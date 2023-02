O pensionară a sunat de 11.000 de ori la 112, anul trecut. Ce motiv a avut: „Nu stau la povești, am bătut recordul”

Conform Digi24.ro, femeia a motivat faptul că nu se înțelege cu mai mulți vecini de la bloc și a vrut să caute ajutorul autorităților. Până la urmă, insistența brăilencei nu a fost trecută cu vederea, ci sancționată cu o amendă în valoare de 2000 de lei.

Pensionara, care a sunat de 11.000 de ori la 112 anul trecut, spune că are probleme cu vecinii

Brăileanca și-a justificat alegerea de a suna de mai multe ori la apelul unic de urgență, pentru a cere ajutorul, însă femeia s-a ales până la urmă cu o amendă.

„Mi-au bătut și în ușă. Am sunat, în special, ca să anunț Poliția, să-și ia măsurile care trebuie, legate de persoanele astea. Am chemat și salvarea, pentru că mi se făcea rău. (...) Eu sunt scurtă, nu stau la povești. Am bătut recordul”, a explicat bătrâna pentru Digi24.

Ultima dată, femeia a sunat la 112, spunându-le polițiștilor că cineva vrea să-i facă rău: „Sunt agasată de persoana aceea care consider că nu e sănătoasă şi are de bălmăjit toate prostiile. Mă ameninţă, m-a şi ameninţat cu moartea”, a povestit pensionara, scrie Observatornews.

Amenințările nu au fost validate până acum și, în consecință, femeia a primit o amendă în valoare de 2000 de lei.

Cătălin Chirca, purtător de cuvânt STS, a explicat pentru Observator că urgențele au reprezentat 57,82 % din numărul total al apelurilor, iar diferența de 4 milioane au fost non-urgențe.

„Au fost persoane care au sunat la 112 să se intereseze despre starea vremii sau despre mersul trenurilor, să facă comenzi de mâncare sau să comande taxiuri. Au fost persoane care au sunat să se intereseze despre pensiile sociale sau alte servicii de stat”, a transmis purtătorul de cuvânt STS.

Un al caz este al unui bărbat din Argeș care a sunat de 21.000 de ori, cu alte cuvinte, de 1.700 de ori pe lună. În cele mai multe dintre apeluri, bărbatul fie le-ar fi adus insulte operatorilor, fie suna și nu scotea niciun cuvânt.

„Sunt unele persoane care sună pentru că pur şi simplu nu au cu cine să vorbească şi caută suport din acest punct de vedere. Există şi problematica de sănătate mintală a unor persoane care astfel caută validare socială şi doresc pe cineva care să îi asculte.

Poate fi o greşeală, copii lăsaţi nesupravegheaţi, pot fi adolescenţi care doresc să atragă atenţia grupului şi să facă glume care să-i scoată în evidenţă, pot fi persoane în vârstă, singure, care nu au o reţea de suport adecvată şi în acest caz nu ştiu unde anume să caute informaţia”, a explicat psihologul Diana Bulai pentru Observator.

