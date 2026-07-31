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Cum arată Shania Twain la 60 de ani. Făcea furori în anii '90 cu melodiile sale

Shania Twain a fost una dintre cele mai ascultate artiste în anii '90. De-a lungul timpului, stilul său s-a schimbat, dar vocea este în continuare inconfundabilă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 31 Iulie 2026, 13:15 | Actualizat Vineri, 31 Iulie 2026, 13:29
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Cum arată Shania Twain la 60 de ani. Făcea furori în anii '90 cu melodiile sale | Profimedia Images
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Shania Twain: „Nu încerc să am din nou 30 de ani”. Artista vorbește deschis despre îmbătrânire și menopauză. Shania Twain nu mai este preocupată să oprească trecerea timpului.

Cum arată Shania Twain la 60 de ani

Cântăreața de muzică country, în vârstă de 60 de ani, spune că menopauza a învățat-o să își pună sănătatea pe primul loc și să se bucure de fiecare zi așa cum este. Totodată, mărturisește că anii în care a fost criticată pentru aspectul fizic nu îi mai influențează în prezent imaginea despre sine.

„Corpul meu nu poate fi făcut de rușine. Curajul acesta vine odată cu timpul și maturitatea”, a declarat Shania Twain într-un interviu acordat revistei People, publicat pe 30 iulie. „Comentariile despre corpul meu nu mă mai afectează.”

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Artista recunoaște însă că nu a avut întotdeauna aceeași încredere în sine.

„Am trecut de la a fi tânără, superbă, cu pielea frumoasă și totul la locul lui, la o perioadă în care nu mă mai puteam privi în oglindă pentru că vedeam doar imperfecțiuni și nu voiam să accept noul meu corp”, a povestit ea.

Shania Twain spune că și-a schimbat perspectiva asupra propriului corp în perioada în care trecea prin menopauză, în timpul rezidenței sale din Las Vegas, în 2019.

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„Mă confruntam cu o balonare pe care nu o înțelegeam”, își amintește artista. Ea a explicat că, în încercarea de a găsi o soluție, a eliminat anumite alimente din dietă și nu consuma suficientă apă, în timp ce se adapta climatului arid din Nevada.

La scurt timp după aceea, cântăreața a suferit o accidentare serioasă, rupând doi mușchi ai coapsei, iar în urma incidentului a fost nevoită să fie scoasă de pe scenă.

Privind în urmă, Shania spune că acel moment i-a reamintit cât de important este să aibă grijă de propria sănătate.

„Acum, când mă uit în oglindă ca femeie matură, nu mai am nicio problemă. Mi-am spus că trebuie să accept realitatea, pentru că în fiecare zi îmbătrânesc, iar micile imperfecțiuni, pliurile și semnele trecerii timpului vor deveni tot mai vizibile.”, arată acest site.

Artista subliniază că nu încearcă să pară mai tânără decât este

„Nu încerc să am din nou 30 de ani. Nu încerc să am 25 de ani și nici nu voi mai avea vreodată acea vârstă. Regret doar că atunci când eram mai tânără nu m-am bucurat suficient de felul în care arătam. Îi încurajez pe toți să se bucure de felul în care sunt acum și să se iubească.”

Declarațiile vin în contextul promovării noului său album, „Little Miss Twain”, cel de-al șaptelea material de studio din carieră. Discul este inspirat din copilăria artistei, familia sa și experiențele care i-au modelat viața și parcursul profesional.

Shania Twain a vorbit și în trecut despre provocările menopauzei. Într-un interviu acordat în 2023, înainte de turneul „Queen of Me”, artista a dezvăluit că urmează o alimentație bazată în mare parte pe lichide, consumând shake-uri proteice cu verdețuri crude și, de regulă, o singură masă pe zi. Înainte de concerte evită produsele lactate.

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De asemenea, cântăreața spune că nu urmează un program strict de antrenamente.

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„Înainte de repetițiile pentru turneu mergeam călare, iar acum sunt pur și simplu foarte activă. Dacă observ că slăbesc prea mult, mănânc mai mult. Totuși, trebuie să fiu atentă, pentru că în timpul menopauzei kilogramele se acumulează mult mai repede, iar costumele de scenă trebuie să mi se potrivească perfect”, a explicat artista.

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