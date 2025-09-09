(P) Mai multe locuri de muncă disponibile, odată cu venirea toamnei. Candidații se pregătesc să reintre în forță pe piața muncii

Odată cu venirea toamnei, crește numărul de locuri de muncă scoase în piața de angajatori, dar și numărul de candidați care doresc să se angajeze.

Este cel mai bun moment pentru cei care vor să facă o schimbare profesională, în special dacă vorbim despre candidați cu un nivel scăzut de experiență sau care nu au studii superioare, în condițiile în care mai mult de jumătate din totalul pozițiilor deschise se adresează lor.

Aproape 7.000 de joburi sunt disponibile în aceste moment pe iajob.ro, platforma de recrutare dezvoltată de eJobs România și dedicată candidaților care își doresc să se angajeze rapid, fără a mai trece prin pașii tradiționali ai unui proces de recrutare, precum crearea unui CV. Aproape în exclusivitate aceste locuri de muncă se adresează candidaților care nu au studii superioare sau care nu au un nivel ridicat de experiență.

Domeniile pentru care se caută cei mai mulți candidați în această perioadă sunt:

1. Retail: locuri de muncă în magazine și supermarketuriSe fac angajări pentru posturi precum casieri, lucrători comerciali, vânzători și personal pentru gestiunea stocurilor. Programul este flexibil și potrivit pentru cei care vor un venit suplimentar sau chiar primul lor job.

2. HoReCa: restaurante, cafenele și hoteluri

Ospătari, barmani, bucătari sau recepționeri sunt printre cele mai cerute poziții, în special în orașele mari, acolo unde sectorul HoReCa nu este influențat de sfârșitul sezonului estival.

3. Curierat și logistică

Companiile de curierat și centrele logistice au nevoie de oameni pentru manipulare marfă, livrări sau activități în depozit. Angajările se fac rapid, salariile sunt atractive, iar multe firme oferă și bonusuri de performanță.

4. Suport clienți: joburi remote

Industria de call center este una dintre puținele care încă permite munca de acasă, de aceeas aceste joburi rămân o opțiune foarte bună pentru cei care nu vor să se deplaseze zilnic la birou.

5. Producție și ambalare

Companiile din producție caută angajați pentru ambalare, sortare sau lucrul pe linie. Experiența nu este necesară, instruirea se face la locul de muncă, iar unele firme oferă și beneficii precum transport gratuit sau masă asigurată. Este o alegere bună pentru cei care caută stabilitate.

E greu să aplici? Deloc!

Dacă ești interesat să te angajezi, intră pe www.iajob.ro, alege orașul, selectează un job disponibil și ia legătura direct cu angajatorul, prin telefon sau Whatsapp. Nu ai nevoie de CV sau cont. Fără complicații, simplu și rapid.