furt, ale cărui imagini au făcut înconjurul lumii, a declanşat un scandal politic şi a relansat o dezbatere pe tema securităţii muzeelor franceze.

Hoții însă nu s-au atins de un diamant de 140 de karate. Este vorba de The Regent Diamond, despre care circulă o legendă conform căreia bijuteria este blestemată. Diamantul este o bijuterie extrem de valoroasă, fiind considerat cel mai pur și mai frumos diamant din lume. Însă are o poveste tristă. A fost scros dintr-o mină din India de un muncitor, care l-a ascuns într-o incizie la nivelul picioarului. Dorind să îl vândă, acesta s-a înțeles cu un căpitan de navă, însă căpitalul l-a trădat, omorându-l și alegându-se cu bijuteria.

De-a lungul timpului a fost vândut, iar proprietarii și-au pierdut viața. A ajuns în Franța, în familia regală, care a fost sub semnul ghilotinei și războaielor, care au luat rând pe rând viața nobililor.