Descoperă detalii despre singura relație publică a lui Fuego, celebru cântăreț român. Puțini români cunosc aceste detalii.

Fuego, pe numele său adevărat Paul Surugiu, este unul dintre cei mai apreciați cântăreți români. Deși este foarte cunoscut ca artist, Fuego este o persoană extrem de discretă atunci când vine vorba despre viața lui personală și sentimentală. Totuși, s-a aflat care a fost singura lui relație publică. Descoperă în rândurile de mai jos detalii despre acest subiect.

Care a fost singura relație publică a lui Fuego. Detalii neștiute despre partenera de atunci a cântărețului

Fuego, pe numele său real Paul Surugiu, are în prezent vârsta de 49 de ani, s-a născut la Turde și este unul dintre cei mai apreciați artiști români, acesta având lansate 38 de albume de studio. Se poate lăuda cu opt discuri de aur și două de platină, pentru vânzări. În plus, pe lângă faptul că este cântăreț, el mai este și actor, compozitor, moderator și realizator de emisiune.

Deși în general este o fire extrem de discretă când vine vorba despre viața personală și amoroasă, iată că în urmă cu ceva ani acesta a făcut publică o relație. Astfel, în urmă cu aproximativ zece ani, Fuego își făcea publică relația cu Ana Maria Ciaușu și cei doi au trăit o frumoasă poveste de dragoste, care a durat mai bine de patru ani. Totuși, cei doi nu au simțit nevoia să se căsătorească și au ajuns chiar la despărțire. Ulterior, în cadrul diferitelor interviuri acordate, s-a aflat despre cei doi faptul că relația lor nu s-a îndreptat niciodată către căsătorie, căci nu acesta era scopul. Totuși, presiunea venită din partea familiei a fost resimțită din plin de către cei doi îndrăgostiți.

După despărțire, cei doi au închis capitolul în liniște, fără scandaluri. Practic, cei doi au convenit că separarea este mai potrivită decât continuarea relației. Mai mult decât atât, cei doi se mai sună și mai vorbesc, dar exclud în mod ferm posibilitatea unei împăcări în plan amoros, arată cei de la viva.ro.

Mai mult decât atât, în repetate rânduri Fuego a vorbit despre sacrificiile pe care le cere viața de artist, cântărețul probabil alegând mereu să pună cariera pe primul loc și viața personală sau amoroasă pe un plan secund.