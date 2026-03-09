Rezultate Loto, 8 martie 2026. Report la Joker de peste 11,29 milioane de euro la tragerile de joi, 12 martie 2026

Loteria Română organizează noi trageri Loto joi, 12 martie 2026, după ce au fost acordate 55.824 de câștiguri în valoare totală de peste 6,38 milioane de lei la Extragerile Loto Speciale ale Primăverii, de pe 8 martie 2026.

În fiecare zi de joi și duminică, Loteria Română organizează extrageri loto la toate categoriile de joc. Reportul pus la bătaie pentru prima tragere din această săptămână este unul de-a dreptul spectaculos.

Românii își pot încerca norocul, după ce s-au câștigat 55.824 de câștiguri în valoare totală de peste 6,38 milioane de lei la Extragerile Loto Speciale ale Primăverii, de pe 8 martie 2026.

Premii câștigate la Tragerile Loto Speciale ale Primăverii, de pe 8 martie 2026

La tragerea suplimentara Loto 5/40, s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 1.671.864,20 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro. De asemenea, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 51,188 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe platforma Loteriei Romane, bilete.loto.ro.

La tragerea principala Loto 5/40, la categoria a II-a, s-a a existat un câștig în valoare de 102.739,50 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro. La tragerea principală Joker, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 131.365,69 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Oradea.

La tragerea suplimentara Joker, la categoria a III-a, au fost anunțate două câștiguri a cate 131.365,69 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate pe platforma Loteriei Romane, bilete.loto.ro și pe AmParcat.ro.

La tragerea suplimentara Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au înregistrat 4 câștiguri a cate 72.265,80 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agenții loto din Cugir, Ploiești și Adjud și cel de-al patrulea pe AmParcat.ro.

Rezultate la Tragerile Speciale Loto ale Primăverii, de pe 8 martie 2026

Numerele norocoase la Tragerile Speciale Loto ale Primăverii, de pe 8 martie 2026, au fost următoarele:

Rezultate Loto la Joker, la Tragerile Speciale Loto ale Primăverii, 8 martie 2026:

Principală: 18, 24, 41, 16, 20 + 10

Suplimentară: 43, 18, 26, 20, 3 + 15

Rezultate Loto la Noroc Plus, la Tragerile Speciale Loto ale Primăverii, 8 martie 2026: 6 7 9 9 2 3

Rezultate la Loto 5 din 40, la Tragerile Speciale Loto ale Primăverii, 8 martie 2026:

Principală: 40, 20, 9, 2, 12, 31

Suplimentară: 9, 8, 11, 22, 7, 25

Rezultate Loto la Super Noroc, la Tragerile Speciale Loto ale Primăverii, 8 martie 2026: 2 9 8 8 8 7

Rezultate Loto la Noroc, la Tragerile Speciale Loto ale Primăverii, 8 martie 2026: 6 7 9 9 2 3

Rezultate la Loto 6 din 49, la Tragerile Speciale Loto ale Primăverii, 8 martie 2026:

Principală: 3, 48, 22, 29, 31, 44

Suplimentară: 30, 22, 14, 36, 41, 46

Report uriaș la Tragerile Loto de joi, 12 martie 2026. Ce premii au fost puse în joc

Pentru tragerile Loto de joi, 12 martie 2026, Loteria Română a pus în joc un report spectaculos.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 6,66 milioane de lei (peste 1,30 milioane de euro). La Noroc se află în joc un report cumulat în valoare de peste 4,92 milioane de lei (peste 966.100 de euro).

La Joker, la categoria I, a fost anunțat un report în valoare de peste 57,54 milioane de lei (peste 11,29 milioane de euro), iar la categoria a II-a, un report în valoare de peste 131.300 de lei (peste 25.700 de euro)

La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 94.300 de lei (peste 18.500 de euro).