Cine repară încrederea românilor în România? Dominic Fritz, la Observator: „Nu poți reduce un deficit de 10% fără măsuri care dor"

În cea de-a treia Ediție Specială Observator „Toată România Noastră”, în care liderii coaliției de guvernare se confruntă cu problemele reale ale românilor, Dominic Fritz, președintele USR, a vorbit deschis despre măsurile de austeritate, criza bugetară, creșterea TVA, tăierea privilegiilor și pesimismul tot mai accentuat al românilor.

Publicat: Joi, 30 Octombrie 2025, 11:02
Fritz a explicat motivele pentru care Guvernul a ales să majoreze TVA, deși măsura este una profund nepopulară

Seria confruntărilor „Toată România Noastră", moderată de Alessandra Stoicescu, continuă în această seară cu premierul României și președintele PNL, Ilie Bolojan.

„Realitatea morală, revoltătoare, se întâlnește cu realitatea economică”

Fritz a explicat motivele pentru care Guvernul a ales să majoreze TVA, deși măsura este una profund nepopulară.

„De ce am crescut TVA-ul? Aici, din păcate, realitatea morală, revoltătoare, se întâlneşte cu realitatea economică. Dacă eşti la 10% deficit trebuie să faci ceva ce are un impact imediat, peste noapte. (…) Succesul electoral în iunie 2024, la europarlamentare, unde partidele Guvernului au câștigat 50%, a fost plătit cu niște bani pe care nu îi avem acum. Acum ne vine nota de plată. (...) Nu poți să reduci un deficit de 10% fără măsuri care dor. Responsabilitatea Guvernului nu este să fie acum popular, ci să ia măsuri care au un efect real, pozitiv pe termen lung pentru țară, și să ia măsuri echitabile.” - Dominic Fritz, președintele US.

Articolul continuă după reclamă

„Am trăit prea mulți ani minciuni”

Liderul USR a criticat dur deciziile anterioare ale clasei politice, pe care le consideră cauzele reale ale dezechilibrului bugetar.

Citește și: Kelemen Hunor, despre măsurile de austeritate și criza de încredere din coaliția de guvernare în Ediția Specială Observator

„Au fost nişte decizii profund greşite ale unor politicieni, nişte promisiuni profund mincinoase, parţial aceiaşi încă stau la masa deciziilor. Trebuie să recunoaştem că am trăit de prea mulţi ani minciuni. Ni s-au promis bani care nu au existat în realitate, s-au semnat contracte pentru investiţii pe baza unor bani inexistenţi şi acum trebuie să plătim nota de plată. Este un moment al adevărului care doare. Important este să nu răsturnăm tot jocul democratic acum, să nu ne trezim într-o lume în care guvernează unii care, în afară de promisiuni, chiar nu au nimic de oferit şi în care, în cadrul regulilor, să schimbăm fundamentul de funcţionare al statului. Trebuie să creăm un stat care funcţionează pentru cetăţeni, nu pentru propria clasă de privilegiaţi. Trebuie întoarsă această funcţionare de bază”, a declarat Dominic Fritz.

„Este o luptă centimetru cu centimetru”

Întrebat despre reformele întârziate, Fritz a explicat cât de dificilă este eliminarea privilegiilor pentru bugetarii de lux. „Cei care au aceste privilegii s-au baricadat în jurul unor regulamente și contracte. Durează mai mult, dar alternativa să renunțăm nu există. Trebuie să ducem lupte. Încă nu plecăm acasă — muncim la reforme, la reducerea administrației, la eliminarea pensiilor speciale. (…) Mi-aş dori şi eu să existe o baghetă magică prin care să rezolvăm toate problemele structurale care există, care să facă ca toată corupţia, toate reţelele de influenţă să nu mai existe peste noapte, dar iată că este o luptă centimetru cu centimetru. Cred că trebuie să recunoaştem o tensiune de bază în această coaliţie, în care sunt şi forţe care îşi doresc mai degrabă păstrarea status quo-ului şi sunt forţe şi părţi care îşi doresc mai degrabă răsturnarea situaţiei. Mi-aş dori să fie o coaliţie în care să existe o viziune comună.”, a subliniat liderul USR.

În privința viitorului coaliției de guvernare, președintele USR a fost tranșant.

Nu cred că există o alternativă la această coaliție. Cred că vede și PSD că alături de extremiștii de la AUR, care nu au niciun fel de soluții pentru români, nu poți guverna, dar în continuare va fi dificil și de aceea fiecare dintre liderii coaliției, fiecare dintre politicieni trebuie să se uite la aceste cifre și să se întrebe - Ce pot să fac eu ca să câștigăm din nou încrederea oamenilor?” - Dominic Fritz.

“Dacă doar suntem defetiști, nu se va întâmpla nimic”

Fritz a analizat rezultatele Studiului Național Antena, realizat IPSOS, care arată un nivel record de neîncredere în clasa politică și o temere majoră față de scăderea nivelului de trai. Liderul USR a subliniat că implicarea este singura variantă.

Faptul că mi-am asumat, acum cinci ani, să intru în politică a fost din frustrarea că am văzut o clasă politică care nu răspunde la nevoile oamenilor. (...) Misiunea mea şi a colegilor mei este să convingem oamenii că merită să se implice, nu neapărat într-un partid politic, dar oriunde trăieşti există un cerc de decizii – la şcoală, locul de muncă, la biserică, oameni care zic - Eu nu mai vreau să stau pe margine, vreau să mă implic. Acesta este spiritul pe care trebuie să-l trezim din această frustrare. Dacă doar suntem defetişti, nu se va întâmpla nimic.", a declarat Dominic Fritz.

Despre retragerea trupelor americane: „A fost o încurajare să ne apărăm mai bine”

Liderul USR a comentat și anunțul privind retragerea parțială a trupelor americane din regiune: „Cred că această retragere a fost aşteptată. Cred că americanii au făcut asta nu ca un fel de pedeapsă, ci mai degrabă ca o încurajare să ne apărăm mai bine. Încă sunt aici, și astăzi au comunicat oficial că a fost o mișcare în întreaga regiune, vor să se focuseze un pic mai mult și în Asia și de aceea nu este ceva ce trebuie să ne îngrijoreze, ci dimpotrivă să credem în propriul nostru potențial în orice fel de domeniu, inclusiv în domeniul apărării.”, susține Dominic Fritz.

Despre numirea Oanei Gheorghiu: „O alegere foarte bună”

În contextul în care Sorin Grindeanu, preşedintele interimar al PSD, i-a cerut premierului să retragă propunerea Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier, susţinând că numirea ar putea „compromite relaţia cu Statele Unite ale Americii”, Dominic Fritz a apărat public alegerea făcută de Ilie Bolojan.

Citește și: Liderii coaliției de guvernare, în direct la Observator, de luni până joi, la „Toată România Noastră”. Invitat Sorin Grindeanu

"E o alegere foarte bună, cred eu. Oana Gheorghiu a demonstrat tocmai că știe să adune încrederea oamenilor, energia oamenilor, resursele bune din societate. (...) Eu cred că este un semnal extrem de prost pentru toți cei care cred în libertatea exprimării în această țară să începem acum să vrem să excludem oameni din viața politică pentru niște opinii perfect legitime pe care le-au spus în trecut, la fel cum relația noastră cu Statele Unite trebuie să fie una de respect, dar nu una de subordonare totală și de obediență anticipativă." - Dominic Fritz.

Despre alegerile pentru Primăria Capitalei: „Va fi o bătălie dificilă”

Liderul USR a abordat și subiectul alegerilor pentru primăria capitalei, în cadrul cărora fiecare partid din coaliția de guvernare va avea propriul candidat.

"Va fi o bătălie dificilă pentru că interesele pentru București sunt mari și economice, și politice. Știe foarte bine Nicuşor Dan cu ce s-a luptat acolo și acum vedem o regrupare a mai multor forțe cu care s-a luptat. (...) La nivel local și la nivel național poți să ai alianțe diferite în funcție de contextul politic diferit. Cred că Cătălin Drulă va fi acel candidat care poate să continue drumul onest al lui Nicuşor Dan.", a conchis Dominic Fritz.

Colaj cu Alessandra Stoicescu și Dominic Fritz

