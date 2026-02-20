Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Ce nume va avea Andreea Bălan în buletin după nunta cu Victor Cornea. Artista a luat o decizie: „Știa deja că îmi doresc asta”

Ce nume va avea Andreea Bălan în buletin după nunta cu Victor Cornea. Artista a luat o decizie: „Știa deja că îmi doresc asta”

Andreea Bălan a decis ce nume va purta după nunta cu Victor Cornea. Mai sunt doar câteva săptămâni până când artista va ajunge din nou în fața altarului. Cei doi se vor căsători la începutul lunii mai.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 20 Februarie 2026, 12:15 | Actualizat Vineri, 20 Februarie 2026, 12:57
Galerie
Andreea Bălan a decis ce nume va purta după nunta cu Victor Cornea | Instagram

Andreea Bănică trece prin cea mai frumoasă perioadă din viața ei pe plan amoros. După divorțul de fostul soț, artista și-a găsit fericirea în brațele celebrului jucător de tenis, Victor Cornea.

Cei doi au preferat să fie discreți și să își trăiască povestea de iubire departe de ochii curioșilor. Anul trecut, aceștia au decis să anunțe pe toată lumea că urmează să facă marele pas în relația lor: căsătoria.

Marele eveniment va avea loc pe 10 mai într-un cadru spectaculos, iar la acesta sunt așteptați 150 de invitați. De asemenea, cântăreața a decis că va purta trei rochii de mireasă la nunta cu alesul inimii.

Citește și: Andreea Bălan, dezvăluiri despre despărțirea de George Burcea: „Avea vicii” Ce spune despre candidatul la Primăria Capitalei

Articolul continuă după reclamă

În ceea ce privește numele după nuntă, Andreea Bălan a făcut o alegere importantă. Aceasta a anunțat cum o va chema în buletin după ce o să devină soția lui Victor Cornea.

Ce nume va purta Andreea Bălan după nunta cu Victor Cornea

Andreea Bălan se bucură de fiecare moment pe care îl trăiește alături de Victor Cornea. Un lucru este cert, jucătorul de tenis a reușit să readucă liniștea și iubirea în viața cântăreței.

De asemenea, vedeta așteaptă cu nerăbdare ziua în care va îmbrăca din nou rochia de mireasă. Aceasta își dorește să se recăsătorească și să aibă o căsnicie fericită alături de sufletul ei pereche.

Mai mult, Andreea Bălan a decis ca numele de scenă să rămână cel pe care îl avea înainte de căsătorie. În ceea ce privește numele din buletin, artista a decis să o cheme Andreea Bălan Cornea.

Citește și: Câți bani a cerut Andreea Antonescu pentru a poza în revista Playboy. Suma este impresionantă pentru perioada respectivă

​„Nu credeam că se va întâmpla atât de repede. După un an și jumătate s-a hotărât. M-a întrebat dacă mai vreau să mă căsătoresc vreodată, dacă vreau să îmbrac din nou rochia de mireasă. Știa deja că îmi doresc asta. La turnee, mă trecea drept wife (n.r. soție), pe bagaje scria wife, la hotel eram trecută doamna Cornea. El vedea reacțiile mele și eu chiar mă bucuram autentic când vedeam scris wife, Andreea Bălan Cornea. Pentru el a fost un semnal clar că îmi doresc acest lucru și că mi-ar plăcea să-i port numele.

Colaj cu Andreea Bălan în două ipostaze diferite alături de Victor Cornea
+12
Mai multe fotografii

Mă bucur să-i port numele, pentru că este un nume internațional, el este cunoscut în lumea tenisului. O să fiu Andreea Bălan Cornea – Bălan rămâne numele de scenă, iar în afară, când merg cu el, voi fi Cornea. Acolo el strălucește, iar eu sunt familia, femeia din spatele unui bărbat”, a dezvăluit cântăreața în cadrul unui podcast, potrivit cancan.ro.

Fratele Regelui Charles al III-lea, fostul prinț Andrew, a fost arestat și eliberat în aceeași zi. Ce s-a întâmplat...
Înapoi la Homepage
AS.ro Julia Sauter le-a dezvăluit celor de la Golden Skate realitatea cruntă, la 15 ani după ce a ales România Julia Sauter le-a dezvăluit celor de la Golden Skate realitatea cruntă, la 15 ani după ce a ales România
Observatornews.ro TikTokerul american Adonis l-a făcut KO pe fratele lui Rareş Ion, adolescentul mort de supradoză TikTokerul american Adonis l-a făcut KO pe fratele lui Rareş Ion, adolescentul mort de supradoză
Antena 3 Tragedie pe Baikal: Un microbuz cu turiști străini s-a scufundat sub gheață, în timp ce traversa cel mai adânc lac din lume Tragedie pe Baikal: Un microbuz cu turiști străini s-a scufundat sub gheață, în timp ce traversa cel mai adânc lac din lume
SpyNews Dana Badea a recunoscut! Costel Biju a fost bărbatul vieții ei! Cum a reacționat „Regele TikTok-ului” atunci când a auzit Dana Badea a recunoscut! Costel Biju a fost bărbatul vieții ei! Cum a reacționat „Regele TikTok-ului” atunci când a auzit

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Filmul Căsătoria e disponibil acum în AntenaPLAY. Vezi producția cu Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin & Liviu Pintileasa în rolurile principale.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Filmul Căsătoria e disponibil acum în AntenaPLAY. Vezi producția cu Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin & Liviu Pintileasa în rolurile principale.
Comentarii


Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Iuliana Beregoi rupe tăcerea. Prima reacție despre acuzațiile de natură penală: „Numele meu e parte dintr-o anchetă în derulare”
Iuliana Beregoi rupe tăcerea. Prima reacție despre acuzațiile de natură penală: „Numele meu e parte dintr-o...
Gustări sănătoase care îți taie pofta de mâncare până la ora cinei. Vezi ce poți să alegi
Gustări sănătoase care îți taie pofta de mâncare până la ora cinei. Vezi ce poți să alegi Catine.ro
Anunțul neașteptat pe care l-a făcut Diana Dumitrescu după ce s-a pocăit. Ce decizie drastică fără precedent a luat actrița
Anunțul neașteptat pe care l-a făcut Diana Dumitrescu după ce s-a pocăit. Ce decizie drastică fără precedent...
Yadhira Carrillo a trecut peste un divorț, boală și cancerul surorii sale. Cum a reușit actrița să depășească cele mai dificile momente din viața personală
Yadhira Carrillo a trecut peste un divorț, boală și cancerul surorii sale. Cum a reușit actrița să... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Klaus Meine, solistul trupei Scorpions: „Există o legătură specială și o emoție deosebită între noi și România”
Klaus Meine, solistul trupei Scorpions: „Există o legătură specială și o emoție deosebită între noi și... Libertatea.ro
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor”
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor” AntenaSport
Mesajul cutremurător transmis de Eric Dane cu puțin timp înainte de a muri la doar 53 de ani. Cum fusese fotografiat actorul, diagnosticat cu ALS. Foto
Mesajul cutremurător transmis de Eric Dane cu puțin timp înainte de a muri la doar 53 de ani. Cum fusese... Elle
Dana Badea a recunoscut! Costel Biju a fost bărbatul vieții ei! Cum a reacționat „Regele TikTok-ului” atunci când a auzit
Dana Badea a recunoscut! Costel Biju a fost bărbatul vieții ei! Cum a reacționat „Regele TikTok-ului” atunci... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Scovergi cu dulceață, ca la bunica. Rețeta tradițională
Scovergi cu dulceață, ca la bunica. Rețeta tradițională HelloTaste.ro
Un tânăr s-a cazat cu 5 bani pe noapte la un hotel de lux în Madrid. Cum a reușit să dea țeapa de 20.000 € și ce s-a întâmplat cu el
Un tânăr s-a cazat cu 5 bani pe noapte la un hotel de lux în Madrid. Cum a reușit să dea țeapa de 20.000 €... Antena3.ro
Primele imagini cu telefoanele Samsung Galaxy S26 au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitoarele smartphone-uri
Primele imagini cu telefoanele Samsung Galaxy S26 au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitoarele smartphone-uri useit
Bianca Drăgușanu a sărit la gâtul Monicăi Tatoiu: „Frustrato, vezi-ți de pensia ta! Ești demodată! Ți-ai cheltuit banii de pensie pe alcool!”
Bianca Drăgușanu a sărit la gâtul Monicăi Tatoiu: „Frustrato, vezi-ți de pensia ta! Ești demodată! Ți-ai... BZI
Incompetența stă la masă cu primarii Capitalei: zăpada i-a luat din nou prin surprindere
Incompetența stă la masă cu primarii Capitalei: zăpada i-a luat din nou prin surprindere Jurnalul
Reacție virală a Shakirei la concert. Un carton cu chipul lui Piqué a stârnit uimirea artistei
Reacție virală a Shakirei la concert. Un carton cu chipul lui Piqué a stârnit uimirea artistei Kudika
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab Redactia.ro
Români păcăliţi, după ce au crezut că au găsit chirie cu 400 de euro în Cotroceni
Români păcăliţi, după ce au crezut că au găsit chirie cu 400 de euro în Cotroceni Observator
Proprietățile medicinale ale sucului de merișoare. Ce efecte poate avea în organism
Proprietățile medicinale ale sucului de merișoare. Ce efecte poate avea în organism MediCOOL
Penne cu pui și ciuperci în sos cremos. Un preparat simplu și hrănitor
Penne cu pui și ciuperci în sos cremos. Un preparat simplu și hrănitor HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Când tăcerea vorbește: de ce copilul tău adult nu-ți răspunde la mesaje
Când tăcerea vorbește: de ce copilul tău adult nu-ți răspunde la mesaje DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
WhatsApp introduce o nouă funcție, cerută de utilizatori de ani de zile. Ce vei putea face pe platformă
WhatsApp introduce o nouă funcție, cerută de utilizatori de ani de zile. Ce vei putea face pe platformă UseIT
Chifle pufoase cu gem de caise în interior, potrivite pentru micul dejun
Chifle pufoase cu gem de caise în interior, potrivite pentru micul dejun Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x