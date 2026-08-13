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Insula Iubirii: Reuniuni. Cum au ajuns Claudiu și ispita Anamaria Vaida să formeze un cuplu. Au o relație la distanță

Claudiu Dragotă a venit la Insula Iubirii: Reuniuni și a rememorat clipe petrecute în Thailanda. Ulterior, și-a făcut apariția și iubita lui. Claudia și Anamaria au povestit despre relația lor, în episodul 4 de Insula Iubirii: Reuniuni, difuzat pe 13 august 2026. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 13 August 2026, 21:44 | Actualizat Joi, 13 August 2026, 21:44
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Viața a luat o întorsătură neașteptată pentru Claudia. A venit la Insula Iubirii în sezonul 8 pentru a-și testa relația cu Simona, însă Thailanda i-a adus o nouă iubită. Claudiu și cea care i-a fost ispită, Anamaria Vaida, formează un cuplu.

După ce s-au întors din Thailanda, Claudiu și Anamaria au întrerupt discuțiile și ulterior le-au reluat, pentru că ispita îi împrumatase lui niște bani în Thailanda, iar Claudiu a dorit să-i returneze suma.

La bonfire-ul din sezonul 8 Insula Iubirii, Claudiu a spus că vrea să plece din Thailanda alături de Simona, deși aceasta a dorit să plece singură. Totuși, cei doi s-au împăcat la hotel și și-au continuat relația în România, însă nu pentru mult timp. La doi ani de la experiența sa pe Insula Iubirii, Claudiu este într-o relație cu Anamaria Vaida.

„Sunt recunoscător că am avut ocazia să vin la Insulă. Dacă nu venea, cel mai probabil eram în continuare cu Simona în acea relație toxică, probabil la fel de egoist, probabil mai înșelând-o, ea iertându-mă. Rămâneam în același punct nu ne puteam separa. Cu toate astea am realizat că am rănit-o, că felul cum priveam iubirea nu era un mod sănătos, era un mod toxic, iubirea pe care o credeam eu atunci și toată experiența asta m-a făcut să mă simt altfel, să privesc altfel lucrurile”, a spus Claudiu la Insula Iubirii: Reuniuni.

„Simțeam că are un atașament către mine, apropierea noastră nu era doar fizică, simțeam că este și de suflet, dar eu nu puteam să răspund pentru ce simțea el și cred că era foarte confuz. L-am împrumutat puțin cu bani în Thailanda, pentru că își lăsase portmoneul la SImona. El și-a înapoiat datoria”, a spus fosta ispită.

Cei doi sunt deocamdată într-o relație la distanță, însă pe viitor Ana își propune să se mute de la Cluj la București.

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„Nu te temi că vei păți la fel ca Simona?”. Răspunsul dat de Anamaria Vaida

„Acum relația noastră e sănătoasă, frumoasă și intensă”, a spus Claudiu.

„E o relație la distanță sănătoasă pentru că ajungem să cunoaștem cum funcționăm atât la distanță cât și când suntem împreună. Distanța ne apropie pentru că de fiecare dată când ne întâlnim e ca și cum ne-am vedea prima oară”, a spus și fosta ispită.

Claudiu a venit în sezonul 8 de Insula Iubirii alături de Simona. Viața pentru Claudiu și Simona arată total diferit față de cum era când au venit la Insula Iubirii. Au luat-o pe drumuri separate, ea acum este căsătorită și așteaptă un copil, iar el este într-o relație cu femeia care l-a ispitit în Thailanda. Claudiu și iubita lui, Anamaria Vaida, au venit împreună la Insula Reuniuni și au povestit despre relația lor.

Întrebată dacă nu îi e teamă că va păți la fel ca Simona, Anamaria Vaida a răspuns: „Primesc această întrebare de când lumea știe că suntem împreună. Consider că dacă trăim cu teamă, nu mai trăim. Dacă e să fiu înșelată, nu trebuie să mă înșele el, poate să mă înșele oricine. Cum îți așterni așa dormi, eu am zis această vorbă.

Claudiu și ispita Anamaria Vaida
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Insula Iubirii: Reuniuni. Care este statusul relației dintre Claudiu și Isabel. De ce nu s-au căsătorit ...
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