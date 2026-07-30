Rezultate Loto azi, 30 iulie 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultatele loto la extragerile de azi, 30 iulie 2026, au fost afișate. Află numerele câștigătoare de azi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus!

Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de joi, 30 iulie 2026, dar și ce report este pus în joc pentru următoarele extrageri, de duminică, 2 august2026 | sursa foto: Shutterstock/AI

Loteria Română organizează noi trageri Loto astăzi, 30 iulie 2026, la 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. Descoperă numerele câștigătoare la extragerile de azi.

Joi, 30 iulie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

Rezultate Loto azi, 30 iulie 2026. Numerele câștigătoare azi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

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Află numerele câștigătoare la loto de azi, 30 iulie, în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la Joker, azi, 30 iulie 2026:

Rezultate Loto la Noroc Plus, azi, 30 iulie 2026:

Rezultate la Loto 5 din 40, azi, 30 iulie 2026:

Rezultate Loto la Super Noroc, azi, 30 iulie 2026:

Rezultate Loto la Noroc, azi, 30 iulie 2026:

Rezultate la Loto 6 din 49, azi, 30 iulie 2026:

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 8,89 milioane de euro

Joi, 30 iulie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 26 iulie, Loteria Romana a acordat 29.840 de castiguri in valoare totala de peste 2,89 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 46,57 milioane de lei (peste 8,89 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 3,54 milioane de lei (peste 677.000 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 2,80 milioane de lei (peste 535.300 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 543.000 de lei (peste 103.700 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 902.400 de lei (peste 172.300 de euro). La Super Noroc este in joc la categoria I un report in valoare de peste 332.700 de lei (peste 63.500 de euro).

La tragerea Noroc de duminica, 26 iulie 2026, la categoria a III-a s-a inregistrat un castig in valoare de 174.132,24 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Satu Mare.

La tragerea Loto 6/49 de duminica, 26 iulie 2026, la categoria a II-a s-au inregistrat opt castiguri a cate 60.451,76 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agentii loto din Cluj Napoca, Navodari, Podu Iloaiei – jud. Iasi, Vaduri – jud. Neamt, Focsani, Bucuresti – sector 1 si online pe Amparcat.ro si joaca.loto.ro.

La tragerea Joker de duminica, 26 iulie 2026, la categoria a II-a s-a inregistrat un castig in valoare de 51.796,64 lei. Biletul norocos a fost jucat online pe joaca.loto.ro.