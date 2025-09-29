Alertă pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă”! Dronă detectată lângă o pistă de aterizare! Traficul aerian a fost oprit

A fost alertă pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” în ziua de duminică, 28 septembrie 2025, după ce s-a semnallizat prezențat unei drone în apropiere de pistă! Au fost suspendate imediat toate aterizările. Află informații despre acest subiect.

Duminică, pe 28 septembrie 2025, în jurul orelor prânzului, un incident neașteptat i-a determinat pe cei de la Aeroportul Internațional „Henri Coandă” să suspende temporar aterizările. Totul s-a întâmplat ca urmare a faptului că o dronă a fost identificată în preajma unei piste. Descoperă în rândurile de mai jos mai multe informații despre incident.

Duminică, pe 28 septembrie 2025, o dronă a fost observată de echipajul unei aeronave și incidentul a fost raportat controlorilor de trafic. Imediat după s-au suspendat temporar aterizările: ”(…) la ora 14:26, echipajul unei aeronave aflate în faza de apropiere pentru aterizare pe pista 08R a Aeroportului Internaţional „Henri Coandă” Bucureşti a raportat controlorilor de trafic aerian prezenţa unei drone civile de mici dimensiuni în spaţiul aerian din apropierea pistei. Aeronava a aterizat în siguranţă”, a fost mesajul transmis de Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti, potrivit news.ro.

Procedura de colaborare dintre ROMATSA și Compania Națională Aeroporturi București a impus ca măsură preventivă imediată suspendarea temporară a aterizărilor. Aeronavele aflate în zonă au fost direcționate către puncte de aşteptare. Ulterior, după evaluarea situaţiei, operaţiunile de aterizare au fost reluate pe cealaltă pistă a aeroportului, fără incidente.

”Siguranţa pasagerilor, a echipajelor şi a tuturor participanţilor la traficul aerian rămâne prioritatea noastră absolută”, subliniază CNAB.

”Reamintim că operarea dronelor în zona şi în apropierea aeroporturilor civile sau militare este strict interzisă. Utilizarea neautorizată a acestora reprezintă un risc major pentru siguranţa zborurilor şi constituie faptă penală, sancţionată conform legii. Incidentul a fost raportat imediat către autorităţile competente, care au declanşat o investigaţie pentru identificarea operatorului dronei şi stabilirea măsurilor legale ce se impun”, mai precizează Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti în comunicatul oficial.

Surprinzător este faptul că nu este un incident singular. Ceva asemănător s-a petrecut și în data de 19 septembrie 2025, când echipajul unei aeronave a semnalat prezența unei drone civile de mici dimensiuni la o distanță de doar 3,5 kilometri de una dintre pistele Aeroportului Internațional „Henry Coandă”.