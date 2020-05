Experința unui medic tânăr infectat cu COVID: "Da, bă, chiar există! Febră nu foarte mare, 38 - 38.2 grade Celsius, niște dureri de cap si frisoane, care au durat 2 zile. Atât. Nimic altceva"

1. Ce important este să fii recunoscător și să mulțumești pentru ceea ce ai. „O persoană recunoscătoare este mulțumită în toate împrejurările. Un suflet plângăcios, plânge chiar și-n paradis.”

2. Am descoperit că am mai mulți prieteni decât credeam. Mulțumesc tuturor pentru mesajele drăguțe, pentru suportul acordat. Pandemia aceasta a reușit să scoată la iveală bunătatea sufletească a oamenilor. Orice gest făcut, cât o fi el de mic, contează, ajută. Ce important e să ajuti și să fii bun !

3. Experiența aceasta m-a aruncat pe cealaltă parte a frontului, din medic în poziția de pacient. A fost ...interesant... , pe tot parcursul internării am simțit respect, bunăvoință și amabilitate din partea întregului personal medical. Și aici mă refer la medici, asistente, infirmiere, îngrijitoare, liftier, brancardier sau portar. Am simțit căldură sufletească, chiar dacă aceștia cu toții erau blindați cu echipament din cap până-n picioare. Ca și condiții de “cazare”, sunt foarte mulțumit pentru locurile în care am fost “cazat”, legat de curățenia și dezinfecția zilnică, de mâncare (care a fost surprinzător de buuuună!!!). Inclusiv apa de la robinet, din care recunosc că beam aproape zilnic !

4. Ce important este să fii recunoscător și să mulțumești pentru ceea ce ai. (Oare am mai scris-o pe-asta? Oh, poate chiar e o idee importantă, așa că o mai repet). Stând închis acolo, am învățat să prețuiesc libertatea. Am învățat să prețuiesc multe chestii care aparent nesemnificative în viața de zi cu zi, îți dai seama de importanța lor doar în momentele în care acestea îți lipsesc............. Cum ar fi : să bei o cafea aromată și fierbinte la tine acasă, să dormi în patul tău călduros și moale, sau încercarea de a găti ceva nou în propria bucătărie.

5. În orice situație de genul este extrem de important să dăm dovadă de răbdare. De o atitudine POZITIVĂ (precum rezultatele testelor, haha) și de un psihic puternic, bazat pe optimism și credință. Am avut nevoie de 26 de zile de la diagnostic și de 6 teste pentru a mă declara vindecat de covid.

6. Probabil mai sunt și alte idei, însă voi încheia aici. Să rămânem prudenți, să avem grijă de noi (și de cei din jur). Nu s-a terminat, COVIDEL se află încă printre noi, probabil căutându-și alte victime. Însă prin responsabilitatea noastră, prin respectarea normelor de protecție (de bun simț), putem preveni chestii neplăcute.

Sper să învățați ceva din pățania mea... că eu sigur am învățat..", încheie Gabriel Bența