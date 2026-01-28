(P) Grupul SKB își consolidează poziția în industria de apărare prin capacități industriale avansate în România

Pe fondul accelerării programelor de achiziții, al inițiativelor europene de consolidare a bazei industriale de apărare – inclusiv prin mecanisme precum SAFE (Security Action for Europe) – și al necesității de a localiza producția strategică, SKB Group se profilează ca unul dintre actorii industriali români cu capacitatea de a furniza echipamente critice la standarde internaționale.

Grupul reunește entități cu competențe complementare, printre care Automecanica Mediaș SA, cu o tradiție industrială solidă, și SKB Prod Systems SRL, o companie specializată în producția și integrarea subansamblelor și echipamentelor pentru sectorul apărării.

Această structură integrată permite Grupului SKB să îndeplinească cerințele complexe ale programelor militare moderne, de la prelucrarea precisă a metalelor până la asamblarea finală, controlul calității și livrarea în conformitate cu cele mai exigente standarde. Capacitatea industrială este susținută de unități de producție active în Mediaș, Craiova și București, precum și de know-how-ul tehnic acumulat în proiecte extrem de complexe.

Grupul SKB își consolidează poziția în industria de apărare prin capacități industriale avansate în România

Un exemplu relevant al acestei capacități este parteneriatul dezvoltat cu Mobius Protection Systems din Israel, o companie recunoscută la nivel internațional pentru soluțiile sale de scaune militare cu absorbție de energie. Fondată în 2009, Mobius este specializată în proiectarea, producția și certificarea sistemelor bazate pe tehnologia brevetată SPIRAL, utilizată pe platforme terestre și aeriene. Soluțiile sale sunt livrate clienților din peste 30 de țări și sunt apreciate pentru simplitatea construcției, robustețea și performanța în condiții extreme.

Articolul continuă după reclamă

Colaborarea dintre SKB Prod Systems și Mobius a început în 2024, în urma discuțiilor tehnice purtate în Israel la nivel de top management. Aceste discuții s-au concretizat rapid, iar în 2025 SKB Prod a produs și livrat cu succes către Mobius un lot de 200 de scaune militare în două configurații distincte: scaun pentru echipaj.

„Pentru noi, acest proiect este o oportunitate de a demonstra că industria românească poate livra produse pentru sectorul apărării la cele mai înalte standarde internaționale, respectând pe deplin cerințele tehnice și de calitate ale unui partener global”, a declarat Andrei Scobioala, președintele SKB Group.

Scaunele au fost fabricate în strictă conformitate cu documentația tehnică furnizată de Mobius, inclusiv specificațiile materialelor, toleranțele dimensionale, performanțele funcționale și criteriile de siguranță. Procesul de producție a fost gestionat în întregime de SKB Prod Systems, de la tăierea cu laser a pieselor metalice și îndoirea acestora pe echipamente grele, până la sudare, tratamente de protecție, vopsire, asamblare și verificări succesive ale calității. Etapa finală a inclus instalarea componentelor textile furnizate de client și ambalarea în conformitate cu cerințele operaționale.

Succesul acestui proiect a deschis calea pentru o cooperare extinsă. Mobius și-a exprimat intenția de a transfera către SKB Prod Systems documentația tehnică necesară pentru fabricarea scaunelor în multiple configurații, precum și pentru activități de reparații și întreținere. Transferul de tehnologie are ca scop consolidarea capacității locale de producție și sprijinirea programelor militare din România.

„Parteneriatul cu SKB demonstrează că soluțiile noastre pot fi produse la nivel local, cu același nivel de calitate și fiabilitate, beneficiind de competență industrială și flexibilitate operațională”, a declarat Oren Goor, CEO al Mobius Protection Systems.

Prin integrarea capacităților Automecanica Mediaș și SKB Prod Systems sub umbrela SKB Group, grupul își consolidează poziția de partener industrial relevant pentru sectorul apărării, demonstrând că România poate deveni nu numai un beneficiar, ci și un furnizor de soluții industriale critice în arhitectura regională de securitate.