Dacă ai petrecut ceva timp pe TikTok sau prin grupurile de skincare, sigur ai văzut Geek & Gorgeous menționat în aceeași frază cu COSRX, Beauty of Joseon sau SKIN1004.

(P) Geek & Gorgeous NU este un brand coreean. De unde apare confuzia? | geekgorgeous.co.uk

Serul cu vitamina C, retinalul „la preț de intrare", flacoanele minimaliste cu procente afișate pe etichetă — totul respiră aceeași energie ca a brandurilor coreene care au cucerit rafturile în ultimii ani.

Și totuși, Geek & Gorgeous NU are absolut nicio legătură cu Coreea de Sud.

Hai să lămurim de unde vine confuzia — și, mai important, ce înseamnă asta pentru rutina ta.

Deci, de unde este Geek & Gorgeous?

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Din Ungaria. Mai exact, din Budapesta.

Brandul a fost fondat în 2017 de Judit Rácz — o informaticiană care s-a reprofilat în formulator cosmetic după ani în care a încercat să-și rezolve propria acne și, în final, a aparut Geek & Gorgeous.

Producția se face în Ungaria, cu dezvoltare in-house. Astăzi brandul se găsește în peste 5.000 de drogherii din Europa, inclusiv în lanțuri precum dm sau Superdrug, și a ajuns până în UK, SUA și Asia.

Nimic coreean. Un brand european, cap-coadă.

Atunci de ce toată lumea crede că e coreean?

Confuzia nu e întâmplătoare. Sunt câteva motive concrete:

1. A copiat estetica și logica pe care K-Beauty le-a popularizat. Ideea de skincare accesibil, cu ingrediente active „la vedere", procente afișate transparent și formule fără fițe — asta a fost normalizată în Europa în mare parte de valul coreean. Când un brand vorbește pe limba asta, creierul cumpărătorului completează automat: „probabil e coreean".

2. Numele și ambalajul nu „strigă" nicio țară. „Geek & Gorgeous" e un nume în engleză, cu design clinic, minimalist, alb-albastru. Nu are nimic care să te ancoreze într-o cultură anume — așa că oamenii îl asociază cu categoria din care au auzit cel mai mult, adică K-Beauty.

3. Se vinde alături de brandurile coreene. Pe aceleași rafturi, în aceleași magazine online, în aceleași liste de „recomandări pentru rutina de acnee". Vecinătatea creează asociere. Dacă îl vezi lângă COSRX și Beauty of Joseon, presupui că fac parte din aceeași familie.

4. Se compară obsesiv cu produse coreene. Pe platformele de comparație de ingrediente, G&G apare constant pus față în față cu produse coreene — pentru că isi doreste sa se adreseze aceluiași tip de cumpărător. Iar când vezi două produse comparate, presupui inconștient că joacă în aceeași ligă geografică, insa nu este deloc asemanator unui produs coreean.

Rezultatul? Un brand din Budapesta, catalogat mental drept „încă unul din Coreea".

Bun, dar contează? K-Beauty vs. Geek & Gorgeous

Aici e partea interesantă. Filosofia din spatele fiecărei abordări e diferită, și asta chiar contează pentru rezultatul de pe pielea ta.

Filosofia de bază. Skincare-ul de tip vestic — categoria din care face parte Geek & Gorgeous — e orientat spre corecție. Identifici o problemă (riduri, pete, pori), alegi un activ care o țintește, îl aplici. Eficient, direct, punctual.

K-Beauty pleacă de la o filosofie de prevenție și susținere a barierei cutanate. Nu tratezi doar simptomul, ci întreții pielea ca ecosistem: hidratare în straturi, refacerea barierei, ingrediente care calmează și repară (centella, mucină de melc, extracte fermentate), nu doar care „corectează". Deci pe termen lung tenul iti va multumi fiindca ii oferi grija, nu doar niste tratamente cu efect imediat dupa care nu te mai ajuta cu nimic.

Rutina. G&G e construit pentru rutine minimaliste — 3-5 pași, câteva produse bine alese. K-Beauty e gândit pentru layering: esențe, ampule, tonere hidratante, produse ușoare care se suprapun și se ajustează în funcție de nevoile pielii din ziua respectivă. Dacă îți place ideea de rutină ca ritual care întreține pielea în timp, K-Beauty îți oferă un ecosistem întreg. G&G îți dă câteva cărămizi izolate.

Gama. Aici diferența e clară. Geek & Gorgeous are o linie restrânsă, concentrată pe câțiva activi-vedetă (vitamina C, retinal, acizi exfolianți). Un brand coreean matur — sau un distribuitor care aduce mai multe branduri complementare — îți acoperă întregul traseu: dublă curățare, tonere, esențe, ampule țintite, creme de barieră, măști, SPF. Poți construi o rutină completă fără să sari dintr-o filosofie în alta.

Inovația de ingrediente. K-Beauty rămâne motorul care lansează cele mai multe ingrediente și texturi noi din industrie. Multe dintre lucrurile care ajung „mainstream" în Vest — inclusiv logica de transparență pe care o îmbrățișează și G&G — au fost normalizate întâi de brandurile coreene. Cu alte cuvinte, chiar și brandul pe care unii îl confundă cu K-Beauty datorează ceva valului coreean.

Concluzia

Geek & Gorgeous e un brand maghiar si nu are nici o legatura cu K-beauty. Merită sa sti adevarul pentru pielea ta: nu e coreean, iar confuzia spune mai mult despre cât de mult a modelat K-Beauty așteptările noastre decât despre brandul în sine.

Dar dacă vrei o rutină completă, gândită ca ecosistem — de la barieră la hidratare la protecție — abordarea coreeană îți oferă un traseu întreg, nu doar câteva piese răzlețe.

Iar acum, măcar, știi de unde vine fiecare.