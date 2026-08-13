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Insula Iubirii: Reuniuni. Simona nu a venit la întâlnirea cu Claudiu și Anamaria Vaida. Ce i-a transmis fostul iubit

În episodul 4 de Insula Iubirii: Reuniuni, Claudiu Dragota a fost prezent alături de Anamaria Vaida, fosta lui ispită și actuala sa iubită. Simona a lipsit de la reuniune, însă fostul iubit a avut un mesaj despre ea.  

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 13 August 2026, 21:46 | Actualizat Joi, 13 August 2026, 21:48
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Ținând-o strâns de mână pe Anamaira Vaida, Claudiu a vorbit despre fosta lui iubită, mărturisind că regretă toată suferința pe care i-a produs-o și că se bucură pentru fericirea ei din prezent.

Viața pentru Claudiu și Simona arată total diferit față de cum era când au venit la Insula Iubirii. Au luat-o pe drumuri separate, ea acum este căsătorită și așteaptă un copil, iar el este într-o relație cu femeia care l-a ispitit în Thailanda. Claudiu și iubita lui, Anamaria Vaida, au venit împreună la Insula Reuniuni și au povestit despre relația lor. Simona s-a căsătorit recent și așteaptă o fetiță.

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Simona nu a venit la întâlnirea cu Claudiu și Anamaria Vaida. Ce i-a transmis fostul iubit: „Sper ca el să aibă grijă de ea cum n-am fost eu în stare să am”

Claudiu are în continuare pe piciorul drept tatuajul cu chipul Simonei. Nici nu și l-a scos și nici nu-l regretă. Iubitul Anamariei a spus că s-ar fi bucurat să o vadă pe Simona la Reuniuni. Și Ana a precizat că se bucură pentru femeia care a devenit Simona.

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„Știu de ce nu a venit. Are viața ei. N-a căutat niciodată celebritate, ea s-a deconectat de tot ce a însemnat televiziune. Mă bucur pentru ea și pentru ce trăiește. Și pentru persoana pe care o are. Sper să aibă grijă de ea cum n-am fost eu în stare să am. Îi spuneam Anei că privind imaginile și durerea ei, faptul că acum o văd bine, mi s-a luat o piatră de pe suflet”, a spus Claudiu.

Claudiu și Simona

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