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Un cuplu a cumpărat o casă ieftină în Italia, dar a descoperit o capcană. De ce costa foarte puțin imobilul din Sicilia

Alex și Emma, doi creatori de conținut din Marea Britanie, au cumpărat o casă cu șase camere și mansardă în Sicilia cu suma de 35.000 de lire sterline, însă au descoperit o problemă importantă când au început să ia în calcul costurile renovării.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 04 August 2026, 14:35 | Actualizat Marti, 04 August 2026, 14:37
Un cuplu a cumpărat o casă ieftină în Italia, dar a descoperit o capcană | YouTube: Travel Beans
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Un cuplu britanic care și-a cumpărat o locuință ieftină în Italia și-a dat seama că proprietatea ascundea un dezavantaj major pe care nu îl luase în considerare.

În ultimii ani, tot mai mulți străini au început să cumpere case ieftine în Italia. Scopul acestui program este ca imobilele vechi și degradate să fie renovate, de multe ori de cumpărători din alte țări, contribuind astfel la revitalizarea comunităților afectate de îmbătrânirea și scăderea populației.

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Alex și Emma au cumpărat o casă în Italia la un preț foarte mic, însă și-au dat seama că au căzut într-o capcană. De ce costa, de fapt, foarte puțin imobilul din Sicilia

Problema este că astfel de proprietăți vin adesea la pachet cu diverse capcane, iar acest lucru l-au descoperit și YouTuberii britanici Alex și Emma, după ce au plătit 35.000 de lire sterline pentru o casă cu șase camere în Sicilia.

După ce au cumpărat locuința în urmă cu doi ani, cei doi, care publică videoclipuri pe canalul lor, Travel Beans, au decis să înceapă renovările. Însă, între timp, și-au pus planurile pe pauză, de teamă că proiectul îi va costa mult mai mult decât estimaseră inițial.

La început, intenționau să investească aproximativ 45.000 de lire sterline în renovări, însă acum se tem că valoarea totală a proiectului ar putea depăși 100.000 de lire sterline (inclusiv prețul de achiziție al casei), după ce au primit un avertisment din partea prietenilor lor, Sara și Luca.

Alex a glumit spunând: „Cel mai rău lucru care se putea întâmpla a fost ca oameni care știu mai multe decât noi să ne spulbere visul”.

Emma a adăugat: „Se transformă această casă într-o gaură fără fund pentru bani? Oare acești bani ar putea fi investiți mai bine în altă parte? Sara și Luca ne-au spus că suma estimată pentru renovări s-ar putea chiar dubla. Ei au mult mai multă experiență decât noi, așa că ar fi absurd să nu ținem cont de avertismentul lor.

Întrebarea este: în acest moment al vieții noastre, unde vrem să investim următoarele 50.000 sau 60.000 de lire sterline?”

Planurile lor includ renovarea terasei de pe acoperiș, care oferă o priveliște spectaculoasă asupra Mării Mediterane, amenajarea unei a doua băi și realizarea altor lucrări de modernizare.

Alex și Emma sunt îngrijorați și de faptul că investiția în casa din Italia le-ar putea afecta unul dintre cele mai mari obiective: cumpărarea unei locuințe în Marea Britanie.

Ei se întreabă dacă visul sicilian nu ajunge să concureze cu dorința lor de a avea o casă în Regatul Unit. Emma a explicat: „Fiecare liră pe care o cheltuim pentru casa din Sicilia ne amână visul de a cumpăra o locuință în Marea Britanie.”

Cei doi soți, care au doi copii, au ales inițial Sicilia deoarece, în opinia lor, aceasta „reprezintă libertatea față de modul convențional de a trăi”.

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