Un român a mers în concediu în stațiunea Nisipurile de Aur din Bulgaria, dar a trăit un adevărat coșmar. Cu ce s-a ales, după ce a plătit bani mulți pe cazare.

Aceasta este incredibila situație prin care a trecut un turist care a decis să meargă împreună cu familia în concediu. A ales stațiunea Nisipurile de Aur din Bulgaria, însă ceea ce trebuia să fie o vacanță de neuitat s-a transformat într-un adevărat coșmar. Descoperă în rândurile de mai jos ce a putut să pățească, după ce a plătit bani mulți pe cazare.

Ce a pățit un român care a mers în concediu în stațiunea Nisipurile de Aur din Bulgaria, după ce a dat bani mulți pe cazare

Se știe faptul că lunile iulie și august sunt lunile preferate de români pentru vacanțele pe litoral. Vremea este potrivită pentru a face plajă și apa mării este caldă, ingredientele principale pentru a avea parte de o vacanță frumoasă, liniștită și odihnitoare.

De aceste toate aceste lucruri spera să aibă parte și un român care a decis să meargă în concediu în stațiunea Nisipurile de Aur din Bulgaria, dar a avut parte, în schimb, de un adevărat coșmar. Deși a plătit bani mulți pe cazare, turistul s-a ales cu o experiență pe care în mod sigur nu o va uita prea curând.

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Întreaga întâmplare neplăcută a fost povestită în cadrul unui mesaj publicat pe o pagina de Facebook dedicată turiștilor care vizitează sau doresc să viziteze Bulgaria: „Acum am plecat din Nisipurile de Aur (...). În prima zi m-am trezit cu 31 de înțepături pe tot corpul. AM dat vina pe țânțari și pe faptul că am dormit cu ușa balconului deschisă. După a doua noapte m-am trezit cu mușcături și mai multe. Ce am descoperit?? Ploșnite de pat. Am intrat în panică citind pe internet despre ele. Pe scurt am fost la recepție, ni s-a dat camera nouă. Am pus totul în saci. Tot!! Mai puțin telefonul și costumul de baie pe care îl aveam. Am mers și ne-am îmbrăcat „regește” de la tarabe. S-au oferit să ne spele hainele așa cum trebuie în aceste cazuri (60 de grade). Acum, la plecare, ne-au adus sacii cu hainele spălate. Le-au pus la grămadă..Tot ce aveam alb s-a transformat într-o culaore „minunată”, deci totul la gunoi”. Ne-am enervat maxim și am cerut să discutăm cu managerul hotelului. Răspunsul?? Să fim fericiți că nu ne dau ei în judecată pentru că am adus noi ploșnițele și că le-am compromis 2 camere!! (...)”, iată o parte din relatarea făcută de respectivul turist, potrivit adevarul.ro.

Pe respectivul forum, numeroși români au împărtășit din experiențele lor, unele plăcute, altele greu de imaginat.