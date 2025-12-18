(P) Ghid complet: cum te ajută e-Transport să îți protejezi afacerea de sancțiuni fiscale

Gestionarea transporturilor care implică bunuri cu risc fiscal ridicat impune o atenție sporită la legislația fiscală.

Dacă lucrezi în transporturi, logistică sau coordonezi operațiuni comerciale ce implică astfel de mărfuri, știi deja că prevederile legale devin tot mai complexe. De la 1 ianuarie 2023, sistemul e-Transport a intrat în zona de lucru obligatorie pentru multe firme, iar orice nerespectare poate atrage sancțiuni considerabile.

Descoperă mai multe despre sistemul e-Transport: ce înseamnă, cine are obligații, ce riscuri apar dacă nu respecți regulile și cum poți utiliza instrumente moderne ca să eviți amenzile.

Ce este sistemul e-Transport și de ce contează pentru compania ta?

Sistemul e-Transport reprezintă o platformă online administrată de ANAF (Agenția Națională de Administrare Fiscală) care urmărește în timp real transporturile de produse considerate sensibile din punct de vedere fiscal, desfășurate în România. Scopul principal: reducerea fraudelor și transparentizarea circulației bunurilor.

Fie că realizezi importuri, exporturi, vânzări interne sau tranzacții între statele UE, autoritatea impune raportarea detaliată a transporturilor cu anumite produse. Prin această platformă nu doar depui documente, ci asiguri și o monitorizare continuă prin dispozitive GPS.

Cum te ajută soluțiile digitale în gestionarea e-Transport?

Pentru a reduce riscul de greșeli, multe companii optează pentru automatizare și digitalizare. Există aplicații care simplifică semnificativ raportarea și transmiterea datelor către ANAF. Aceste instrumente vin cu beneficii clare pentru firme:

Trimiți rapid și ușor toate informațiile cerute de legislație.

Obții automat codul UIT la fiecare transport.

Monitorizezi statusul vehiculelor oricând, fără pauze inutile.

Păstrezi istoricul curselor și arhivezi documentele în siguranță online.

Un exemplu la îndemână este folosirea unui sistem de transport digitalizat, care integrează procesele digitale cu cerințele ANAF. Folosind aceste soluții, economisești timp și diminuezi riscul de penalizări.

Ce bunuri și transporturi sunt reglementate prin e-Transport

Lista bunurilor supravegheate nu se limitează la produse clasice, precum alcoolul sau carburantul. Autoritățile includ și carne, lactate, metale, textile sau încălțăminte, cu detaliere pe coduri NC (Nomenclatura Comună).

Principalele categorii de produse reglementate

Cod NC Produse supravegheate

0201-0208 Carne și organe comestibile

0401-0406 Lapte și produse lactate

2203-2208 Băuturi alcoolice

2710 Combustibili fosili

7201-7300 Produse siderurgice

6401-6406 Încălțăminte

6101-6117 Textile

Codurile pot suporta actualizări, așa că recomand să urmărești periodic legislația fiscală. Dacă firma ta operează cu bunurile listate, ai obligația să urmărești fiecare schimbare.

Când aplici sistemul e-Transport în transportul de bunuri

Trebuie să accesezi sistemul dacă:

Transportul implică bunuri cu risc fiscal ridicat, indiferent de tipul tranzacției (interna, intercomunitară, import, export).

Vehiculele folosite depășesc masa totală maximă autorizată de 2,5 tone.

Valoarea bunurilor menționate în documente depășește 10.000 lei.

Cum funcționează e-Transport și ce trebuie să faci

Pentru a păstra controlul și siguranța procesului, sistemul impune reguli clare la fiecare pas. Iată ce implică, cu pași exacți și explicații:

Echiparea vehiculelor cu sistem GPS

Firmele trebuie să doteze vehiculele cu echipamente de monitorizare GPS, funcționale pe toată durata cursei. Prin aceste dispozitive, ANAF verifică traseul transportului în timp real.

Generarea și prezentarea codului UIT

UIT (Cod Unic de Identificare a Transportului) se generează online, pe platforma ANAF, unde completezi toate datele: încărcătură, expeditor, destinatar, traseu, date despre șofer și vehicul. UIT-ul are valabilitate 5 zile de la data și ora de începere declarate.

Șoferul trebuie să aibă codul la îndemână pe traseu, fie tipărit, fie pe telefon, pentru prezentarea la control, împreună cu documentele de transport.

Pașii de urmat pentru o raportare completă

1. Autentifică-te în Spațiul Privat Virtual (SPV) al ANAF.

2. Completează exact datele despre transport, bunuri, firma ta și șofer.

3. Generează codul UIT și transmite-l șoferului.

4. Asigură-te că vehiculul este echipat cu dispozitiv GPS și funcționează înainte de plecare.

5. Menține documentația și sistemul GPS disponibile până la finalizarea traseului.

Recomandări și bune practici pentru respectarea normelor e-Transport

Pentru a evita sancțiunile și a păstra procesele sub control, merită să implementezi câteva reguli simple și clare pentru echipa ta.

Checklist rapid pentru proceduri corecte

Declară transportul cu cel puțin 3 zile înainte de plecare.

Verifică zilnic funcționarea echipamentului GPS pe toate vehiculele identificate pentru transport.

Actualizează codul UIT imediat dacă apar schimbări privind ruta, vehiculul sau șoferul.

Corectează erorile din raportare înainte ca transportul să părăsească depozitul.

Repartizează sarcinile de declarare și control pentru fiecare transport.

Arhivează toate documentele relevante pentru acces rapid la nevoie (inspectori, parteneri, auditor).

Organizarea echipei

Standardizează procedurile și organizează instruiri periodice cu toți angajații implicați. Fii atent la orice actualizare legislativă! Alocă timp și resurse pentru a testa sistemele utilizate și pentru a corecta orice deficiență observată.

Solicită avertizarea unui specialist fiscal sau consultă un consilier atunci când intervin modificări legislative sau când implementezi tehnologii noi.

Ce avantaje aduce respectarea regulilor e-Transport

Respectând cerințele sistemului e-Transport câștigi mai mult decât siguranța împotriva sancțiunilor. Adopți un mod de lucru modern și creezi un mediu de business mai previzibil și mai transparent.

Avantaje concrete pentru afacerea ta

Poziționezi compania drept partener de încredere, capabil să asigure trasabilitate completă.

Diminuezi drastic riscul de amenzi sau confiscări, economisind bani și timp.

Crești eficiența operațională profitând de digitalizare și automatizare.

Răspunzi mai rapid solicitărilor autorităților sau ale partenerilor prin evidențe electronice clare.

Contribui la modernizarea pieței de transporturi, oferind exemple de bune practici celor din domeniul tău.

Întâmpini schimbări legislative noi sau ai dileme la implementarea procedurilor? Nu ezita să consulți un specialist fiscal sau un consilier cu experiență în zona transporturilor. Procedând astfel, menții afacerea pe un drum sigur, fără blocaje administrative sau