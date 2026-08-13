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Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Mătăsii, episodul 3. Irina Fodor povestește cum s-a desfășurat competiția

În cel de-al treilea episod din Jurnal de călătorie, Irina Fodor dezvăluie cum s-a arătat, de fapt, competiția în fața ochilor săi.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 13 August 2026, 19:59 | Actualizat Joi, 13 August 2026, 20:03
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Episodul cu numărul 3 din Jurnal de Călătorie, Asia Express, aduce noi detalii despre acest show. De data aceasta, Irina Fodor este cea care ia cuvântul.

Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Mătăsii, episodul 3

Cheloo și Mihai Ban, Maurice Munteanu și Connie Preda, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, Radu Isac și Eduard Hordilă, Gabi Torje și Alin Alexuc Ciurariu, Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, Valerie Lungu și Alex Gâlcă, Mirela Retegan și Maya, și What's UP și Miky, concurenții Asia Express, sunt concurenții care au pornit pe Drumul Mătăsii în Asia Express pentru a-și dovedi, în primul rând lor, faptul că au puterea de a-și duce la bun sfârșit pașii.

În episodul cu numărul 3, Irina Fodor prezintă cum are loc această călătorie plină de peripeții, pe tot parcursul competiției. Emoții, lacrimi, zâmbete și mai presus de toate, voință.

"Toți concurenții vor să fie Alfa, în sezonul 9. Se reacționează puternic, se aruncă uneori vorbe. În ciuda acestor vorbe, toți s-au despărțit prieteni. Mi-e și frică uneori să le adresez întrebări că nu știu cum vor reacționa.", a spus Irina Fodor.

"Oamenii de acasă să se aștepte la o cursă intensă, răsturnări de situații dese. Doar uitativă- la ce mă înconjoară, ce frumos poate să fie în Uzbekistan. Totu, arhitectura, mâncarea, care este absolut delicioasă, mă rog, cine are mâncare."

"Construcții de mii de ani, gropiță, lângă gropiță, lângă gropiță."

"Mă transform. Mi-a pus stilista o geacă, și dacă e urgent, să o ai la tine. Patru zile am rezistat fără acea geacă. S-ar putea s-o mai vedeți în acest proiect de cel puțin 5 ori. Nu mi se pare că au ajuns informații atât de amănunțite în Europa, despre China. Nu ne așteptam să fie atât de frumos, pe scurt. Oamenii să se aștepte la niște șocuri culturale din viitor."

"Vezi că se livrează mâncare, medicamente, roboți. Oamenii sunt foarte liberi aici, foarte spontani, foarte curioși, cu 0 trac de cameră."

"Drumul Mătăsii, Asia Express, este ceva incredibil."

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