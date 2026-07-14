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(P) SUV-ul lui Robert Lewandowski poate fi testat și în România.Cum poți câștiga un Family City Break la CHERY Open Doors

În fotbal, performanța se construiește prin consecvență, pregătire și capacitatea de a răspunde constant așteptărilor publicului.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 14 Iulie 2026, 11:57 | Actualizat Marti, 14 Iulie 2026, 12:01
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(P) SUV-ul lui Robert Lewandowski poate fi testat și în România.Cum poți câștiga un Family City Break la CHERY Open Doors
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Aceeași filosofie stă la baza parteneriatului global dintre CHERY și Robert Lewandowski, unul dintre cei mai cunoscuți atacanți ai generației sale.

Parteneriatul îl aduce pe Lewandowski în universul Chery Super Hybrid, ambasadorul global al brandului pentru modelul TIGGO 9 CSH, vârful de gamă disponibil și pe piața din România.

Pentru CHERY, performanța se vede și în rezultatele de piață. În iunie 2026, Chery Group a înregistrat 256.612 unități vândute la nivel global, dintre care 191.062 de unități au fost exportate.

În cadrul acestei evoluții, familia de SUV-uri TIGGO 7 a stabilit un nou record lunar de export pentru un singur model al grupului, cu 30.125 de unități livrate într-o singură lună, depășind precedentul record de 29.800 de unități, înregistrat în luna mai.

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De la succes global la prezență tot mai puternică în România

TIGGO 7 este unul dintre modelele care susțin dezvoltarea internațională a mărcii printr-o combinație între confort, tehnologie, siguranță și adaptabilitate.

Între 17 și 19 iulie, publicul este invitat la CHERY Open Doors, eveniment organizat în showroom-urile CHERY, pentru a testa gama TIGGO CSH și a intra în cursa pentru un Family City Break cu un model Super Hybrid.

TIGGO 7 a primit în 2026 și premiul Car Enthusiast Public Choice, în cadrul competiției South African Car of the Year, distincție stabilită prin votul publicului.

Evoluția globală începe să fie tot mai vizibilă și pe piața locală, unde CHERY câștigă rapid teren.

În luna ianuarie, în România au fost înmatriculate 212 automobile CHERY. În februarie, marca a înregistrat 318 unități și o cotă de piață de 3,5%, iar în martie a ajuns la 340 de unități. La finalul primului trimestru, CHERY a ocupat prima poziție între mărcile auto chinezești din România.

Evoluția a continuat în lunile următoare, iar între ianuarie și iunie 2026 marca a ajuns la 2.011 unități înmatriculate.

Creșterea arată interesul tot mai mare al publicului român pentru modele care combină tehnologia, eficiența, nivelul ridicat de echipare și un raport competitiv între preț și valoarea oferită.

Chery Super Hybrid: eficiență pentru oraș, autonomie pentru călătoriile de vacanță

În centrul strategiei de electrificare a mărcii se află tehnologia Chery Super Hybrid – CSH, concepută pentru a combina eficiența deplasărilor zilnice cu autonomia și flexibilitatea necesare călătoriilor de familie.

În România, sistemul este disponibil pe modelele TIGGO 7 CSH, TIGGO 8 CSH și TIGGO 9 CSH, toate putând fi descoperite în cadrul evenimentului CHERY Open Doors.

Autonomia totală de până la 1.200 de kilometri devine și punctul de plecare al Marelui Premiu.

Un Family City Break prin CHERY Open Doors

În perioada 17–19 iulie 2026, vizitatorii showroom-urilor participante pot descoperi gama TIGGO, pot afla cum funcționează tehnologia Chery Super Hybrid și pot testa modelele CSH disponibile în România.

Experiența este construită în jurul CHERY Open Doors, un parcurs interactiv prin care participanții descoperă modelele și tehnologiile brandului, efectuează un test drive și intră în cursa pentru Marele Premiu.

Premiul constă într-un Family City Break către o destinație aleasă de câștigător de pe harta autonomiei de 1.200 de kilometri.

Pentru călătorie, CHERY va pune la dispoziție un model CSH, cu rezervorul plin și bateria încărcată, transformând autonomia prezentată în fișa tehnică într-o experiență reală de vacanță.

Între 17 și 19 iulie, vino în showroom-urile CHERY pentru a descoperi gama TIGGO CSH, a efectua un test drive și a intra în cursa pentru un Family City Break.

În această perioadă, modelele TIGGO CSH sunt disponibile la prețuri promoționale prin Programul Rabla, la care CHERY adaugă un EcoVoucher de până la 5.000 de euro, cu TVA inclus.

Mai multe informații despre eveniment, mecanismul campaniei și formularul de înscriere sunt disponibile pe cheryromania.ro.

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