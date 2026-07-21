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(P) Cum să economisești peste 100 de lei pentru coșul de cumpărături săptămânal

Tot mai mulți români își organizează cumpărăturile cu atenție, iar valoarea coșului de cumpărături a devenit unul dintre cele mai importante criterii în alegerea magazinului.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 21 Iulie 2026, 19:25 | Actualizat Marti, 21 Iulie 2026, 19:26
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(P) Cum să economisești peste 100 de lei pentru coșul de cumpărături săptămânal | kaufland
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Diferențele de preț se văd direct pe bon, iar economiile obținute la fiecare vizită pot avea un impact semnificativ asupra bugetului unei familii. Un exemplu relevant este un coș format din produse de bază – precum paste, pulpe de pui, cașcaval, apă și detergent –, care în mod obișnuit ar costa 448,98 lei, dar care poate ajunge la 337,90 lei datorită reducerilor aplicate unei selecții extinse de produse. Rezultatul este o economie de peste 111 lei, fără compromisuri în ceea ce privește produsele esențiale din lista de cumpărături.

Până pe 4 august, Kaufland România oferă prețuri reduse la peste 500 de articole din categorii esențiale pentru consumul zilnic. Oferta include alimente de bază, carne, mezeluri, produse proaspete, lactate și brânzeturi, cafea, dulciuri, gustări, produse de patiserie, conserve, sosuri, produse congelate, băuturi, articole pentru curățenie și uz casnic, produse de îngrijire personală, articole pentru copii și hrană pentru animale. Astfel, clienții au posibilitatea de a economisi la o gamă variată de produse pe care le cumpără în mod obișnuit, transformând fiecare vizită la cumpărături într-o oportunitate de a-și optimiza cheltuielile.

Reducerea valorii coșului este completată de beneficiile oferite prin Kaufland Card XTRA, programul de loialitate care adaugă economii suplimentare fiecărei sesiuni de cumpărături. Cu o identitate vizuală nouă și un mod simplificat de utilizare, aplicația funcționează pe baza unui mecanism ușor de înțeles: pentru fiecare leu cheltuit, utilizatorii primesc un punct XTRA. Punctele acumulate pot fi folosite ulterior pentru achiziționarea produselor XTRA la prețul simbolic de 0,01 lei, oferind un avantaj concret clienților care cumpără frecvent.

Pe lângă sistemul de puncte, aplicația permite activarea cupoanelor XTRA direct din telefon, oferind reduceri actualizate săptămânal și beneficii personalizate. În acest fel, fiecare client își poate adapta economiile în funcție de propriul stil de cumpărături și de produsele pe care le achiziționează cel mai des. Procesul este rapid, intuitiv și contribuie la o experiență de cumpărături mai eficientă, fără pași complicați sau condiții greu de îndeplinit.

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Strategia Kaufland de a menține un raport avantajos între calitate și preț se bazează pe mai multe direcții complementare: o politică competitivă de prețuri, extinderea constantă a ofertei de produse proaspete, locale și regionale, dezvoltarea portofoliului de mărci proprii și implementarea unor soluții digitale care simplifică experiența clienților. Toate aceste inițiative au un obiectiv comun: sprijinirea consumatorilor în gestionarea mai eficientă a bugetului destinat cumpărăturilor de zi cu zi.

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Campania este susținută prin comunicare la nivel național, inclusiv prin spoturi TV și radio, precum și prin materiale de informare disponibile în toate magazinele Kaufland. Clienții pot consulta lista completă a produselor incluse în ofertă pe site-ul companiei și pot beneficia de reducerile disponibile atât prin selecția extinsă de produse cu preț redus, cât și prin avantajele suplimentare oferite de aplicația Kaufland Card XTRA. Combinația dintre prețurile reduse și beneficiile programului de loialitate transformă fiecare cumpărătură într-o oportunitate reală de economisire, cu rezultate vizibile direct pe bonul fiscal.

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