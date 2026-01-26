Antena Căutare
Home News Social (P) Sănătatea cognitivă în zilele noastre: rolul farmaciilor moderne în susținerea memoriei

(P) Sănătatea cognitivă în zilele noastre: rolul farmaciilor moderne în susținerea memoriei

Într-o societate în care ritmul zilnic este tot mai alert, iar solicitarea intelectuală este aproape permanentă, sănătatea cognitivă nu mai poate fi privită ca un aspect secundar.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 26 Ianuarie 2026, 10:00 | Actualizat Luni, 26 Ianuarie 2026, 10:02
Galerie
Prevenția este cheia, iar farmaciile moderne, cum este Catena, ne pot ghida să o integrăm în stilul de viață, oferindu-ne informații și soluții sigure pentru a putea face față solicitărilor vieții contemporane și a ne păstra memoria, atenția și claritatea gândirii, pe termen lung. | pubmed

Capacitatea de a ne concentra, de a reține informații, de a lua decizii rapide și de a face față volumului mare de stimuli devine esențială pentru funcționarea optimă, atât pe plan profesional, cât și personal.

Învățarea continuă, multitasking-ul, presiunea termenelor-limită, expunerea constantă la informații și stresul psihic prelungit pot afecta, în timp, memoria, atenția și claritatea gândirii. Nu sunt doar supoziții. Există date științifice care demonstrează aceste efecte.

Semnale de alarmă care nu pot fi neglijate

Un amplu studiu publicat în 2025 în „Neurology”, revista oficială a Academiei Americane de Neurologie, indică o creștere semnificativă a problemelor de memorie și gândire în rândul adulților tineri.

Articolul continuă după reclamă

Analiza a inclus peste 4,5 milioane de răspunsuri colectate între 2013 și 2023 (cu excluderea anului 2020), iar „dificultatea cognitivă” a fost definită ca prezența unor probleme serioase de concentrare, memorie sau luare a deciziilor. La nivel general, prevalența acestor dificultăți a crescut de la 5,3% în 2013 la 7,4% în 2023. Mult mai grav este că, în rândul adulților sub 40 de ani, procentul e aproape dublat, ajungând de la 5,1% la 9,7% în decurs de numai un deceniu.

Pe lângă faptul că este îngrijorător, fenomenul reflectă o nevoie reală la nivelul societății în ceea ce privește accesul la informație corectă și soluții adaptate, pe care farmaciile moderne nu au trecut-o cu vederea. Pentru a-i ajuta pe oameni să facă față acestor realități, farmaciile de încredere și-au extins rolul, dincolo de funcția tradițională de vânzare a medicamentelor și de eliberare a tratamentelor prescrise. Ele au devenit adevărate centre de consiliere pentru persoanele care caută răspunsuri și recomandări.

Mai mult, în rețelele mari, precum Catena, farmaciștii sunt înrolați periodic în programe de formare continuă, ceea ce le permite să rămână conectați la noile descoperiri medicale, pentru a putea oferi sfaturi avizate în orientarea către produse sigure și în explicarea modului de utilizare. Mai ales în cazul suplimentelor destinate susținerii funcțiilor cognitive, unde eficiența depinde de calitatea ingredientelor, de dozaj și de interacțiune, toate aceste detalii chiar pot face diferența.

Performanța cognitivă începe cu susținerea mecanismelor esențiale

Memoria, atenția și capacitatea de concentrare depind de armonizarea mai multor procese-cheie: transmiterea eficientă a semnalelor între neuroni, oxigenarea cerebrală și un metabolism energetic adecvat. Atunci când aceste mecanisme sunt suprasolicitate de stres, volum mare de informații sau efort intelectual prelungit, performanța cognitivă poate scădea.

De aici și interesul tot mai mare pentru formule care acționează integrat asupra acestor procese, cum este Benesio MemoryVit, disponibil la Catena. Acest supliment alimentar reunește ingrediente atent selecționate pentru a susține funcțiile cognitive în mod complementar.

MemoryVit oferă un sprijin adaptat fiziologiei creierului, fiind de ajutor:

  • adolescenților peste 14 ani;
  • adulților activi;
  • persoanelor adulte și seniorilor care doresc menținerea clarității mintale.

Bacopa monnieri, memorie și adaptare la efortul intelectual

Unul dintre ingredientele de bază din formula Benesio MemoryVit este Bacopa monnieri, o plantă utilizată de secole în medicina tradițională, astăzi intens studiată pentru efectele sale asupra memoriei, capacității de concentrare și de învățare.

Cercetările indică faptul că poate sprijini comunicarea dintre neuroni și procesele implicate în procesarea informațiilor.

Un studiu randomizat, desfășurat pe parcursul a 12 săptămâni, a arătat că administrarea zilnică a extractului de Bacopa monnieri s-a asociat cu îmbunătățirea memoriei, a vitezei de procesare a informațiilor și a atenției, atât la adulți sănătoși, cât și la persoane vârstnice.

Un avantaj important al plantei sunt proprietățile sale adaptogene. Mai exact, Bacopa monnieri ajută organismul să gestioneze mai eficient stresul psihic și efortul intelectual prelungit, contribuind la menținerea performanței cognitive în perioadele solicitante.

Ginkgo biloba – circulație cerebrală și claritate mintală

Ginkgo biloba este unul dintre cele mai studiate extracte vegetale în relație cu funcțiile cognitive, fiind utilizat în special pentru susținerea circulației cerebrale și a atenției.

Mai multe meta-analize și studii clinice publicate pe platforme sau în reviste științifice, precum ScienceDirect și PLOS One, au relevat că extractul standardizat de Ginkgo biloba poate avea beneficii moderate asupra memoriei, atenției și funcțiilor executive la persoanele cu tulburări cognitive ușoare.

Pe de altă parte, așa cum reiese din celebrul Ginkgo Evaluation of Memory (GEM) Trial, ginkgo biloba nu previne declinul cognitiv sau boala Alzheimer în cazul seniorilor, ceea ce subliniază rolul său de ingredient de susținere, nu de soluție unică.

Huperzia serrata – suport pentru memorie și atenție susținută

Deși e mai puțin cunoscută publicului larg, Huperzia serrata se află de mai mulți ani pe lista plantelor care se bucură de aprecierea oamenilor de știință. Principalul său compus activ, huperzina A, are capacitatea de a inhiba acetilcolinesteraza, enzima care degradează acetilcolina, un neurotransmițător esențial pentru procesele de memorare și învățare.

Studii clinice și meta-analize publicate în reviste internaționale, precum „Frontiers in Pharmacology” și „Molecules”, arată că huperzina A poate îmbunătăți memoria, atenția și viteza de procesare a informațiilor, în special la persoanele cu tulburări cognitive ușoare sau în contexte de efort intelectual intens. Prin menținerea unui nivel mai stabil de acetilcolină la nivel sinaptic, acest extract sprijină comunicarea eficientă între neuroni, un mecanism-cheie pentru performanța cognitivă.

De asemenea, cercetările sugerează că Huperzia serrata are și efecte neuroprotectoare, relevante pentru menținerea funcțiilor cognitive pe termen mediu și lung.

Lecitina și complexul de vitamine B – suport metabolic pentru funcția cognitivă

Lecitina este o sursă importantă de fosfolipide, componente esențiale pentru structura membranelor neuronale și pentru sinteza acetilcolinei, un neurotransmițător-cheie în procesele cognitive. Prin acest mecanism, contribuie la buna funcționare a transmiterii semnalelor nervoase.

Complexul de vitamine B completează acest suport, prin rolul său în metabolismul energetic neuronal (proces care susține funcțiile neuronale vitale, precum transmiterea semnalelor nervoase, dezvoltarea, întreținerea și repararea neuronilor) și funcționarea normală a sistemului nervos. Vitaminele B1, B6 și B12 sunt implicate în reducerea oboselii psihice și în creșterea capacității de concentrare, în perioadele de stres și efort intelectual susținut.

Super puterea creierului tău ține de alegerile zilnice

Menținerea performanței cognitive nu e o chestiune de noroc. Depinde într-o foarte mare măsură de obiceiurile simple de zi cu zi: somn suficient, alimentație echilibrată, mișcare în aer liber, activități recreative și sprijinul unor produse de calitate, precum Benesio MemoryVit.

Prevenția este cheia, iar farmaciile moderne, cum este Catena, ne pot ghida să o integrăm în stilul de viață, oferindu-ne informații și soluții sigure pentru a putea face față solicitărilor vieții contemporane și a ne păstra memoria, atenția și claritatea gândirii, pe termen lung.

Rezultate Loto azi, 25 ianuarie 2026. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc P...
Înapoi la Homepage
AS.ro Orașul comandat de Ceaușescu își scoate la licitație stadionul. Prețul de pornire e de sute de mii de euro Orașul comandat de Ceaușescu își scoate la licitație stadionul. Prețul de pornire e de sute de mii de euro
Observatornews.ro 500 € pentru a te muta pe insula grecească cu doar 45 locuitori. Ce profesii sunt căutate pentru noii veniți 500 € pentru a te muta pe insula grecească cu doar 45 locuitori. Ce profesii sunt căutate pentru noii veniți
Antena 3 Bulgarii care munceau în Germania se întorc în ţara lor ca să lucreze de la distanţă, iar veniturile li s-au mărit considerabil Bulgarii care munceau în Germania se întorc în ţara lor ca să lucreze de la distanţă, iar veniturile li s-au mărit considerabil
SpyNews Răsturnare șocantă în cazul crimei din Timiș! Un adult ar fi fost implicat în uciderea lui Mario. Ce declarații a făcut unchiul victimei Răsturnare șocantă în cazul crimei din Timiș! Un adult ar fi fost implicat în uciderea lui Mario. Ce declarații a făcut unchiul victimei

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi primele episoade.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi primele episoade.
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Rezultate Loto azi, 25 ianuarie 2026. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
Rezultate Loto azi, 25 ianuarie 2026. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și...
Cum să folosești acetona și care sunt beneficiile sale. Ce arată specialiștii
Cum să folosești acetona și care sunt beneficiile sale. Ce arată specialiștii Catine.ro
(P) Alimentația medicală în practică: modelul de lucru Euromedical Provider
(P) Alimentația medicală în practică: modelul de lucru Euromedical Provider
Can Yaman, de la „rățușca urâtă” la sex simbol. “Tatăl meu a spus că sigur m-au înlocuit cu alt bebeluș”
Can Yaman, de la „rățușca urâtă” la sex simbol. “Tatăl meu a spus că sigur m-au înlocuit cu alt... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Un hoț i-a furat telefonul unei tinere în timp ce filma un TikTok, dar nu avea idee ce urma să se întâmple: „La început am crezut că e o farsă”
Un hoț i-a furat telefonul unei tinere în timp ce filma un TikTok, dar nu avea idee ce urma să se întâmple:... Libertatea.ro
Din ce afaceri a făcut o avere de un milion de euro văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu
Din ce afaceri a făcut o avere de un milion de euro văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu AntenaSport
Mario Fresh și partenera lui, Miruna, au plecat într-o vacanță de vis în Bali. Cei doi s-au pozat în ipostaze romantice, iar fanii au reacționat imediat
Mario Fresh și partenera lui, Miruna, au plecat într-o vacanță de vis în Bali. Cei doi s-au pozat în ipostaze... Elle
Imaginile groazei! Zăpadă cum nu ai mai văzut niciodată! Copiii au construit tobogane înalte cât blocurile
Imaginile groazei! Zăpadă cum nu ai mai văzut niciodată! Copiii au construit tobogane înalte cât blocurile Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cheesecake japonez cu două ingrediente. Rețeta simplă care a cucerit internetul
Cheesecake japonez cu două ingrediente. Rețeta simplă care a cucerit internetul HelloTaste.ro
Cu ce se izolează casele în Norvegia. Nu este polistiren, este un material care reține căldura chiar și la -30 de grade
Cu ce se izolează casele în Norvegia. Nu este polistiren, este un material care reține căldura chiar și la -30... Antena3.ro
Apple ar pregăti lansarea unui dispozitiv nou în 2027. Ce ar putea face tehnologia de purtat
Apple ar pregăti lansarea unui dispozitiv nou în 2027. Ce ar putea face tehnologia de purtat useit
Mircea Lucescu, internat de urgență în spital! Selecționerul României are probleme grave de sănătate!
Mircea Lucescu, internat de urgență în spital! Selecționerul României are probleme grave de sănătate! BZI
Lunile de naștere care atrag suflete-pereche. Cine are șanse mari să-și întâlnească marea iubire
Lunile de naștere care atrag suflete-pereche. Cine are șanse mari să-și întâlnească marea iubire Jurnalul
Colecția de automobile de lux a lui Felix Baumgartner, scoasă la vânzare la șase luni de la dispariția sportivului
Colecția de automobile de lux a lui Felix Baumgartner, scoasă la vânzare la șase luni de la dispariția sportivului Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Turist, după ce ajunge la crescătoria de cerbi din Suceava:
Turist, după ce ajunge la crescătoria de cerbi din Suceava: "Așa ceva nu știu dacă mai este undeva în ţară" Observator
De ce e atât de importantă ora la care iei micul dejun. Ce impact poate avea asupra sănătății
De ce e atât de importantă ora la care iei micul dejun. Ce impact poate avea asupra sănătății MediCOOL
Îți este dor de Italia? Iată cea mai simplă rețetă de limoncello pe care o poți face acasă
Îți este dor de Italia? Iată cea mai simplă rețetă de limoncello pe care o poți face acasă HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
9 tipuri eficiente de terapie pentru adolescenți
9 tipuri eficiente de terapie pentru adolescenți DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cele 9 emoji-uri noi care vor fi introduse în 2026. Ce simboluri vor ajunge pe smartphone-uri din întreaga lume
Cele 9 emoji-uri noi care vor fi introduse în 2026. Ce simboluri vor ajunge pe smartphone-uri din întreaga lume UseIT
De ce se lipesc clătitele și ce ingredient rezolvă problema. Trucuri simple în bucătărie
De ce se lipesc clătitele și ce ingredient rezolvă problema. Trucuri simple în bucătărie Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x