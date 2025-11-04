Antena Căutare
Home TV Stiri TV Ministrul Energiei, la Observator, despre cum a ajuns România la mila „băieţilor deştepţi” din energie: „România plătește”

Ministrul Energiei, la Observator, despre cum a ajuns România la mila „băieţilor deştepţi” din energie: „România plătește”

Descoperă ce a declarat ministrul Energiei la Observator despre situația cu care se confruntă România.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 04 Noiembrie 2025, 16:10 | Actualizat Marti, 04 Noiembrie 2025, 16:12
Galerie
Descoperă ce a declarat ministrul Energiei despre situația României | Antena 1

sCaracatița uriașă cu tentacule bine înfipte la nivel înalt, protejată inclusiv de clasa politică din cauza căreia românii au ajuns să plătească facturi uriașe la energie, a fost explicată pe larg într-un nou episod din campania "Toată România noastră". Confruntat cu dezvăluirile Observator, ministrul Economiei, Bogdan Ivan, aflat față în față cu Alessandra Stoicescu, a recunoscut că în România, energia este un lux.

"Am ajuns de trei luni şi ceva la Ministerul Energiei şi am început această radiografie legată de întrebarea care se află pe buzele tuturor oamenilor care plătesc aceste facturi de lux. Cum Dumnezeu am ajuns aici şi ce putem face ca să scădem aceste preţuri?", s-a întrebat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Ivan a listat câteva probleme fundamentale ale sistemului energetic din România.

"Principala cauză este legată de faptul că, în ultimii zece ani, am scos aproximativ 7.000MW capacităţi producţie pe gaze şi cărbune din uz şi am pus doar 1.200MW în loc. Avem foarte multe proiecte, miliarde de euro pe care trebuia să îi folosim şi, din păcate, acele proiecte sunt încă pe hârtie. Le-am luat în speranţa că vom începe să le construim pentru a face noi capacităţi de producţie, nuclear, hidro şi gaz. Altfel, nu vom putea să ieşim din fondul problemei", a declarat Bogdan Ivan.

Articolul continuă după reclamă

Și capacitatea redusă de stocare a fost indicată drept o problemă de către ministrul Energiei.

"Faptul că România nu a avut inspiraţia şi inteligenţa să investească, să direcţioneze banii către capacităţi de stocare în energie şi a finanţat cu o dorinţă uriaşă doar panouri solare, vă dau un exemplu: în acest moment am identificat 40 de linii de finanţare în energie, la şase ministere diferite, derulate în ultimii cinci ani. Toată lumea face energie. Fără cap, fără coadă, fără coordonare. Am venit cu un memorandum în faţa Guvernului pentru a avea o direcţie foarte clară, pentru ca Ministerul Energiei să coordoneze, în mod legal şi transparent, modul în care se fac aceste investiţii. Cu tot respectul pentru toţi colegii mei miniştri, hai să îşi facă fiecare treaba pe domeniul lor. Şi acum facem această coordonare, redirecţionăm banii care au fost duşi către panouri solare, în capacităţi de stocare şi în proiecte de investiţii foarte mari. Nuclear, Cernavodă, hidro", a explicat ministrul.

Ministrul a declarat că a discutat problemele din domeniul energiei în CSAT şi că legilația din domeniu trebuie schimbată.

"România a primit bani, 2,6 miliarde de euro în ultimii cinci ani, doar pentru a înlocui centralele pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia. Până astăzi, acei bani nu au fost folosiţi, s-au făcut doar studii, proiecte şi abia suntem în licitaţie pentru două centrale mari pe gaze. În acest moment, avem un deficit de producţie, avem reguli de piaţă care sunt imorale, dar încă nu sunt interzise. Din acest motiv, am luat problema energiei şi am pus-o pe masa CSAT şi a preşedintelui României, pentru a avea o decizie foarte clară prin care să mandateze Ministerul Energiei pentru a reface întreaga legislaţie şi pentru a opri astfel de aberaţii. Dincolo de faptul că este imoral, este ilegal. (...) Orice trader, cu un capital social de câteva sute de lei, putea să cumpere energie de câteva sute de milioane de euro pe piața forward, în avans, pentru peste un an și jumătate, de exemplu, iar cu o oră înainte de a intra în vigoare acel contract, dacă nu-i convenea prețul, putea să denunțe unilateral contractul, cu penalitate zero, și lăsa automat o cantitate uriașă de energie în piața zilei următoare care debalansa tot prețul și lăsa loc de speculații la greu", susține Ivan.

Studiul Naţional Antena arată cât se poate de clar că românii nu mai cred în promisiunile guvernanților. Patru din cinci români cred însă că utilităţile se vor scumpi cel mai mult în perioada următoare. În frunte cu energia. Reportajul difuzat luni seară în cadrul Campaniei Observator „Toată România noastră” dezvăluie pas cu pas rețeta dezastrului din domeniul energiei și încrengaturile la nivel înalt care au dus aici.

Reportajul integral și declarațiile făcute de ministrul energiei după difuzarea acestuia sunt disponibile pe observatornews.ro, Youtube Observator, Facebook Observator, Instagram Observator și Tik Tok Observator. Informații de ultimă oră vă stau la dispoziție non-stop pe canalul de WhatsApp Observator și în Aplicația Observator News, care poate fi descărcată din Google Play sau din App Store.

În fiecare zi, Observator pune întrebările și arată faptele. Pentru ca românii să ia deciziile. Alege BINE pentru TINE! În fiecare zi.

Observator. Despre oameni. Ştirile aşa cum trebuie să fie

https://observatornews.ro/

https://www.facebook.com/ObservatorAntena1

https://www.instagram.com/observatorantena1/

https://www.tiktok.com/@observatorantena1?lang=en

colaj foto cu ministrul energiei la observator
+1
Mai multe fotografii

https://www.youtube.com/@ObservatorTV

Înapoi la Homepage
AS.ro Milionarul român de doar 29 de ani a luat atitudine: “Dacă n-ai bani de bacşiş, stai acasă” Milionarul român de doar 29 de ani a luat atitudine: &#8220;Dacă n-ai bani de bacşiş, stai acasă&#8221;
Observatornews.ro Liderul romilor din Roman, în stare gravă după ce s-a împuşcat în cap live pe TikTok. Medicii sunt rezervați Liderul romilor din Roman, în stare gravă după ce s-a împuşcat în cap live pe TikTok. Medicii sunt rezervați
Unui bărbat nu i-a venit să creadă ce a găsit la un second-hand cu doar 2 lei: „Mi-a căzut fața” Unui bărbat nu i-a venit să creadă ce a găsit la un second-hand cu doar 2 lei: „Mi-a căzut fața”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune! Află toate detaliile
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune! Află toate detaliile
Cele trei zodii care atrag succesul financiar uriaș în prima săptămână din noiembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Cele trei zodii care atrag succesul financiar uriaș în prima săptămână din noiembrie 2025. Află dacă te... Catine.ro
Noul serial turcesc „Prețul ispitei” are premiera la Happy Channel azi, de la ora 23:00
Noul serial turcesc „Prețul ispitei” are premiera la Happy Channel azi, de la ora 23:00
Serenay Sarikaya a primit premiul pentru „Cea mai bună actriță a anului”. Ce ținută a îmbrăcat vedeta în cadrul evenimentului
Serenay Sarikaya a primit premiul pentru „Cea mai bună actriță a anului”. Ce ținută a îmbrăcat vedeta în... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
A murit Dick Cheney, influentul vicepreședinte republican al lui George W. Bush
A murit Dick Cheney, influentul vicepreședinte republican al lui George W. Bush Libertatea.ro
Cum se împart voturile în Capitală: „Bucureștenii nu rezonează cu mesajul suveranist”. Pe cine ar putea avantaja votul util
Cum se împart voturile în Capitală: „Bucureștenii nu rezonează cu mesajul suveranist”. Pe... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Mădălina Ghenea, recunoscătoare fostului iubit, Leonardo Maria Del Vecchio. Ce a mărturisit public actrița: „Bărbați ca tine sunt…”
Mădălina Ghenea, recunoscătoare fostului iubit, Leonardo Maria Del Vecchio. Ce a mărturisit public actrița:... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Andreea Marin a dat vestea cea mare! „Din nou împreună!“
Andreea Marin a dat vestea cea mare! „Din nou împreună!“ BZI
Familia lui Felix Baumgartner a scos la vânzare colecția lui de mașini. Cât costă fiecare bolid de lux
Familia lui Felix Baumgartner a scos la vânzare colecția lui de mașini. Cât costă fiecare bolid de lux BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Rețeta de chifteluțe suedeze. Cum le prepari la tine acasă, pas cu pas
Rețeta de chifteluțe suedeze. Cum le prepari la tine acasă, pas cu pas HelloTaste.ro
Unui bărbat nu i-a venit să creadă ce a găsit la un second-hand cu doar 2 lei: „Mi-a căzut fața”
Unui bărbat nu i-a venit să creadă ce a găsit la un second-hand cu doar 2 lei: „Mi-a căzut fața” Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 3 noiembrie 2025. Gemenii comunică deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 3 noiembrie 2025. Gemenii comunică deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Cauzele accidentelor de la rețelele de gaze. Specialiștii, formați profesional în două săptămâni
Cauzele accidentelor de la rețelele de gaze. Specialiștii, formați profesional în două săptămâni Jurnalul
Panică la un liceu din Capitală! Liceul Theodor Pallady evacuat din cauza mirosului puternic de gaze
Panică la un liceu din Capitală! Liceul Theodor Pallady evacuat din cauza mirosului puternic de gaze Kudika
Bani pentru mamele românce care locuiesc în Germania. Ce sumă primesc în plus la pensie?
Bani pentru mamele românce care locuiesc în Germania. Ce sumă primesc în plus la pensie? Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Liderul romilor din Roman, în stare gravă după ce s-a împuşcat în cap live pe TikTok. Medicii sunt rezervați
Liderul romilor din Roman, în stare gravă după ce s-a împuşcat în cap live pe TikTok. Medicii sunt rezervați Observator
Care sunt cele mai nocive alimente pentru creier. Neurologii avertizează că pot crește riscul de Alzheimer
Care sunt cele mai nocive alimente pentru creier. Neurologii avertizează că pot crește riscul de Alzheimer MediCOOL
Gnocchi de sfeclă roșie cu cartofi. O reinterpretare elegantă a celebrei rețete italiene
Gnocchi de sfeclă roșie cu cartofi. O reinterpretare elegantă a celebrei rețete italiene HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
6 modalități prin care-l faci pe fiecare copil în parte să se simtă special
6 modalități prin care-l faci pe fiecare copil în parte să se simtă special DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Salată de sfeclă cu morcovi, ceapă și usturoi, la borcan, pentru iarnă
Salată de sfeclă cu morcovi, ceapă și usturoi, la borcan, pentru iarnă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x