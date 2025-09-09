Antena Căutare
Home News Social (P) Mai multe locuri de muncă disponibile, odată cu venirea toamnei. Candidații se pregătesc să reintre în forță pe piața muncii

(P) Mai multe locuri de muncă disponibile, odată cu venirea toamnei. Candidații se pregătesc să reintre în forță pe piața muncii

Odată cu venirea toamnei, crește numărul de locuri de muncă scoase în piața de angajatori, dar și numărul de candidați care doresc să se angajeze.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 09 Septembrie 2025, 17:49 | Actualizat Marti, 09 Septembrie 2025, 17:54
Descoperă care sunt principalele locuri de muncă disponibile în această toamnă | profimedia

Este cel mai bun moment pentru cei care vor să facă o schimbare profesională, în special dacă vorbim despre candidați cu un nivel scăzut de experiență sau care nu au studii superioare, în condițiile în care mai mult de jumătate din totalul pozițiilor deschise se adresează lor.

Aproape 7.000 de joburi sunt disponibile în aceste moment pe iajob.ro, platforma de recrutare dezvoltată de eJobs România și dedicată candidaților care își doresc să se angajeze rapid, fără a mai trece prin pașii tradiționali ai unui proces de recrutare, precum crearea unui CV. Aproape în exclusivitate aceste locuri de muncă se adresează candidaților care nu au studii superioare sau care nu au un nivel ridicat de experiență.

Domeniile pentru care se caută cei mai mulți candidați în această perioadă sunt:

1. Retail: locuri de muncă în magazine și supermarketuriSe fac angajări pentru posturi precum casieri, lucrători comerciali, vânzători și personal pentru gestiunea stocurilor. Programul este flexibil și potrivit pentru cei care vor un venit suplimentar sau chiar primul lor job.

Articolul continuă după reclamă

2. HoReCa: restaurante, cafenele și hoteluri

Ospătari, barmani, bucătari sau recepționeri sunt printre cele mai cerute poziții, în special în orașele mari, acolo unde sectorul HoReCa nu este influențat de sfârșitul sezonului estival.

3. Curierat și logistică

Companiile de curierat și centrele logistice au nevoie de oameni pentru manipulare marfă, livrări sau activități în depozit. Angajările se fac rapid, salariile sunt atractive, iar multe firme oferă și bonusuri de performanță.

4. Suport clienți: joburi remote

Industria de call center este una dintre puținele care încă permite munca de acasă, de aceeas aceste joburi rămân o opțiune foarte bună pentru cei care nu vor să se deplaseze zilnic la birou.

5. Producție și ambalare

Companiile din producție caută angajați pentru ambalare, sortare sau lucrul pe linie. Experiența nu este necesară, instruirea se face la locul de muncă, iar unele firme oferă și beneficii precum transport gratuit sau masă asigurată. Este o alegere bună pentru cei care caută stabilitate.

E greu să aplici? Deloc!
Dacă ești interesat să te angajezi, intră pe www.iajob.ro, alege orașul, selectează un job disponibil și ia legătura direct cu angajatorul, prin telefon sau Whatsapp. Nu ai nevoie de CV sau cont. Fără complicații, simplu și rapid.

Ce flori se duc unei învățătoare în prima zi de scoală. Cum trebuie sa alegi...
Înapoi la Homepage
AS.ro Alexandra Duckadam, imagine emoţionantă alături de fiica ei şi a regretatului Helmut Duckadam! Alexandra Duckadam, imagine emoţionantă alături de fiica ei şi a regretatului Helmut Duckadam!
Observatornews.ro Un britanic dezvăluite cât costă cu adevărat casele la 1 € din Italia, după ce a cumpărat două proprietăţi Un britanic dezvăluite cât costă cu adevărat casele la 1 € din Italia, după ce a cumpărat două proprietăţi

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Ispita Andreea Crăciun, despre experiența trăită pe Insula Iubirii. Vezi interviul exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Ispita Andreea Crăciun, despre experiența trăită pe Insula Iubirii. Vezi interviul exclusiv în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Super Neatza, 9 septembrie 2025. Horoscopul zilei cu Adina Moraru: Berbecii sunt în centrul atenției printr-o inițiativă personală
Super Neatza, 9 septembrie 2025. Horoscopul zilei cu Adina Moraru: Berbecii sunt în centrul atenției printr-o inițiativă personală Marti, 09.09.2025, 09:00
Asia Express, 8 septembrie 2025. Călina Roman a clacat: Este ultima probă pe care o mai fac. Vreau acasă! Asia Express, 8 septembrie 2025. Călina Roman a clacat: Este ultima probă pe care o mai fac. Vreau acasă! Luni, 08.09.2025, 23:46 The Ticket, 6 septembrie 2025. Cristina Strecopitov, prima femeie magician din România, cucerește scena cu trucurile sale The Ticket, 6 septembrie 2025. Cristina Strecopitov, prima femeie magician din România, cucerește scena cu trucurile sale Sambata, 06.09.2025, 21:50 Hello Chef, 6 septembrie 2025. Confruntarea dintre Roxana Blenche și chef Samuel. Verdictul, dat de Jean de la Craiova Hello Chef, 6 septembrie 2025. Confruntarea dintre Roxana Blenche și chef Samuel. Verdictul, dat de Jean de la Craiova Sambata, 06.09.2025, 15:00
Mai multe
Citește și
Ce flori se duc unei învățătoare în prima zi de scoală. Cum trebuie sa alegi
Ce flori se duc unei învățătoare în prima zi de scoală. Cum trebuie sa alegi
Cum să folosești corect lentilele de contact. Instrucțiunile specialiștilor
Cum să folosești corect lentilele de contact. Instrucțiunile specialiștilor Catine.ro
Rezultate Loto azi, 7 august 2025. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
Rezultate Loto azi, 7 august 2025. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și...
Özge Yağız revine într-un nou proiect profesional alături de actorul Halit Özgür Sarı. Unde va putea fi văzută vedeta
Özge Yağız revine într-un nou proiect profesional alături de actorul Halit Özgür Sarı. Unde va putea fi... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Doar 100 € chirie pe malul oceanului și o viață de lux. Destinația surprinzătoare aleasă de un pensionar spaniol
Doar 100 € chirie pe malul oceanului și o viață de lux. Destinația surprinzătoare aleasă de un pensionar spaniol Libertatea.ro
Banii pe care îi pierd profesorii în urma măsurilor luate de Daniel David se măsoară în cifre concrete. Exemplu de calcul
Banii pe care îi pierd profesorii în urma măsurilor luate de Daniel David se măsoară în cifre... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat... Elle
Cum te influențează Eclipsa totală de Lună din noaptea dintre 7 și 8 septembrie 2025. Nicio zodie nu scapă de schimbări
Cum te influențează Eclipsa totală de Lună din noaptea dintre 7 și 8 septembrie 2025. Nicio zodie nu scapă de... Spynews.ro
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!”
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!” BZI
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Chec cu mere și glazură de nuci caramelizate, cu textură umedă
Chec cu mere și glazură de nuci caramelizate, cu textură umedă HelloTaste.ro
Analiză: Traiul în Europa se degradează. O țară de lângă România are creștere-record, în timp ce veniturile gospodăriilor din UE scad
Analiză: Traiul în Europa se degradează. O țară de lângă România are creștere-record, în timp ce veniturile... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 9 septembrie 2025. Gemenii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 9 septembrie 2025. Gemenii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Se pregătește un nou val de scumpiri de la 1 octombrie
Se pregătește un nou val de scumpiri de la 1 octombrie Jurnalul
Scrisoare către bărbatul care m-a învățat cum e să fii iubită doar pe jumătate
Scrisoare către bărbatul care m-a învățat cum e să fii iubită doar pe jumătate Kudika
Care detergent spală cel mai bine: lichid, pudră sau capsule? Răspunsul oferit de experții în curățenie
Care detergent spală cel mai bine: lichid, pudră sau capsule? Răspunsul oferit de experții în curățenie Playtech
Daciana Sârbu și-a găsit marea dragoste după divorțul de Victor Ponta. Cine este noul iubit ala blondei și prima poză cu cei doi
Daciana Sârbu și-a găsit marea dragoste după divorțul de Victor Ponta. Cine este noul iubit ala blondei și... Redactia.ro
Un britanic dezvăluite cât costă cu adevărat casele la 1 € din Italia, după ce a cumpărat două proprietăţi
Un britanic dezvăluite cât costă cu adevărat casele la 1 € din Italia, după ce a cumpărat două proprietăţi Observator
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie ProSport
Legea epuizării fizice la locul de muncă. Cristian Jura (CNCD), după obiecțiile angajatorilor: „Trebuie elaborate definiții lipsite de ambiguitate”
Legea epuizării fizice la locul de muncă. Cristian Jura (CNCD), după obiecțiile angajatorilor: „Trebuie... Gandul
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care românii se temeau: Trebuie să creștem vârsta de pensionare
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care românii se temeau: Trebuie să creștem vârsta de pensionare CanCan
Copilului nu-i pasă de consecințe. Ce este de făcut în acest caz
Copilului nu-i pasă de consecințe. Ce este de făcut în acest caz DeParinti
Ellie Goulding și Beau Minniear au fost surprinși împreună pentru prima dată. Cei doi ar forma un cuplu de la începutul acestui an
Ellie Goulding și Beau Minniear au fost surprinși împreună pentru prima dată. Cei doi ar forma un cuplu de la... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Plăcintă rustică cu ciuperci, ceapă caramelizată și brânză de capră
Plăcintă rustică cu ciuperci, ceapă caramelizată și brânză de capră Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x