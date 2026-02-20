Ce nume va avea Andreea Bălan în buletin după nunta cu Victor Cornea. Artista a luat o decizie: „Știa deja că îmi doresc asta”

Andreea Bălan a decis ce nume va purta după nunta cu Victor Cornea. Mai sunt doar câteva săptămâni până când artista va ajunge din nou în fața altarului. Cei doi se vor căsători la începutul lunii mai.

Andreea Bănică trece prin cea mai frumoasă perioadă din viața ei pe plan amoros. După divorțul de fostul soț, artista și-a găsit fericirea în brațele celebrului jucător de tenis, Victor Cornea.

Cei doi au preferat să fie discreți și să își trăiască povestea de iubire departe de ochii curioșilor. Anul trecut, aceștia au decis să anunțe pe toată lumea că urmează să facă marele pas în relația lor: căsătoria.

Marele eveniment va avea loc pe 10 mai într-un cadru spectaculos, iar la acesta sunt așteptați 150 de invitați. De asemenea, cântăreața a decis că va purta trei rochii de mireasă la nunta cu alesul inimii.

În ceea ce privește numele după nuntă, Andreea Bălan a făcut o alegere importantă. Aceasta a anunțat cum o va chema în buletin după ce o să devină soția lui Victor Cornea.

Ce nume va purta Andreea Bălan după nunta cu Victor Cornea

Andreea Bălan se bucură de fiecare moment pe care îl trăiește alături de Victor Cornea. Un lucru este cert, jucătorul de tenis a reușit să readucă liniștea și iubirea în viața cântăreței.

De asemenea, vedeta așteaptă cu nerăbdare ziua în care va îmbrăca din nou rochia de mireasă. Aceasta își dorește să se recăsătorească și să aibă o căsnicie fericită alături de sufletul ei pereche.

Mai mult, Andreea Bălan a decis ca numele de scenă să rămână cel pe care îl avea înainte de căsătorie. În ceea ce privește numele din buletin, artista a decis să o cheme Andreea Bălan Cornea.

​„Nu credeam că se va întâmpla atât de repede. După un an și jumătate s-a hotărât. M-a întrebat dacă mai vreau să mă căsătoresc vreodată, dacă vreau să îmbrac din nou rochia de mireasă. Știa deja că îmi doresc asta. La turnee, mă trecea drept wife (n.r. soție), pe bagaje scria wife, la hotel eram trecută doamna Cornea. El vedea reacțiile mele și eu chiar mă bucuram autentic când vedeam scris wife, Andreea Bălan Cornea. Pentru el a fost un semnal clar că îmi doresc acest lucru și că mi-ar plăcea să-i port numele.

Mă bucur să-i port numele, pentru că este un nume internațional, el este cunoscut în lumea tenisului. O să fiu Andreea Bălan Cornea – Bălan rămâne numele de scenă, iar în afară, când merg cu el, voi fi Cornea. Acolo el strălucește, iar eu sunt familia, femeia din spatele unui bărbat”, a dezvăluit cântăreața în cadrul unui podcast, potrivit cancan.ro.