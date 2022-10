Mai multe cutremure în Vrancea și Buzău în ultimele zile. Ce prevestesc seismele repetate, potrivit specialiștilor

De la începutul lunii octombrie s-au produs mai multe cutremure de intensitate mică în zona serismică Vrancea și Buzău. Unele au putut fi resimțite, altele nu, experții spun însă că un val de cutremure prevestește un cutremur mai mare.

Ce intensitate au avut cele opt cutremure care s-au produs în perioada 8-10 octombrie 2022

În doar două zile, s-au înregistrat 8 cutremure de mică intensitate, primul din data de 8 octombrie, cu magnitudinea 2,6, a fost urmat de patru cutremure în data de 9 octombrie, două cu magnitudinea 3,2, unul de 3,6 și unul de 2,4.

De asemenea, în data de 10 octombrie au avut loc alte trei cutremure, unul de 2,9, altul de 2,5 și al treilea cu magnitudinea 3, potrivit Antena3.

În ziua de 10 Octombrie 2022 la ora 20:25:27 (ora locală a României) s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.0, la adâncimea de 127km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 86km E de Brasov, 95km S de Bacau, 101km NE de Ploiesti, 108km V de Galati, 111km NV de Braila, 150km N de Bucuresti, 173km NE de Pitesti, 175km SV de Iasi, 199km E de Sibiu, 214km N de Ruse.

În ziua de 09 Octombrie 2022 la ora 14:00:56 (ora locală a României) s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.6, la adâncimea de 72km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 85km S de Bacau, 87km E de Brasov, 109km NE de Ploiesti, 112km V de Galati, 117km NV de Braila, 160km N de Bucuresti, 165km SV de Iasi, 179km NE de Pitesti, 198km E de Sibiu, 212km SV de Chisinau.

Care sunt efectele cutremurului, potrivit specialiștilor INFP

Cutremurele sunt fenomene naturale cauzate de eliberarea de energie in interiorul Pamantului in urma fracturarii rocilor supuse tensiunilor acumulate. Suprafata de-a lungul careia rocile "se rup" si se deplaseaza se numeste plan de falie. Cutremurele din Romania de origine tectonica se produc de-a lungul unor falii crustale (situate la adancimi < 60km) sau la adancimi intermediare (aproximativ intre 60 si 200 km adancime), potrivit site-ului INFP.

Amplitudinea miscarii solului datorata unui cutremur depinde de o serie de factori precum magnitudinea, distanta epicentrala, distanta hipocentrala, topografia si conditiile geologice locale.

Intensitatea (I) cutremurului este marimea care exprima modul in care a fost simtit un cutremur intr-o zona. Scara MSK (Medvedev, Sponhauer, Karnik) modificata, este o scara de 12 grade (I-XII) cu ajutorul careia se poate aprecia intensitatea cutremurelor in diferite zone in functie de efectele produse de aceste cutremure asupra oamenilor, animalelor, constructiilor, solului, etc.

Avertizare de la experți! Ce prevestesc seismele repetate și de mică intensitate

Experții trag un semnal de alarmă în ceea ce privește frecvența cutremurelor, dar și intensitatea scăzută a acestora. Ce prevestesc cutremurele mici și dese? Experții susțin că o serie de cutremure minore pot prevesti un seism devastator. Această serie de cutremure mici nu are capacitatea să elibereze energiile de sub pământ care ar putea să erupă într-o zi.

Cutremurele sunt generate de mișcarea plăcilor tectonice, iar atunci când se manifestă cu violență, cutremurele se pot transforma în catastrofe, afectând sau chiar distrugând orașe întregi porovocând moartea a mii de oameni.

Cutremurele de intensitate mică, așa-numitele seisme "tăcute", dureaza zile, săptămâni sau chiar luni de zile, până când eliberează întreaga energie fiind infofensive, în vreme ce cutremurele majore nu țin mai mult de câteva zeci de secunde și rar depășesc un minut, dar produc dezastre inimaginabile.

