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David Popovici s-a calificat în finala CE de natație la proba de 200 m cu cel mai bun timp! Când are loc cursa pentru medalie

David Popovici a fost senzațional în semifinalele probei de 200 m liber de la CE de natație de la Paris și s-a calificat în Finală cu cel mai bun timp. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 13 August 2026, 20:02 | Actualizat Joi, 13 August 2026, 20:04
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David Popovici s-a calificat în finala CE de natație la proba de 200 m cu cel mai bun timp! | hepta
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După o cursă fenomenală pe care a condus-o după fiecare întoarcere de bazin, David Popovici și-a obținut calificarea în FInală.

David Popovici a pornit de pe culoarul 5 în prima semifinală a probei de 200 m liber de la Europenele din Paris. Campionul nostru a condus pe tot parcursul cursei pe care a încheiat-o cu timpul 1:44:56.

David Popovici, calificare de excepție în Finala de la 200 m. La ce oră e programată cursa pentru medalie

David Popovici a câștigat semifinala și s-a calificat fără emoții în Finală. David Popovici va reveni în bazin vineri, 14 august, de la ora 19:36 pentru finala probei de 200 de metri liber de la CE. Clasamentul după cea de-a doua semifinală l-a adus pe David pe primul loc, așa că va porni de pe culoarul 4 în cursa pentru medalia de aur, care este programată de la ora 19:36. Campionul olimpic en-titre la 200 m îl va avea ca principal oponent la Europene pe germanul Lukas Martens, care s-a calificat cu timpul: 1:44:79.

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După ce a cucerit aurul european la 100 m și a atins un nou record al competiției, David Popovici este pregătit pentru o nouă victorie, fiind marele favorit al probei de 200 m liber.

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