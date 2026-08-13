Insula Iubirii: Reuniuni. Care este statusul relației dintre Claudiu și Isabel. De ce nu s-au căsătorit 

Isabel și Claudiu au venit la Insula Iubirii: Reuniuni la un an de la participarea lor la Insula Iubirii.

Întrebați de Radu Vâlcan cum sunt în prezent, cei doi au avut răspunsuri diferite, însă Claudiu a glumit. „Suntem foarte bine”, a spus Isabelle. în timp ce Claudiu a spus. „Suntem divorțați. Glumesc, nici nu ne-am căsătorit.

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Care este statusul dintre Claudiu și Isabel Cum sunt la un an de când au parasit Insula Iubirii El a spus ca sunt divorțați, ea a spus ca sunt foarte bine. Care e adevarul, de fapt

Claudiu a văzut imagini cu Marian, cel cu care s-a împrietenit în Thailanda și a precizat că în continuare păstrează legătura cu acesta. Claudiu și Isabelle au petrecut puțin timp în Thailanda, pentru femeia nu se simțea bine acolo și își dorea să meargă acasă. La bonfire-ul final al lor, Claudiu a scos inelul de logodnă și și-a cerut iubita în căsătorie.

Claudiu și Isabelle au venit la Insula Iubirii: Reuniuni în calitate de logodnici. Nu s-au căsătorit încă.

„Ne-am organizat, dar nu prea bine. Credeam că nu se căsătorește lumea, dar se pare că da. Era ocupat locul unde voiam să facem ceremonia religioasă”, a spus Claudiu.

„Ne considerăm mai puternici. Suntem într-o etapă destul de bună și sperăm că o ducem așa în continuare”, a mai spus Claudiu.

„Noi continuăm cu monotonia noastră, cu viața noastră, astăzi suntem mai bine decât atunci când am venit la Insula Iubirii. Pe mine m-a ajutat să văd ce voia el și pe el cred să fie sigur să se întoarcă acasă la mine și la fata noastră”, a spus Isabel.

Așadar, Insula Iubirii i-a ajutat să-și dea seama că se iubesc și că nu pot trăi unul fără celălalt.

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