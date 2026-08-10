Aceasta este incredibila situație prin care a trecut un turist care a decis să meargă împreună cu familia în concediu. A ales stațiunea Nisipurile de Aur din Bulgaria, însă ceea ce trebuia să fie o vacanță de neuitat s-a transformat într-un adevărat coșmar. Descoperă în rândurile de mai jos ce a putut să pățească, după ce a plătit bani mulți pe cazare.
Ce a pățit un român care a mers în concediu în stațiunea Nisipurile de Aur din Bulgaria, după ce a dat bani mulți pe cazare
Se știe faptul că lunile iulie și august sunt lunile preferate de români pentru vacanțele pe litoral. Vremea este potrivită pentru a face plajă și apa mării este caldă, ingredientele principale pentru a avea parte de o vacanță frumoasă, liniștită și odihnitoare.
De aceste toate aceste lucruri spera să aibă parte și un român care a decis să meargă în concediu în stațiunea Nisipurile de Aur din Bulgaria, dar a avut parte, în schimb, de un adevărat coșmar. Deși a plătit bani mulți pe cazare, turistul s-a ales cu o experiență pe care în mod sigur nu o va uita prea curând.
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Întreaga întâmplare neplăcută a fost povestită în cadrul unui mesaj publicat pe o pagina de Facebook dedicată turiștilor care vizitează sau doresc să viziteze Bulgaria: „Acum am plecat din Nisipurile de Aur (...). În prima zi m-am trezit cu 31 de înțepături pe tot corpul. AM dat vina pe țânțari și pe faptul că am dormit cu ușa balconului deschisă. După a doua noapte m-am trezit cu mușcături și mai multe. Ce am descoperit?? Ploșnite de pat. Am intrat în panică citind pe internet despre ele. Pe scurt am fost la recepție, ni s-a dat camera nouă. Am pus totul în saci. Tot!! Mai puțin telefonul și costumul de baie pe care îl aveam. Am mers și ne-am îmbrăcat „regește” de la tarabe. S-au oferit să ne spele hainele așa cum trebuie în aceste cazuri (60 de grade). Acum, la plecare, ne-au adus sacii cu hainele spălate. Le-au pus la grămadă..Tot ce aveam alb s-a transformat într-o culaore „minunată”, deci totul la gunoi”. Ne-am enervat maxim și am cerut să discutăm cu managerul hotelului. Răspunsul?? Să fim fericiți că nu ne dau ei în judecată pentru că am adus noi ploșnițele și că le-am compromis 2 camere!! (...)”, iată o parte din relatarea făcută de respectivul turist, potrivit adevarul.ro.
Pe respectivul forum, numeroși români au împărtășit din experiențele lor, unele plăcute, altele greu de imaginat.Sărbătoare importantă pe 11 august. Ce moaște vor fi scoase spre închinare. Mii de credincioși sunt așteptați...