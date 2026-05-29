O dronă rusească a lovit un bloc din Galați. Ce explicație a dat MApN. De ce nu a doborât-o: „Timpul a fost extrem de scurt"

Alertă majoră în Galați după ce o dronă rusească a lovit un bloc de 10 etaje. La scurt timp de la incident, MApN a oferit explicații românilor, dezvăluind motivul pentru care nu a fost doborât obiectul zburător.

Publicat: Vineri, 29 Mai 2026, 10:42 | Actualizat Vineri, 29 Mai 2026, 10:53
Alertă majoră în Galați după ce o dronă rusească a lovit un bloc de 10 etaje | Captură Observator
Un eveniment neașteptat a avut loc vineri dimineață într-un bloc de 10 etaje din Galați. O dronă rusească s-a prăbușit pe clădire, afectând un apartament de la ultimul etaj. În urma impactului au avut loc o explozie și un incendiu, iar două persoane au fost rănite ușor.

Victimele au fost transportate la spital, iar locuitorii blocului au fost evacuați. De asemenea, Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați au deschis un dosar penal după incident. Printre infracțiunile vizate se numără și tentativa la omor calificat.

„În dosarul penal deschis în urma deflagrației, procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute de art. 117 alin. 2 din Codul aerian (Legea nr. 21/2020), a infracțiunii de distrugere, precum și a tentativei la omor calificat”, au transmis procurorii, potrivit digi24.ro.

„Din cercetările efectuate până în prezent la fața locului a rezultat că drona militară s-a prăbușit pe un bloc de locuințe și a explodat în jurul orei 1:50, având drept consecință distrugerea unui apartament de la etajul 10 al imobilului și cauzarea de leziuni traumatice celor două persoane aflate în apartament”, a mai dezvăluit Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galați.

Care este motivul pentru care MApN nu a doborât drona rusească

La scurt timp de la incident, MApN a oferit o explicație cu privire la faptul că drona nu a fost doborâtă. În cadrul unei conferințe de presă, generalul de brigadă Gheorghe Maxim a declarat că nu a fost suficient timp pentru a acționa. Totul s-a întâmplat mult prea repede.

„Prima limitare pe care o avem e una legală, faptul că nu putem să executăm foc astfel încât proiectul să afecteze spațiul aerian al unei țări vecine. În continuare, pentru a angaja o țintă aeriană e nevoie de un anumit timp care presupune detenței, clasificare și combatere. Timpul de 4 minute pe care l-am avut la dispoziție a fost extrem de scurt”, a dezvăluit Gheorghe Maxim, potrivit sursei citate mai sus.

„Avem sistem de apărare aeriană cu baza la sol care sunt proiectate și realizate înainte de 2023 când a demarat acest război al dronelor și România are o preocupare permanentă să își îmbunătățească aceste sisteme. În SAFE sunt prevăzute două astfel de sisteme.

Eu vă pot spune doar că eu și toți subordonați acționăm în limitele și prevederile legale din România. E o preocupare permanentă în MApN pentru adaptarea cadrului legislativ pentru a limita astfel de situații cum a fost cea de azi noapte. Noi avem o limitare privind utilizarea armelor și dispozitivelor asupra unei drone din spațiul aerian al unei alte țări.

Suntem pe timp de pace, nu putem să amplasăm sisteme. Trebuie să avem acordul proprietarilor, operatorilor economici, pentru a amplasa astfel de sisteme care au o acțiune limitată de la 1,5 km până la 6 km (...) Pentru că proprietarea privată e ocrotită de lege. Suntem pe timp de pace. Acolo unde am primit acordul am instalat sisteme. Acolo unde nu am primit acordul nu am instalat.”, a mai adăugat generalul de brigată, cnform sursei citate mai sus.

