Mama Elodiei, revoltată după cazul Teodorei Marcu. Ce despăgubiri totale ar trebui să-i plătească Cristian Cioacă Emiliei Ghinescu

Emilia Ghinescu, mama Elodiei Ghinescu, declarații copleșitoare la aproape două decenii de la dispariția fiicei sale. Ce spune despre legile din țara noastră și ce s-a întâmplat cu biroul de avocatură al femeii.

După tragedia din Cosmopolis, în care Teodora Marcu și-a pierdut viața, fiind împușcată mortal, mama Elodiei Ghinescu răbufnește din nou, criticând dur legile din țara noastră.

Emilia Ghinescu încă suferă în urma dispariția fiicei sale, care a avut loc în urmă cu 18 ani, și, consideră că autoritățile continuă să dea greș în protejarea cetățenilor, în special, a femeilor.

Citește și: Legea „Teodora Marcu”, adoptată de Camera Deputaților. Pedeapse mai mari și protecție extinsă pentru victime

Mama Elodiei, revoltată după cazul Teodorei Marcu. Emilia Ghinescu încă este afectată de dispariția fiicei sale. Ce despăgubiri totale ar trebui să plătească Cristian Cioacă

Articolul continuă după reclamă

Cazul Elodiei Ghinescu rămâne în continuare unul de-a dreptul tulburător, chiar și după aproape două decenii de la disparția ei, atunci când polițistul Cristian Cioacă ar fi omorât-o.

Deși nu și-a recunoscut niciodată fapta, iar trupul femeii nu a putut fi găsit nici până în ziua de astăzi, acesta a fost condamnat, în 2014, la 15 ani și 8 luni de închisoare cu executare, fiind acuzat de lovituri cauzatoare de moarte asupra soției sale. La aproape 10 ani distanță, Cristian Cioacă a fost eliberat condiționat, iar potrivit unei hotărâri judecătorești, acesta trebuie să o despăgubească atât pe mama victimei, pe fratele acesteia, cât și pe fiul lor.

După ce Teodora Marcu a fost împușcată mortal pe stradă în plină zi într-un cartier rezidențial ce beneficiază de pază privată, mama Elodiei Ghinescu a răbufnit din nou și a făcut o serie de declarații copleșitoare.

„Am văzut cazul, la tv, m-am îngrozit. Sunt pedepse mult prea mici, prea blânde, în România. Cel care a împușcat-o și-a luat și el viața, probabil că nu a fost normal acest om. Oricum, pentru omor ar trebui o pedeapsă cu închisoare pe viață. Aici, în România, te închid, apoi, îți dau drumul, după niște ani. Nu este ordine și disciplină, în țară, nu știu ce să mai zic. M-am îngrozit, sincer, sunt atâtea cazuri cumplite, iar victime sunt femeile” a declarat aceasta pentru Click!.

Citește și: Primele imagini cu fiica Teodorei Marcu, după moartea mamei sale. Cum a fost filmată micuța alături de fiica lui Tzancă Uraganu

Femeia a continuat și a început să facă dezvăluiri inclusiv despre despăgubirile pe care trebuie să le primească în următorii 3 ani de la Cristian Cioacă:

„Are să ne dea bani despăgubire, peste un miliard de lei, pentru fiecare, mie, fratelui Elodiei și fiului său. Sunt despăgubiri totale în valoare de 380.000 de euro. N-a plătit nimic, până acum, are trei ani la dispoziție, conform instanței.”

„Dacă n-o va achita, în acest timp, o să îl dăm în judecată. De unde să ne dea banii? E încă tânăr, probabil că va munci și va achita. Am aflat că este șofer pe tir, lucrează prin străinătate, de altfel, aici, nu și-ar fi găsit un loc de muncă bun, ținând cont de situația lui. Am mai aflat că el a vândut garsoniera fiicei mele, din Brașov, unde avea cabinetul de avocatură. I-a vândut-o fostei asistente a Elodiei, a rămas tot birou de avocatură” a mai dezvăluit aceasta potrivit sursei citate anterior.

Citește și: Primele declarații sfâșietoare făcute de Alex Marcu după ce soția lui a fost împușcată mortal: „trebuie să începem terapia...”

Emilia Ghinescu, a povestit și cum este viața ei în prezent, la aproximativ două decenii de când fiica ei a dispărut fără urmă, o tragedie care i-a adus multă suferință și i-a marcat profund existența.

„Sufletește, sunt tare supărată, după necazul cu fiica mea. Dar, merg înainte, am prieteni, am un fiu, mă susțin. Am și o căsuță, la țară, la Câmpulung, am pus acolo legume în grădină, am o ocupație. Îmi pare tare rău însă că, din cauza valului de frig, din primăvară, nu s-a mai făcut rod, copacii sunt goi, fără fructe, ca niciodată. La mare sau la munte nu merg, nici gând. Nu avem pensii mari, am fost învățătoare, ca să cheltuim pe vacanțe. Din pensie, mă descurc cum pot, duc o viață decentă”.