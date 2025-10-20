Jaf la Luvru!  Cât valorează obiectele de artă furate și ce le-a scăpat hoților înainte de a fugi

Duminică dimineață, 19 octombrie, a avut loc un jaf la Muzeul Luvru din Paris.

Se pare că hoții au intrat pe una dintre ferestrele Muzeului Luvru în timpul zilei, la scurt timp după deschiderea muzeului.

Hoții au furat nouă bijuterii care au o valoare uriașă, atât de mare încât specialiștii nu le-au putut evalua. Cei care au comis jaful au furat 9 piese din colecția napoleoniană care conține 23 bijuterii. Una dintre ele a fost recuperată pentru că hoții au scăpat-o în drum spre ieșire. Se pare că, în mod ciudat, o coroană extrem de valoroasă le-a scăpat hoților în apropierea muzeului.

A avut loc un jaf de amploare la Muzeul Luvru

Este vorba despre coroana împărătesei Eugenie, dar aceasta a fost găsită spartă.

Jaful i-a șocat pe parizieni, dar și pe oficialii Parisului care nu înțeleg ce fel de breșă de securitate a avut loc pentru a putea permite această spargere.

Se pare că hoții au intrat pe una dintre ferestrele Muzeului Luvru în timpul zilei, urcând pe o scară lăsată intenționat sau uitată de niște muncitori care au desfășurat lucrări în curtea muzeului.

Până acum ancheta nu a stabilit dacă hoții au avut un om și în interior sau dacă lucrătorii au lăsat intenționat scara cu platforma, numită nacelă, care se afla fix în dreptul ferestrei care dădea în sala în care se afla colecția napoleoniană.

Există totuși și o veste bună. Reprezentanții de la Muzeul Luvru se bucură de faptul că hoții nu au apucat să fure și Regentul, o bijuterie extrem de valoroasă, fiind considerat cel mai pur și mai frumos diamant din lume.

Se pare că hoții nu au ajuns și la diamantul de 140 de carate, dar s-au bucurat să ia alte 9 piese din colecția napoleoniană. Potrivit cercetărilor, operațiunea lor a durat aproximativ 7 minute, iar oficialii nu își explică de ce hoții nu au fost văzuți.

Ei au profitat de faptul că la Muzeul Luvru sunt tot timpul foarte mulți turiști și s-au bucurat de vacarmul creat de aceștia pentru a intra și a fura obiecte de artă.

Specialiștii spun că cel mai probabil bijuteriile neprețuite vor fi descompuse și vândute pe piața neagră dacă nu vor fi găsite curând. Tot ei se întreabă dacă nu cumva hoții au dorit să transmită un mesaj ascuns prin faptul că au cruțat diamantul de 140 carate și au fugit cu alte 9 piese mai puțin valoroase decât acela.

Hoții au spart o ferestră și au pătruns în muzeu la puțin timp după ora de deschidere, când deja clădirea se aglomera cu turiști, iar afară se aflau și mai mulți la coadă pentru a intra. Ei au pătruns în Galeria lui Apollon și au furat 9 bijuterii extrem de valoroase care fac parte din bijuteriile coroanei lui Napoleon și ale Franței. În această galerie se aflau și alte bijuterii cu smaralde și diamante ale împărătesei Marie-Louise, create în secolul al XIX-lea.

Prețul estimat de specialiști pentru obiectele furate ar fi de zeci de milioane de euro, dar analiști spun că pe piața neagră aceste bijuterii cu o valoare inestimabilă sunt vândute și pentru mai puțini bani, potrivit ABC.net.

Se pare că specialiștii speculează că hoții au făcut recunoaștere în interior înainte de a da spargerea. De asemenea, fereastra prin care au pătruns a fost tăiată cu un disc diamantat special. Se verifică în continuare imaginile video din interiorul muzeului, dar și cele din împrejurimi, iar oficialii Parisului speră ca hoții să fie prinși cât mai repede.

