(P) Ghid de la Jooble: Cum să te pregătești pentru un interviu online

Un ghid foarte util despre cum să te pregătești pentru un interviu online, cu sfaturi practice și exemple pentru toată lumea.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 13 Octombrie 2025, 15:48 | Actualizat Luni, 13 Octombrie 2025, 15:49
Un ghid foarte util despre cum să te pregătești pentru un interviu online, cu sfaturi practice și exemple pentru toată lumea

Interviurile online au devenit ceva normal. Observi asta mai ales dacă te uiți la câte joburi București și nu numai apar zilnic pe platforme ca Jooble. Pentru unii e un mare avantaj: nu mai pierzi ore prin trafic și nici nu te stresezi cu pantofii prea strâmți. Pentru alții, însă, senzația de a vorbi cu un ecran e cam ciudată. Nu știi unde să te uiți, dacă faci contact vizual corect sau dacă interlocutorul chiar te ascultă sau își verifică mailul în paralel.

Primul pas e tehnologia. Știu, pare evident, dar câți oameni își dau seama fix cu cinci minute înainte de interviu că nu merge microfonul sau camera? Așa că e mai bine să testezi din timp. Deschizi laptopul, faci o probă pe Zoom sau Teams cu un prieten și te asiguri că nu arăți ca printr-o perdea de ceață. Nu vrei să lași impresia că locuiești pe fundul mării doar pentru că ai camera murdară.

Apoi, fundalul. Chiar dacă discuția are loc online, mediul contează. Nu trebuie să stai în fața unei biblioteci perfect ordonate (deși ar da bine), dar nici în pat, cu perna mototolită lângă tine. Un spațiu neutru, ordonat cât de cât, transmite că ai făcut un minim efort. Și, da, lumina e foarte importantă. Dacă stai cu fereastra în spate și fața ți se vede doar în siluetă, parcă nu inspiră prea multă încredere.

Despre haine, aici e amuzant. Mulți cred că pot purta o cămașă decentă sus și pijamale jos. Și, sincer, se întâmplă des. Problema apare dacă trebuie brusc să te ridici să iei un document sau dacă pisica îți răstoarnă cafeaua. Mai bine mergi la sigur și te îmbraci complet. Nu e nevoie de costum, dar ceva curat și decent face diferența.

O altă chestie care contează mult: contactul vizual. Știu că instinctul e să te uiți la chipul intervievatorului pe ecran, dar de fapt cel mai bine e să te uiți în cameră din când în când. Da, pare puțin artificial, dar așa interlocutorul simte că îl privești direct.

Și pentru că emoțiile nu dispar doar pentru că interviul e online, e bine să ai la îndemână câteva notițe. Nu un scenariu scris cuvânt cu cuvânt (sună robotic), ci câteva idei scurte: punctele tale forte, exemple de proiecte sau detalii despre companie. În felul acesta, dacă ți se blochează mintea pentru câteva secunde, nu rămâi cu ochii pierduți.

Un alt sfat simplu dar util: închide notificările. Nimic nu strică mai tare atmosfera decât un „cling” de la un mesaj pe Messenger sau un pop-up cu un reminder de facturi. Plus că riști să pierzi firul discuției exact când ești întrebat ceva important.

Pe lângă partea tehnică, contează mult și tonul. Într-un interviu online, vocea transmite mai mult decât crezi. Dacă vorbești prea încet, e greu să ții atenția; dacă vorbești prea tare, pari agitat. O viteză moderată, cu pauze naturale, arată că ești relaxat și că stăpânești situația.

Și nu uita să pui întrebări. Doar pentru că interviul e online nu înseamnă că trebuie să fii pasiv. Întreabă despre echipă, proiecte sau cultura organizațională. Așa arăți interes real și transformi discuția într-un dialog, nu într-un interogatoriu.

Există și partea imprevizibilă: zgomote de fundal, vecini care dau cu bormașina, câini care latră. Nu e un capăt de lume. Dacă se întâmplă, recunoaște situația cu un zâmbet și continuă. Angajatorii știu că nu trăim într-un laborator steril și apreciază naturalețea.

În loc să tragi linie cu concluzii prea serioase, poate e mai util să vezi interviul online ca pe o conversație ceva mai oficială. Nu e un examen la care trebuie să răspunzi fix după manual, ci mai degrabă o șansă să povestești despre tine și să vezi dacă oamenii de la celălalt capăt al ecranului chiar sunt cei alături de care te vezi lucrând. Dacă reușești să intri în discuție cu mintea limpede, cu niște idei clare despre ce vrei și cu un zâmbet autentic, deja ești cu un pas înainte. Restul vine de la sine, pentru că nimeni nu caută un robot perfect, ci un coleg cu care să poată lucra normal.

