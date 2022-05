Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu a anunțat schimbări majore în modul în care se vor desfășura orele de curs în continuare. În încercarea de a face școala mai atractivă pentru elevi și de a se adapta la tehnologie, autoritățile au pregătit o serie de noutăți. Printre acestea se numără înlocuirea tablei clasice sau a testelor scrise pe hârtie.

Pentru că tehnologia se dezvoltă de la o zi la alta, școala trebuie de asemenea să se adapteze și să implementeze noi lucruri ca elevii să fie atrași. Iată cum își propun autoritățile să facă aceste lucruri.

Ministrul Educației anunță noi schimbări majore în sistemul de învățământ. În ce constau și de când vor fi implementate

Potrivit declarațiilor lui Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, citate de Spynews.ro., examenele și testele pe hârtie ar urma să dispară și să fie înlocuite de taste și ecrane tactile.

Totodată, se vrea ca și tablele clasice să fie înlocuite cu table inteligente și interactive care pot avea mai multe funcții, astfel încât tinerele generații să fie mai mult atrase.

„La nivel de hardware, o reformă majoră va fi înlocuirea tablei, celebra tablă, domnul Trandafir. Este un instrument care a produs efecte în educația tuturor, dar este un instrument care nu mai atrage tinerele generații. Toate tablele clasice vor fi înlocuite de table interactive, inteligente, Acesta este un prim pas", a spus Sorin Cîmpeanu.

Citește și: Care e noua structură a anului şcolar 2022-2023. Schimbările anunțate de Sorin Cîmpeanu: Se renunță la semestre și la teze

Ministrul Educației a mai precizat că profesorii nu vor avea nimic de făcut în plus la ore decât să folosească un market pe tabla interactivă, așa că nu trebuie să se îngrijoreze în caz că nu au competențe digitale.

„Iar acei profesori care nu au competențele digitale foarte dezvoltate, nu trebuie să facă nimic în plus decât să scrie cu markerul pe tabla interactivă așa cum scriu cu creta pe tabla clasică. Sigur, se poate șterge, dar avantajul este că fiecare elev își poate stoca lecția, în timp real, pe ltapop, pe telefon, pe orice dispozitiv, inclusiv elevii care din anumite motive nu pot participa la ore”, mai spune el.

Schimbările ar urma să fie implementate chiar din următorul an școlar, iar elevii se vor bucura de noile tehnologii începând cu anul școlar 2022-2023.

Până în prezent, doar câteva școli din România dispun de astfel de table interactive, însă se dorește ca în toate instituțiile de învățământ tabla clasică și buretele să devină istorie.

Cum se va calcula media generală, începând de anul viitor

În contextul schimbărilor din sistemul de învățământ, care intră în vigoare de anul viitor este vorba și despre modalitatea în care va fi calculată media generală. Mai precis, ministrul a subliniat că va exista o singură medie generală, la final. Ministrul Sorin Cîmpeanu susține că profesorii ştiu să îi evalueze periodic pe elevi şi nu este nevoie de mai mult decât media de final de an şcolar, din punct de vedere administrativ.

„Media generală va fi una singură, la final de an. Nu ne interesează din punct de vedere administrativ să avem mai mult de o medie generală la final de an, fiecare profesor ştie foarte bine să îşi evalueze elevii ritmic, pe parcursul întregului an şcolar”, a declarat Sorin Cîmpeanu la TVR, potrivit Capital.ro.

Citește și: Elevii vor avea o nouă disciplină la școală. Cum se numește și ce vor studia elevii de liceu

Meditațiile cu profesorul de la clasă vor fi interzise prin lege

Se pare că ministrul Educației este în plină reformă a sistemului de învățământ românesc. Printe schimbările majore, el a anunțat și că meditațiile cu profesorul de la clasă vor fi interzise prin lege.

Această interdicție figura într-un ordin de ministru din 2018, care nu a fost respectată și are ca scop asigurarea obiectivității notelor. Interdicția intră în vigoare încă din anul școlar 2022 – 2023, iar ministurl a mai anunțat că vor exista și sancțiuni pentru profesorii care nu vor respecta legea.

El a mai precizat că meditațiile nu pot fi interzise, ele reprezentând un drept al unei pregătiri suplimentare. Astfel, după ce interdicția va fi aplicată prin lege, elevii vor putea face meditații cu alți profesori față de cei de la clasă.

Observator Curierii vor fi obligați să raporteze la ANAF clienții care plătesc cu banii jos la livrare Curierii vor fi obligați să raporteze la ANAF clienții care plătesc cu banii jos la livrare

Oana Moșneagu, prima invitată la Roata Vedetelor ▶ Dă PLAY și vezi primul episod, disponibil în AntenaPLAY