Donald Trump, critici la adresa show-ului făcut de Bad Bunny de la Super Bowl 2026."A fost absolut groaznic"

Președintele Donald Trump a criticat spectacolul din pauza Super Bowl 2026 al artistului Bad Bunny.

La Super Bowl 2026, artistul portorican Bad Bunny a susținut un concert care a fost vizionat de milioane de oameni.

Super Bowl este, de regulă, cel mai urmărit eveniment sportiv din SUA în fiecare an, iar de această dată a stârnit controverse în rândul spectatorilor și telespectatorilor.

Bad Bunny criticat de Donald Trump după prestația sa de la Super Bowl 2026

Bad Bunny este în prezent unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști la nivel mondial, după ce recent a câștigat premiul Grammy pentru Albumul anului.

În timpul discursului său de mulțumire pentru premiul primit, Bad Bunny s-a arătat de partea imigranților și a condamnat acțiunile recente ale Serviciului de Imigrare și Vamă al Statelor Unite (ICE) în Statele Unite.

La Super Bowl 2026, prin show-ul incendiar din pauză pe care l-a făcut alături de Lady Gaga, artistul a ales să cânte doar în spaniolă pentru a aduce un omagiu culturii portoricane.

Președintele Donald Trump a refuzat invitația de a participa la acest eveniment, catalogându-ul drept unul groaznic.

„Spectacolul din pauza Super Bowl este absolut îngrozitor, unul dintre cele mai proaste din toate timpurile! Nu are niciun sens, este o jignire adusă măreției Americii și nu reprezintă standardele noastre de succes, creativitate sau excelență. Nimeni nu înțelege un cuvânt din ce spune tipul ăsta, iar dansul este dezgustător, mai ales pentru copiii mici care se uită din toată SUA și din întreaga lume. Acest „spectacol” este doar o «palmă» dată țării noastre, care stabilește noi standarde și recorduri în fiecare zi – inclusiv cea mai bună bursă și cele mai bune planuri de pensii 401(k) din istorie! Nu este nimic inspirațional în acest spectacol dezastruos de la pauză și, fiți siguri, va primi recenzii excelente din partea mass-media care difuzează știri false, pentru că nu au habar ce se întâmplă în LUMEA REALĂ — Și, apropo, NFL ar trebui să înlocuiască imediat noua sa regulă ridicolă privind începerea meciului. SĂ FACEM AMERICA MARE DIN NOU!”, a scris Trump pe Truth Social.

Spectacolul lui Bad Bunny a fost dominat de elemente din cultura portoricană, iar acest lucru a atras multe critici din rândul americanilor.

