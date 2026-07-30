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Diana Șoșoacă, rănită într-un accident rutier, în București. Europarlamentarul, transportat la spital

Diana Șoșoacă a fost implicată joi într-un accident rutier pe pe Bulevardul Iuliu Maniu din București. Lidera SOS; care se afla pe locul pasagerului, a fost transportată la spital. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 30 Iulie 2026, 17:30 | Actualizat Joi, 30 Iulie 2026, 17:46
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Diana Șoșoacă a ajuns la spital după ce a fost rănită într-un accident rutier | hepta
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Potrivit Brigăzii Rutiere, accidentul s-a produs în jurul orei 14:35 în Sectorul 6 al Capitalei. Europarlamentarul Diana Șoșoacă se afla pe scaunul din dreapta șoferului și a fost rănită în urma impactului a două mașini.

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Diana Șoșoacă a ajuns la spital după ce a fost rănită într-un accident rutier

„La data de 30.07.2026, în jurul orei 14.35, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident de circulaţie pe Bd. Iuliu Maniu. Din informaţiile preliminare, conducătorul unui autovehicul în vârstă 49 de ani, care se deplasa pe Bd. Iuliu Maniu, dinspre str. Lujerului către str. Apusului a intrat în coliziune cu un autovehicul care circula înaintea sa, condus de un tânăr în vârstă 23 de ani”, a transmis, joi, Brigada rutieră a Capitalei.

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Ce a anunțat Brigada rutieră a Capitalei despre accidentul în care a fost rănită Diana Șoșoacă

Polițiștii au testat ambii șoferi cu aparatul alcooltest, iar rezultatele au fost negative, fără indicii privind consumul de alcool, potrivit observatornews.ro.

„În urma accidentului de circulaţie, un pasager în vârstă de 50 de ani a necesitat îngrijiri medicale şi a fost transportat la spital. În continuare, poliţiştii Brigăzii Rutiere efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier”, a mai transmis sursa citată.

Diana Șoșoacă
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Diana Șoșoacă a fost transportată la Spitalul Universitar.

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