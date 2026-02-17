(P) Cum a ajuns un magazin online să devină reper în ergonomie și confort pe piața din România

Antena Căutare
Piața de e-commerce din România demonstrează o maturizare accelerată, iar platformele autohtone care pariază pe dezvoltarea de produse proprii reușesc să concureze puternic cu importurile generice.

Publicat: Marti, 17 Februarie 2026, 15:39
Magazinul online doctorshield.ro se distinge printr-o ofertă tehnică riguroasă și produse certificate la nivel internațional

Un exemplu elocvent este magazinul online doctorshield.ro, principalul canal de vânzare al companiei Hipoo Retail SRL, care a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri de peste 16 milioane RON și o rată de creștere anuală constantă de 50%.

Lansată inițial în 2017 dintr-o singură cameră de apartament, platforma a evoluat de la vânzarea de accesorii pentru telefoane mobile la un ecosistem complex de soluții pentru gaming, home-office și amenajări exterioare. Astăzi, magazinul online procesează comenzi din propriul depozit de 2.000 mp, depășind pragul de 350.000 de produse livrate clienților din întreaga țară.

Inovație tehnică și ergonomie la un click distanță

Magazinul online doctorshield.ro se distinge printr-o ofertă tehnică riguroasă și produse certificate la nivel internațional. În categoria echipamentelor pentru birou și gaming, platforma comercializează scaune profesionale testate conform standardelor BIFMA și SGS. Modelele din seriile Air Force sau Solar X sunt dotate cu pistoane pe gaz din Clasa 4, garantând susținerea unor greutăți de până la 150 kg, în timp ce gama extremă Capsule XXL ajunge la o capacitate de 200 kg.

O altă categorie vedetă pe site, stimulată de adoptarea muncii în regim hibrid, o reprezintă birourile reglabile electric din gama Nova. Aceste stații de lucru avansate sunt echipate cu panouri digitale cu memorie și motoare duale capabile să ridice sarcini de până la 150 kg cu o viteză de 35 mm/s, blaturile fiind finisate cu o textură ultra-rezistentă din fibră de carbon.

Diversificare sub aceeași umbrelă: Doctor Home și Mr. Grill

Odată cu maturizarea operațională, platforma doctorshield.ro a integrat sub-brandurile Doctor Home și Mr. Grill, vizând nevoile complete ale locuinței moderne. Pe segmentul de design industrial, magazinul listează paturi metalice cu o structură masivă capabilă să susțină 400 kg. Modelele premium integrează direct în tăbliile cu finisaj din stejar porturi USB și Type-C, oferind o soluție modernă de conectivitate pentru dormitor.

Pe zona de confort exterior, oferta platformei include încălzitoare de terasă pe gaz (modelele Cube, Piramidă sau Solaris), care generează o putere de 13.000W și beneficiază de certificări de siguranță CSA și senzori de oprire automată la înclinare. Totodată, sub brandul Mr. Grill, clienții pot comanda online grătare profesionale pe cărbune, dotate cu grill-uri din fontă emailată și capace cu termometru integrat. Pentru soluțiile de igienă interioară, site-ul a introdus recent și coșurile de gunoi inteligente din inox, dotate cu senzori de mișcare și tehnologie de închidere silențioasă.

Viziunea pentru viitor în 2028: Din România, pe marile platforme europene

Validarea calității produselor comercializate pe doctorshield.ro a atras atenția marilor jucători din retail. Pe lângă platforma proprie, portofoliul companiei este astăzi distribuit la nivel național prin rețeaua eMAG, Altex și în magazinele fizice Dedeman.

Însă ambițiile echipei fondatoare merg dincolo de granițele țării. Cu un target financiar stabilit la 10 milioane de euro pentru anul 2028 , strategia companiei include extinderea vânzărilor în Franța, Germania și Italia. Acest pas internațional se va realiza prin intermediul alianței International Marketplace Network, deschizând drumul brandului românesc către milioane de noi consumatori europeni.

