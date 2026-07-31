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O altă actriță o joacă pe Marilyn Monroe. Dakota Johnson și-a deschis părul cu 50 de nuanțe pentru cel mai nou rol

Dakota Johnson este de nerecunoscut în cele mai noi fotografii. O joacă pe Marilyn Monroe și internauții spun deja că va fi cel mai bun rol al său de până acum.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 31 Iulie 2026, 14:12 | Actualizat Vineri, 31 Iulie 2026, 14:49
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O altă actriță o joacă pe Marilyn Monroe. Dakota Johnson și-a deschis părul cu 50 de nuanțe pentru cel mai nou rol | Profimedia Images
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Imaginea lui Marilyn Monroe continuă să inspire Hollywoodul. Dakota Johnson o interpretează într-un nou film regizat de Maggie Gyllenhaal.

O altă actriță o joacă pe Marilyn Monroe

Imaginea lui Marilyn Monroe a devenit unul dintre cele mai recognoscibile simboluri ale Hollywoodului, fiind reprodusă, reinterpretată și mitologizată de nenumărate ori, până în punctul în care femeia din spatele personajului pare să se fi pierdut în spatele părului blond și al celebrului semn de frumusețe.

La mai bine de șase decenii de la moartea sa, cinematografia revine din nou asupra poveștii sale, încercând să descopere o latură pe care filmele anterioare nu au reușit să o surprindă.

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În scurtmetrajul „Flesh Impact”, cu o durată de 17 minute, regizoarea Maggie Gyllenhaal a ales o abordare complet diferită. În loc să recreeze viața bine cunoscută a lui Marilyn Monroe, ea își imaginează existența pe care actrița nu a avut niciodată șansa să o trăiască, arată acest site.

Dakota Johnson o interpretează pe Marilyn în perioada de glorie a carierei sale, fiind aproape de nerecunoscut datorită unei peruci blonde scurte și celebrului semn de frumusețe. Alături de ea joacă Ellen Burstyn, laureată a premiului Oscar, în vârstă de 93 de ani, care dă viață unei versiuni fictive a lui Marilyn ajunsă la bătrânețe – femeia care ar fi putut deveni dacă ar mai fi trăit încă șase decenii.

Povestea începe în momentul în care o femeie în vârstă și misterioasă ajunge la o audiție organizată într-un mic teatru din New York.

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În timp ce vorbește cu cei care o intervievează despre experiența și pregătirea sa actoricească, ies treptat la iveală detalii surprinzătoare despre identitatea ei, despre viața pe care a dus-o și despre felul în care publicul a înțeles-o greșit de-a lungul timpului. Rolurile celor care conduc audiția sunt interpretate de Peter Sarsgaard și Sepideh Moafi, cunoscută publicului din serialul The Pitt.

Maggie Gyllenhaal a scris și regizat filmul pentru a marca centenarul nașterii lui Marilyn Monroe, aniversat pe 1 iunie 2026. Regizoarea descrie proiectul drept o scrisoare de dragoste adresată actriței, dar și o încercare de a-i privi povestea dintr-o perspectivă contemporană.

În timpul documentării, Gyllenhaal a fost fascinată de întrebarea: ce ar fi făcut Marilyn Monroe dacă ar fi avut încă 60 de ani de libertate și dezvoltare artistică?

„Acest film este un amestec între Marilyn și propria mea fantezie despre ea”, a explicat regizoarea, subliniind că producția vorbește nu doar despre celebra actriță, ci și despre condiția femeilor din industria cinematografică, aflate într-o profesie care le face, în același timp, extrem de vulnerabile și extraordinar de puternice.

Cum a ajuns Dakota Johnson să o joace pe Marilyn Monroe

Dakota Johnson s-a aflat printre primele opțiuni ale regizoarei încă din perioada în care scria scenariul. Cele două colaboraseră anterior la filmul The Lost Daughter, însă Gyllenhaal a avut inițial rețineri, considerând că actrița nu seamănă foarte mult, din punct de vedere fizic, cu Marilyn Monroe.

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Ulterior, și-a schimbat complet părerea, concluzionând că imaginea autentică a lui Marilyn s-a pierdut de mult în spatele mitului construit în jurul ei. De aceea, transformarea Dakotei Johnson nu se bazează doar pe machiaj și costume, ci încearcă să scoată la lumină actrița talentată ale cărei interpretări au fost adesea umbrite de poveștile despre viața sa personală.

Ellen Burstyn, care a cunoscut-o pe Marilyn Monroe și a făcut parte din aceeași lume hollywoodiană, a acceptat imediat rolul. Personajul său susține unul dintre cele mai emoționante momente ale filmului printr-un monolog în care își imaginează cum ar fi vorbit, gândit și evoluat Marilyn dacă ar fi avut șansa unei vieți lungi, eliberate de imaginea pe care publicul i-a impus-o.

Titlul „Flesh Impact” provine dintr-o expresie folosită de celebrul regizor Billy Wilder pentru a descrie prezența scenică a lui Marilyn Monroe. El spunea că actrița părea atât de reală pe ecran încât spectatorii aveau impresia că ar putea întinde mâna și să o atingă. Pentru Maggie Gyllenhaal, expresia simbolizează impactul pe care îl lasă o persoană chiar și după ce a părăsit încăperea.

Scurtmetrajul își va avea premiera mondială în luna septembrie, în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Veneția, unde Maggie Gyllenhaal va prezida juriul competiției oficiale. Tot în cadrul festivalului, Ellen Burstyn va fi distinsă cu Leul de Aur pentru întreaga carieră.

După numeroase producții care au încercat să răspundă la întrebarea „cine a fost Marilyn Monroe?”, „Flesh Impact” propune o perspectivă diferită: cine ar fi putut deveni Marilyn Monroe dacă destinul i-ar fi oferit mai mult timp?

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