(P) Ce să știi înainte să cumperi un dispozitiv portabil pentru muncă și creativitate

Alegerea unui laptop nou poate parea simpla la prima vedere, dar piata actuala ofera zeci de modele cu specificatii diferite, sisteme de operare distincte si preturi care variaza considerabil.

Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 12 Mai 2026, 14:48 | Actualizat Marti, 12 Mai 2026, 14:49
In 2026, decizia devine si mai complexa pentru ca tehnologia a avansat rapid, iar nevoile utilizatorilor s-au diversificat - de la munca remote la design grafic, de la gaming la productivitate zilnica.

Daca te afli la primul laptop sau vrei sa faci un upgrade dupa cativa ani, acest ghid iti ofera informatii concrete si practice, fara jargon inutil.

De ce conteaza sistemul de operare mai mult decat crezi

Primul pas in alegerea oricarui laptop este sa intelegi ce sistem de operare ti se potriveste. Windows ramane cel mai raspandit, cu compatibilitate larga pentru aplicatii si jocuri.

macOS, folosit pe laptopurile Apple, ofera un ecosistem integrat si o stabilitate remarcabila in timp, preferata de creatori de continut, fotografi si programatori.

Linux este o optiune viabila pentru utilizatorii tehnici care vor control total asupra sistemului. Alegerea sistemului de operare influenteaza direct ce aplicatii poti folosi, cat de des ai nevoie de actualizari de securitate si cat dureaza in medie bateria.

Performanta: procesorul face diferenta

Procesorul este creierul oricarui dispozitiv portabil. In 2026, procesoarele bazate pe arhitectura ARM au castigat teren considerabil, in special dupa succesul cipurilor Apple Silicon - M3, M4 si variante Pro sau Max - care au redefinit standardele de eficienta energetica.

Un laptop cu astfel de procesor poate oferi autonomie de 15-20 de ore in utilizare reala, ceea ce conteaza enorm pentru cei care lucreaza din cafenele sau in deplasare.

Procesoarele Intel Core Ultra si AMD Ryzen AI sunt raspunsul direct al producatorilor clasici, cu performante competitive mai ales in sarcini care solicita intens CPU-ul, precum redarea video sau antrenarea modelelor de inteligenta artificiala la nivel de utilizator.

Laptopuri pentru nevoi specifice: nu exista o solutie universala

Piata de laptopuri este segmentata clar pe categorii de utilizatori. Studentii si lucratorii de birou au nevoie de portabilitate si autonomie buna, nu neaparat de putere bruta.

Un model cu ecran de 13-14 inch, minim 16 GB RAM si SSD de 512 GB acopera confortabil navigarea web, editarea documentelor si apelurile video.

Designerii si editorii video au cerinte diferite: ecran calibrat color, memorie RAM de cel putin 32 GB si un GPU dedicat sau integrat puternic. Laptopurile Apple din seria MacBook Pro cu cip M4 Pro sunt frecvent mentionate in aceasta categorie tocmai pentru calitatea ecranului Liquid Retina XDR si performanta constanta in aplicatii precum Final Cut Pro sau Adobe Premiere.

Gamerii raman, in general, in teritoriul Windows, unde producatori precum ASUS ROG, Lenovo Legion sau Razer ofera laptopuri cu placi video NVIDIA GeForce RTX din seria 50, lansate la inceputul lui 2026.

Buget realist: cat trebuie sa cheltuiesti

Laptopurile entry-level incep de la 1.500-2.000 de lei si acopera nevoile de baza. Segmentul mid-range, intre 3.000 si 5.000 de lei, ofera un raport bun calitate-pret pentru majoritatea utilizatorilor.

Deasupra acestui prag intra modelele premium, inclusiv laptopurile Apple din gama MacBook Air si MacBook Pro, care pornesc de la aproximativ 5.500 de lei si ajung la peste 15.000 de lei pentru configuratiile avansate.

Pretul mare al unui laptop Apple este justificat pentru utilizatorii care lucreaza in ecosistemul Apple si beneficiaza de sincronizare nativa cu iPhone, iPad si alte dispozitive. Pentru restul, un laptop Windows de calitate ofera performante similare la un cost mai mic.

Ce sa verifici inainte sa apesi butonul „Cumpara"

Inainte de orice achizitie, verifica garantia oferita - minim doi ani este un standard rezonabil in 2026. Citeste recenzii din surse independente, nu doar specificatiile din fisa de produs. Testeaza tastatura si trackpad-ul daca poti, pentru ca le vei folosi ore intregi zilnic.

Autonomia reala a bateriei este adesea diferita de cea promovata. Cauta teste in conditii reale de utilizare, nu cifre de laborator. Porturile disponibile conteaza si ele - daca ai nevoie de USB-A, HDMI sau card reader, asigura-te ca laptopul ales le include sau ca esti pregatit sa investesti intr-un hub extern.

Alegerea unui laptop potrivit inseamna sa intelegi exact ce faci cu el in fiecare zi, nu sa te lasi impresionat de specificatii mari pe hartie.

