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Ministerul Sănătăţii trimite Corpul de Control în spitalele unde Observator a filmat cu camera ascunsă

După ancheta exclusivă Observator, Bursa neagră a mamelor surogat, ministerul Sănătăţii trimite Corpul de Control în spitalele unde Observator a filmat cu camera ascunsă

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 15 Iunie 2026, 09:59 | Actualizat Luni, 15 Iunie 2026, 10:06
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După ancheta exclusivă Observator, Bursa neagră a mamelor surogat, ministerul Sănătăţii trimite Corpul de Control în spitalele unde Observator a filmat cu camera ascunsă | Antena 1
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După primul episod al anchetei exclusive Observator despre piaţa ascunsă a mamelor surogat, Ministerul Sănătăţii anunţă controale de urgenţă în spitalele şi clinicile unde reporterii au filmat cu camera ascunsă discuţii despre sarcini negociate, acte falsificate şi proceduri făcute la limita legii.

Bursa neagră a mamelor surogat

Separat, Administraţia Spitalelor începe verificări la maternitatea de stat în care medici şi intermediari explicau pas cu pas cum poate fi transferat un copil către alte persoane.

Măsurile vin după ce Observator a arătat, cu dovezi incontestabile, cum se dezvoltă la vedere, online, o industrie a mamelor surogat. O bursă clandestină care exploatează drama cuplurilor care vor un copil pe care nu-l pot avea şi a fetelor împinse de sărăcie să-şi închirieze pântecul. Şocant este că totul se face cu binecuvântarea medicilor. Cu plicuri cu bani, cu intermediari şi acte falsificate.

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În al doilea episod al investigaţiei difuzat vineri la Observator 19, reporterii au detaliat, pas cu pas, traseul unei sarcini surogat negociate online: de la anunţurile publicate pe grupuri private de Facebook până în cabinetele medicilor care promiteau că „totul se rezolvă”.

E mult 30 de mii. Pe la Galaţi s-au dat şi 4.000. 10.000 s-a reuşit. 30.000 nu are rost, e exagerat!”, spune unul dintre intermediarii filmaţi cu camera ascunsă, care se comportă ca un veritabil broker de mame şi copii.

Ministerul Sănătăţii trimite Corpul de Control în spitalele unde Observator a filmat cu camera ascunsă

Reporterii au descoperit că mecanismul este cunoscut şi folosit de ani de zile. La o clinică privată recomandată de intermediari, medicul le spune reporterilor sub acoperire că face astfel de proceduri „de mai bine de 20 de ani” şi explică inclusiv cum poate fi gestionată partea juridică după naştere.

„În România e legal să pun eu aici în acte că am pus embrion şi când se naşte, în România nu avem o rubrică de mamă”, afirmă medicul filmat cu camera ascunsă.

Acelaşi tip de discuţii au fost filmate şi într-o maternitate de stat din Capitală, unde un medic explică mecanismul prin care copilul poate fi recunoscut oficial de bărbatul din cuplul plătitor, ca şi cum ar fi rezultat dintr-o relaţie extraconjugală.

„El trebuie să declare după paternitatea copilului. Soţul dumneavoastră va fi donatorul de spermă şi ei vor fi consideraţi împreună”, explică medicul.

Ancheta Observator dezvăluie şi existenţa unei adevărate pieţe „low-cost”, în care fete foarte tinere sunt recrutate pentru câteva mii de euro.

„Îţi dau eu o fată de la Iaşi! Are 18 ani! (...) Uite cât mi-a cerut... 3.000 de euro!”, spune o intermediară care promite că poate găsi rapid „soluţii”.

Puși faţă în faţă cu imaginile filmate, medicii au negat ulterior orice implicare directă, iar managerii instituţiilor susţin că nu aveau cunoştinţă despre astfel de practici. Până în acest moment, niciun parchet nu a anunţat deschiderea unei anchete.

În timp ce alte state au reglementat procedurile de surogat, în România piaţa funcţionează într-o zonă gri, fără statistici oficiale, fără controale reale şi fără protecţie pentru femeile exploatate sau pentru copiii născuţi în urma acestor înţelegeri.

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