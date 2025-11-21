Pe urmele lui Nicușor Dan. Ediții speciale Observator, în direct din biroul Primarului General al Capitalei, de la ora 19:00

Antena Căutare
Bucureștiul intră în cea mai fierbinte luptă politică din ultimii ani: cine va prelua fotoliul lăsat liber de Nicușor Dan? Un oraș de milioane, un buget de miliarde și o decizie care poate schimba tot. Observator 19 lansează seria de Ediții Speciale „Pe urmele lui Nicușor Dan” – în care cei mai puternici candidați sunt aduși direct în biroul Primarului General și puși față în față cu cele mai grele întrebări. În direct. Fără menajamente. Fără ocolișuri.

Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 21 Noiembrie 2025, 13:25 | Actualizat Vineri, 21 Noiembrie 2025, 13:28
Galerie
Din 24 până pe 26 noiembrie, Observator 19 îi transformă pe telespectatori în martorul unui test suprem pentru aspiranții la cel mai vânat post din administrația locală.

Luni, Daniel Băluță (PSD), marți, Cătălin Drulă (USR), iar miercuri, Ciprian Ciucu (PNL) sunt chemați să răspundă chiar în biroul unde se iau deciziile care pot ridica sau prăbuși Capitala.

Ediții speciale Observator, în direct din biroul Primarului General al Capitalei, luni-miercuri, de la ora 19:00

Alessandra Stoicescu a mers în mijlocul oamenilor, a vorbit cu bucureștenii și îi reprezintă în fața candidaților. Cine are cu adevărat un plan pentru București? Cine doar promite? Totul este analizat în oglindă cu datele din Studiul Național Antena, realizat de prestigioasa companie de sondare IPSOS, o radiografie completă a unei țări în fierbere.

Dincolo de politică, Observator intră și în culisele vieților candidaților: familia, oamenii din spatele lor, deciziile care i-au format și lucrurile care îi definesc atunci când camerele nu sunt pornite.

„Pe urmele lui Nicușor Dan” deschide cea mai intensă perioadă politică a finalului de an. Campania începe pe 22 noiembrie, iar pe 7 decembrie Bucureștiul decide. Până atunci, Observator 19 aduce singurele ediții în care candidații sunt testați acolo unde contează cu adevărat – în biroul în care se decide destinul Capitalei.

Edițiile Speciale pot fi urmărite, la ora 19:00, în direct pe Antena 1 și antenaplay.ro. Declarațiile vor fi disponibile pe observatornews.ro, Youtube Observator, Facebook Observator, Instagram Observator și Tik Tok Observator. Informații de ultimă oră vă stau la dispoziție non-stop pe canalul de WhatsApp Observator și în Aplicația Observator News, care poate fi descărcată din Google Play sau din App Store.

În fiecare zi, Observator pune întrebările și arată faptele. Pentru ca românii să ia deciziile. Alege BINE pentru TINE! În fiecare zi.

Observator. Despre oameni. Ştirile aşa cum trebuie să fie

Colaj cu Alessandra Stoicescu și primăria Capitalei
