(P) McHappy Day 2025®: când faptele bune țin familiile împreună

Pentru un părinte, cel mai greu lucru este să fie departe de copilul său aflat în spital. De 27 de ani, Fundația pentru Copii Ronald McDonald oferă sprijin familiilor care trec prin astfel de momente dificile, prin programe ce le permit părinților să rămână aproape de copiii lor pe durata tratamentului.

Anul acesta, la aniversarea a 30 de ani de McDonald’s în România, compania continuă să fie parte din această misiune, printr-o nouă ediție a campaniei McHappy Day.

Între 13 și 19 octombrie 2025, campania McHappy Day revine în toate restaurantele McDonald’s din țară. Timp de o săptămână, 1 leu din fiecare Big Mac și McChicken vândut va fi donat Fundației pentru Copii Ronald McDonald, pentru a acoperi costurile de cazare, mesele calde și pachetele de primă necesitate oferite familiilor copiilor aflați în spital. Totodată, în toate cele 110 restaurante McDonald’s, clienții pot susține cauza prin donații cash, cu cardul sau prin achiziționarea jucăriei în ediție limitată Olly.

Fondurile strânse vor sprijini peste 230 de familii, adică aproape 3.700 de nopți de cazare gratuite în Casele Ronald McDonald – locuri unde părinții pot rămâne aproape de copiii lor în timpul tratamentului.

Cele trei Case Ronald McDonald, aflate în incinta Spitalelor Clinice de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” din București, „Louis Țurcanu” din Timișoara și „Sf. Maria” din Iași, au fost special construite pentru a ține familiile împreună , pentru oricât timp este nevoie, mai ales în cazul familiilor fără posibilități materiale, care călătoresc de la sute de kilometri depărtare, în timp ce își îngrijesc copiii bolnavi. Aici, părinții beneficiază de sprijinul necesar pe toată durata spitalizării celor mici.

De la înființare, Fundația pentru Copii Ronald McDonald a oferit sprijin pentru peste 26.500 de părinți și 14.000 de familii venite din toate colțurile țării, respectiv peste 131.000 de nopți de cazare gratuită, mese calde și sprijin psihologic pentru părinții aflați în cele mai dificile momente.

Pentru McDonald’s, colaborarea cu Fundația pentru Copii Ronald McDonald înseamnă mai mult decât o campanie caritabilă. Este o tradiție care unește comunități și aduce speranță acolo unde e cea mai mare nevoie.

Cei care doresc să sprijine Fundația pe termen lung pot trimite un SMS cu textul FAMILIE la 8845, activând o donație lunară în valoare de 2 euro sau pot dona online pe www.rmhc.ro/doneaza.

Pentru că, uneori, cel mai prețios lucru pe care îl poți oferi unui părinte este posibilitatea de a fi aproape de copilul său. Mai multe detalii despre campania McHappy Day pot fi găsite aici: https://rmhc.ro/mchappy-day-2025-editia-2/.