Aris Eram a surprins pe toată lumea în direct la Neatza cu Răzvan și Dani când a cerut-o în căsătorie pe o cunoscută influenceriță de fitness. Iată cum s-a întâmplat.

În urmă cu câteva zile, Aris Eram a surprins pe toată lumea când a îngenuncheat în fața Monicăi Chira, o cunoscută influenceriță de fitness.

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Aris Eram a cerut-o de soție pe Monica Chira

Monica Chira a prezentat la Neatza o variantă sănătoasă de mic-dejun: senviș cu pâine integrală și granola. În tot acest timp, ea și Aris Eram și-au construit o întreagă poveste de familie.

Deși toată întâmplarea a fost creată cu umor, în spirit de glumă de către Aris, tânăra invitată a intrat în joc și i-a răspuns cu aceiași monedă.

„Trebuie să spun, arăți extraordinar”, o întâmpină Aris pe Monica în platoul Neatza cu Răzvan și Dani. „Poți să spun ieri seară ce mesaj vocal mi-ai trimis sau nu?”

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Monica îi dă voie să facă public mesajul de la ea: „Deci ieri seară, nu, că nu-i nimic, nu-i nimic grav, Florin, te rog, stai, asistă la această conversație!”

„Nu, suntem doar prieteni. Nu, nu, că a fost foarte frumos”, a ținut el să menționeze în momentul în care colegii de platou au început să se privească cu subînțeles.

„<<Aris, cu accentul acesta frumos, Aris. Dacă rochia mea de mâine era albă, m-ai fi cerut în căsătorie>>” spune Aris că i-ar fi transmis Monica în seara precedentă.

De asemenea, el declară că tânăra este răvășitoare în ținuta purtată și, chiar dacă nu este albă, o poate cere în căsătorie: „Dar trebuie să spun acuma că, chiar și în această culoare... Stai un pic, că am aici pregătit... un ardei gras. Monica, vrei să fii... Vrei să fii...”

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Aris nu duce însă întrebarea până la capăt și pare să nu fie prea sigur nici de locul în care se poartă inelul de logodnă: „Pe care se pune, pe ăsta? Pe ăsta? Așa.”

Monica Chira este vizibil emoționată, nici prezența camerelor de luat vederi nu o ajută prea mult, însă umorul și autoironia o scot dintr-o situație incomodă. La doar câteva secunde după falsa logodnă, Aris o invită la el acasă să îi gătească:

„Nevasta mea e cam departe. Dacă vrei să vii pe la mine pe acasă să gătești o dată...” îi cere Aris.

Însă Monica are un răspuns savuros: „E prea devreme, Aris. Trebuie să ne cunoaștem mai bine.”

Aris îi propune în schimb să meargă el la ea: „Vin eu la tine și vin o dată.”

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Cu toate acestea, Monica este de părere că trebuie să o invite mai întâi în oraș la cină și abia apoi să intre ea în bucătărie pentru el: „Trebuie să mă scoți la o cină, Aris, mai întâi!”

„Mergem la cină și ne gătește cineva pentru noi”, concluzionează Aris.

Proaspeții logodnici s-au sărutat... pe obraz: „Acuma ne pregătim să ne sărutăm.”

„Așa, da, cerere de căsătorie”, spune Monica.

„Da, dar ce inel frumos!” spune Aris.

„E unic, e unic, e cu valoare, să știi că o să-l păstrez o viață întreagă, amintire”, îi promite tânăra.

Monica Chira a fost prezentă în platoul Neatza cu Răzvan și Dani pentru a prezenta o variantă de mic-dejun sănătoasă și ideală pentru post.

„Am pregătit variante de mic-dejun cât mai rapid. Deși să știți că am venit și cu variante pentru post, pentru că a început postul, pentru cei care doresc să țină. Și am făcut un sendviș din pâine integrală...” explică ea.

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Florin Ristei dorește să afle dacă acest mic-dejun l-ar aștepta pe Aris în cazul în care căsătoria ar avea loc.

„Normal, și așa îmbrăcat, aranjată”, glumește Monica.

„N-am nevoie să fii îmbrăcată. Așa”, punctează Aris.

„Asta le discutăm noi în privat, Aris”, îi atrage atenția influencerița.

Monica își continuă prezentarea mic-dejunului: „Bun, cu humus, cu tofu, cui îi place tofu. Cine nu ține post poate să pună, de exemplu, și piept de pui. (...) Și cu, desigur, multe legume pentru zeci de vitamine, da? (...) Aici avem un topping din pudră proteică pentru acest preparat, din iaurt de soia sau grecesc, dacă nu vreți să țineți post. (...) Cu fulgi de porumb. De porumb, auzi, m-am emoționat.”

„Foarte bun, foarte bun”, declară Aris cu gura plină.

Ilona Brezoianu vrea să afle dacă tânăra este sau nu într-o relație: „Ești singură?”

„Altfel mai îmi permiteam eu astfel de sugestii”, este răspunsul influenceriței.

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„Aris, fii atent, ajută-mă. Ăsta este un topping. Uite, trebuie să investim mai mult, că mi s-a rupt inelul. (..) Un topping din pudră proteică, da, și este cu... Poți să guști, că e foarte bun la gust, este cu...” mai spune ea.

„Este extraordinar, n-am mai gustat așa ceva”, spune surprins Aris.

„...cu morcovi copți, da, și scorțișoară”, explică Monica.

Ilona Brezoianu o face atentă pe Monica asupra faptului că ar putea face Crăciunul acasă la părinții lui Aris.

„Chiar că asta îmi doresc în viață”, răspunde tânăra.

„Tu îți dai seama? Ai șansa să-ți dea Alexia un tricou de ăla de la...” continuă Aris gluma.

„Eu aș da orice să mă duc la ea acasă să văd cum are în casă, să mănânc o mâncare făcută de ea și tu ai șansa asta să te măriți cu Aris și nu vrei?” o ceartă Ilona.

„Dacă te invită familia la o cină, un prânz, cu ce preparat ai veni să-i impresionezi?” o întreabă Aris.

„Un cheesecake fără zahăr, poate un brownie fără zahăr. Aș veni cu mai multe ca să impresionez și... Să mă înțeleg bine cu mama soacră”, răspunde Monica.

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„Vezi ce, vezi ce grijă am eu, Aris, de tine?” întreabă Monica.

„Extraordinar”, spune Aris.

„Dacă ajungi Crăciunul ăsta, să ne spui și nouă cum a fost”, o roagă Ilona.

„Fii atent că te faci de râs în fața populației dacă nu mă scoți”, îl avertizează Monica pe Aris.

„O să fiu și eu mai serios”, promite Aris.

Florin Ristei intervine și le spune că scena la care a asistat seamănă foarte mult cu formatul unei emisiuni de la Antena 1, și anume Mireasa.

„O știe doar cu proteină sau face și o sarma de Crăciun? Știe doar...” spune Florin.

„Învățăm, Aris, cum să nu? Ca s-o impresionez pe mama soacră, orice”, promite Monica.

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„Eu cred că o să te placă. Am așa un feeling că o să te placă”, e de părere Ilona.

„Și eu, eu chiar cred, mai ales că oricum ai acest accent care este foarte plăcut”, continuă Aris.

„Îmi place foarte mult de sora ta”, îi dezvăluie Monica. „Mai vin... mai vin cu așa cerere în căsătorie! Deci m-am emoționat.”

„Trebuie să fim ca familia Addams acum”, mai spune ea.

„Vă las, hai, vă lăsăm. Hai, să fiți fericiți, Doamne ajută”, le transmite Ilona Brezoianu.