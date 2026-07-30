Regula strictă pe care o au copiii lui Meghan Markle și a prințului Harry la desert. Ce trebuie să facă Archie și Lilibet

Meghan Markle a făcut noi dezvăluiri despre viața de familie alături de prințul Harry și cei doi copii ai lor, prințul Archie și prințesa Lilibet.

Regula strictă pe care o au copiii lui Meghan Markle și a prințului Harry pentru desert. Ce trebuie să facă Archie și Lilibet | Shutterstok/Captură Instagram

Invitată într-o emisiune celebră, Meghan Markle a povestit că micuții săi trebuie să respecte o regulă strictă când cer desert și că sunt implicați activ în grădină și livada familiei din California, potrivit Cancan.

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Ce a dezvăluit Meghan Markle despre alimentația copiilor ei

În timpul emisiunii, Ducesa de Sussex a vorbit despre obiceiurile alimentare ale copiilor săi, prințul Archie, în vârstă de șapte ani, și prințesa Lilibet, de cinci ani.

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„Copiii sunt foarte mâncăcioși. Suntem foarte norocoși din acest punct de vedere”, a dezvăluit Meghan Markle, adăugând că micuții adoră să participe la activitățile din grădină.

„Se implică foarte mult, mai ales în grădină. Cred că este un adevărat privilegiu să avem atât de mult spațiu și atâtea lucruri pe care le putem găti”, a dezvăluit soția Prințului Harry, citată de sursa menționată mai sus.

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Ce regulă trebuie să respecte copiii lui Meghan Markle și a prințului Harry la desert

În anul 202, Meghan Markle și prințul Harry s-au mutat împreună cu familia în Montecito, California. Proprietatea include o grădină de legume, un coteț pentru găini și o livadă. Potrivit Ducesei de Sussex, livada este locul din care copiii își aleg desertul.

„Dacă spun: <<Mama, putem să mâncăm desert?>>, noi le răspundem: <<Dacă îl poți culege, îl poți mânca>>”, a dezvăluit Meghan Markle, iar jurata Sofia Levin a glumit:

„Ciocolata nu o poți culege!”, a spus aceasta, iar soția Prințului Harry i-a răspuns:

„Nu, ciocolata nu o poți culege, dar poți culege un fruct bun”, a precizat ea, adăugând că, în familie, există întotdeauna un desert după masă, pe care prințul Harry îl numește, în stil britanic, „pud” – prescurtarea colocvială pentru „pudding”, termen folosit în Marea Britanie pentru desert, notează sursa citată mai sus.

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Clătitele-surpriză, desertul preferat al prințului Archie și a prințesei Lilibet

Fructele pe care cei mici le culeg din grădină sunt folosite în unul dintre deserturile preferate ale copiilor, pe care Ducesa de Sussex îl numește „clătite-surpriză”.

Meghan Markle a explicat, într-un interviu pentru publicația PEOPLE din martie 2025, că cei mici nu știu niciodată ce model va apărea pe clătită după ce este întoarsă în tigaie. Fețele zâmbitoare de pe clătite sunt realizate din bombonele colorate, fulgi de ciocolată sau afine.

Meghan Markle a mai spus că Archie și Lilibet adoră pâinea prăjită cu gem și dulceață preparate în casă.

„Desigur, iubesc gemul și conservele de fructe proaspete, pentru că am participat la pregătirea lor și am cules toate acele fructe în sezon”, a dezvăluit ea, potrivit Cancan.

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Într-un interviu acordat publicației The New York Times în aprilie 2025, Meghan Markle a recunoscut că, deși fructele proaspete ocupă un loc important în alimentația familiei, există zile în care alege soluții rapide.

Soția lui Harry a explicat că le pregătește copiilor nuggets de pui, legume și crochete de cartofi din congelator.

„Soțul meu și Archie adoră ouăle prăjite. La noi în casă se mănâncă mult bacon. Dar sunt și zile când nu ai timp pentru toate acestea și, pur și simplu, pui o vafă congelată în prăjitorul de pâine și asta este. Și nici în asta nu este nimic rușinos”, a spus Meghan Markle, citată de Cancan.