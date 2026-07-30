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(P) Chirurgia ghidată computerizat: cum a schimbat tehnologia modul în care sunt inserate implanturile dentare

Până nu cu mulți ani în urmă, inserarea unui implant dentar se baza în principal pe experiența chirurgului și pe informațiile oferite de radiografiile clasice.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 30 Iulie 2026, 11:56 | Actualizat Joi, 30 Iulie 2026, 11:57
(P) Chirurgia ghidată computerizat: cum a schimbat tehnologia modul în care sunt inserate implanturile dentare | https://drlupu.ro/
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Astăzi, însă, tehnologia permite planificarea digitală a intervenției înainte ca pacientul să ajungă în cabinet, oferind medicului o imagine detaliată asupra fiecărei etape a tratamentului.

Nu înseamnă că tehnologia înlocuiește experiența medicului. Dimpotrivă, ea devine un instrument care îl ajută să planifice tratamentul cu o precizie mult mai mare și să reducă imprevizibilitatea din timpul intervenției.

Această abordare este deja utilizată în numeroase clinici moderne din România. La Clinica Dr. Lupu, chirurgia ghidată computerizat face parte din protocolul de lucru pentru numeroase tratamente complexe de implantologie, fiind integrată într-un flux digital care începe încă din etapa de diagnostic.

Cum se realizau implanturile înainte de apariția ghidajului digital

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În trecut, medicii se bazau în principal pe radiografii panoramice și pe experiența clinică pentru a stabili poziția implanturilor. Chiar dacă aceste metode au oferit rezultate foarte bune timp de mulți ani, informațiile disponibile erau mai limitate decât cele pe care le oferă astăzi imagistica tridimensională.

Anumite detalii, precum grosimea exactă a osului sau relația cu nervii și sinusurile maxilare, puteau fi evaluate doar într-o anumită măsură. Din acest motiv, unele decizii erau luate chiar în timpul intervenției, în funcție de situația clinică întâlnită.

Ce înseamnă chirurgia ghidată computerizat

Primul pas este realizarea unei investigații CBCT (Cone Beam Computed Tomography), o tomografie 3D dedicată zonei oro-maxilo-faciale. Spre deosebire de radiografia clasică, aceasta oferă imagini tridimensionale detaliate ale osului și ale structurilor anatomice importante.

Pe baza acestor informații, medicul planifică digital întreaga intervenție cu ajutorul unui software specializat. Pot fi stabilite poziția fiecărui implant, unghiul de inserare, adâncimea și distanța față de structurile anatomice sensibile, înainte ca intervenția propriu-zisă să înceapă.

Ulterior este realizat un ghid chirurgical personalizat, adaptat anatomiei fiecărui pacient. Acesta este utilizat în timpul intervenției pentru a orienta instrumentele conform planificării stabilite anterior și pentru a transpune cât mai fidel planul digital în practica chirurgicală.

În ce situații este recomandată această tehnologie

Chirurgia ghidată computerizat este deosebit de utilă în cazurile complexe, cum ar fi reabilitările complete pe implanturi, lipsa mai multor dinți sau situațiile în care spațiul disponibil este limitat și poziționarea implanturilor trebuie realizată cu mare precizie.

Totodată, medicul poate recomanda această tehnologie și în cazuri mai simple, atunci când consideră că planificarea digitală poate contribui la o intervenție mai sigură și mai bine controlată.

Ce beneficii poate aduce pacientului

Avantajele chirurgiei ghidate computerizat nu țin doar de tehnologie, ci și de modul în care aceasta influențează experiența pacientului.

Printre beneficiile pe care le poate oferi se numără:

  • poziționarea mai precisă a implanturilor, conform planului stabilit înaintea intervenției;
  • o protejare mai bună a structurilor anatomice importante;
  • posibilitatea utilizării unor tehnici chirurgicale minim invazive în anumite cazuri;
  • reducerea timpului petrecut în cabinet atunci când planificarea este realizată în avans;
  • un disconfort postoperator mai redus și o recuperare mai ușoară în situațiile în care tehnica utilizată permite acest lucru;
  • o bază mai predictibilă pentru realizarea lucrării protetice finale.

Rolul chirurgiei ghidate în tratamentele complexe

Planificarea digitală este unul dintre motivele pentru care tratamente precum reabilitarea completă a unei arcade cu proteză fixă pe implanturi au devenit mai bine organizate și mai predictibile decât în trecut.

Atunci când poziția implanturilor este stabilită digital încă din faza de planificare, medicul poate pregăti și etapa protetică într-un mod mult mai riguros. În anumite situații, acest lucru permite aplicarea unei lucrări provizorii imediat sau la scurt timp după intervenție, astfel încât pacientul să își poată relua mai rapid funcțiile estetice și masticatorii.

Este important de menționat că această lucrare este una provizorie. Ea protejează implanturile în perioada de osteointegrare, proces biologic care durează, de regulă, câteva luni. Abia după finalizarea vindecării este realizată lucrarea definitivă.

Mai mult decât un aparat performant

În prezent, diferența dintre clinicile care utilizează tehnologia digitală nu este reprezentată doar de existența unui aparat CBCT.

La Clinica Dr. Lupu, întregul proces este construit în jurul unui flux digital integrat: investigația 3D, realizarea ghidului chirurgical și proiectarea digitală a viitoarei lucrări protetice sunt conectate într-un singur protocol de tratament.

Această abordare permite medicului să analizeze fiecare etapă înainte de intervenție și să ofere pacientului o imagine mai clară asupra tratamentului propus și a rezultatului urmărit.

Ce înseamnă acest progres pentru pacient

Pentru pacient, chirurgia ghidată computerizat înseamnă, înainte de toate, un tratament mai bine planificat.

Faptul că intervenția este pregătită în detaliu încă din etapa de consultație contribuie la reducerea incertitudinilor, la o mai bună organizare a tratamentului și, în multe situații, la o experiență mai confortabilă.

În implantologia modernă, succesul unei intervenții începe cu mult înainte de primul gest chirurgical. Investigațiile 3D, planificarea digitală și experiența echipei medicale lucrează împreună pentru ca fiecare etapă să fie gândită înainte de intervenție, iar pacientul să beneficieze de un tratament cât mai sigur, adaptat nevoilor sale.

📍 Date de contact Clinicile Dr. Lupu

București (Voluntari): Str. Emil Racoviță 27c | 📞 0741.665.511

Program: Luni – Vineri, 09:00 – 18:00

Bacău: Str. Aprodul Purice 7 | 📞 0755.027.027

Program: Luni – Vineri, 09:00 – 17:00

📧 [email protected] | 🌐 www.drlupu.ro

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