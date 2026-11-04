În fiecare toamnă, o insulă din Portugalia stinge luminile timp de cinci nopți. Motivul are legătură cu salvarea a mii de păsări marine tinere.

Locuitorii unei insule din Portugalia sting luminile timp de cinci nopți în fiecare toamnă. Motivul din spatele acestui obicei | Shutterstock

Locuitorii unei insule din Portugalia sting luminile timp de cinci nopți în fiecare toamnă, iar gestul lor are un scop cu totul special. Întreaga comunitate acceptă să renunțe temporar la iluminatul public pentru a le oferi miilor de păsări tinere șansa de a ajunge în siguranță la ocean.

O insulă din Portugalia stinge luminile timp de cinci nopți în fiecare toamnă

Pe Corvo, cea mai mică și cea mai nordică insulă din arhipelagul Azore, întunericul nu înseamnă lipsă de activitate, ci o măsură importantă de protejare a faunei sălbatice.

În fiecare an, în perioada în care puii unor păsări marine își părăsesc cuiburile și încearcă să ajungă pentru prima dată la ocean, localnicii participă la o inițiativă de conservare care presupune oprirea iluminatului public.

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În acest fel, cerul înstelat devine principalul reper pentru păsările care trebuie să își găsească drumul spre mare.

Ceea ce a început în urmă cu mai bine de trei decenii ca o inițiativă locală de salvare a devenit, în timp, o campanie de protejare a păsărilor la nivelul întregului arhipelag.

Exemplul insulei Corvo arată cum o schimbare aparent simplă în viața de zi cu zi poate avea un impact important asupra mediului.

De ce sting locuitorii luminile timp de cinci nopți

Povestea acestei inițiative a început în 1991, când oamenii de pe insula Corvo au observat că un număr mare de păsări marine tinere mureau după ce își părăseau cuiburile. Este vorba despre furtunarul lui Cory, o specie de pasăre marină care trăiește în Oceanul Atlantic.

Puii petrec aproximativ trei luni în cuiburi, înainte de a încerca primul zbor spre ocean. Momentul este unul esențial pentru supraviețuirea lor, iar orientarea se face cu ajutorul luminii naturale și al stelelor. Problema apare atunci când iluminatul artificial din localități le perturbă reperele.

Atrase de luminile străzilor și ale clădirilor, păsările ajung să zboare în direcția greșită. Unele se lovesc de construcții, altele cad pe drumuri sau în zone locuite, unde devin vulnerabile în fața prădătorilor și a vehiculelor.

Astfel, o călătorie care ar trebui să le ducă spre ocean se poate transforma într-un pericol pentru viața lor.

La început, localnicii au intervenit individual, ieșind noaptea pe străzile satului pentru a găsi păsările dezorientate și a le salva.

Inițiativa a atras atenția autorităților, iar în 1995 guvernul din Azore a lansat campania SOS Cagarro, prin care eforturile de protejare a speciei au fost extinse și pe celelalte insule ale arhipelagului.

Ulterior, Societatea Portugheză pentru Studiul Păsărilor (SPEA) s-a implicat în proiect, contribuind la dezvoltarea programelor de conservare și de informare a populației. În timp, oprirea iluminatului public în perioadele vulnerabile a devenit una dintre măsurile importante aplicate pe Corvo.

Ce se întâmplă pe insulă în timpul nopților fără iluminat public

În fiecare toamnă, în perioada în care puii de furtunar lui Cory părăsesc cuiburile, autoritățile și locuitorii participă la o acțiune specială. Timp de cinci nopți, iluminatul public este oprit pentru a reduce poluarea luminoasă și pentru a le permite păsărilor să se orienteze după stele.

În cadrul celei mai recente inițiative, desfășurate între 26 și 30 octombrie, luminile publice au fost stinse în intervalul 21:00-04:00. Măsura nu presupune că întreaga insulă rămâne complet în beznă: iluminatul public este oprit, iar locuitorii sunt încurajați să reducă, pe cât posibil, și luminile inutile din gospodării.

În același timp, oamenii nu rămân în case. Voluntarii patrulează pe străzile localității Vila do Corvo și caută păsările care au fost dezorientate și au ajuns la sol, spune Times of India.

Cele găsite sunt adunate cu grijă și așezate în cutii de carton, unde pot petrece noaptea în siguranță. A doua zi, sunt eliberate în apropierea oceanului, de pe o zonă de coastă, pentru a-și putea continua drumul.

Corvo are aproximativ 450 de locuitori și este singura insulă din Azore care organizează o oprire completă a iluminatului public în acest scop. Inițiativa a devenit un exemplu de implicare comunitară, iar sprijinul localnicilor este esențial pentru desfășurarea campaniei.

Peste 30.000 de păsări tinere au fost salvate în Azore

Eforturile comunității au contribuit la salvarea unui număr impresionant de păsări. Potrivit datelor campaniei citate de publicația The Guardian, peste 30.000 de pui de furtunar lui Cory au fost salvați în arhipelagul Azore începând din 2015. Aproximativ 6.000 dintre aceștia au fost recuperați chiar pe insula Corvo.

Rezultatele arată cât de importantă poate fi intervenția oamenilor în perioadele în care fauna sălbatică este vulnerabilă. Poluarea luminoasă este o problemă care afectează păsările marine și în alte regiuni, iar inițiativele de reducere a iluminatului artificial pot contribui la diminuarea riscurilor.

Pentru locuitorii insulei Corvo, cele cinci nopți de întuneric au devenit mai mult decât o măsură de protecție.

Este un gest colectiv prin care oamenii aleg să își adapteze temporar obiceiurile pentru a le oferi unor viețuitoare o șansă în plus la supraviețuire.