Sunt șase candidați la premiul International Booker, în valoare de 50.000 de lire sterline. Iată cine se află pe listă.

A fost publicată lista lungă, dar și cea scurtă cu scriitorii care pot lua premiul International Booker în 2025. Samantha Harve, cu „Orbital”, este câștigătoarea Premiului din 2024.

Premiu de 50.000 de lire sterline pentru International Booker. Ce scriitori sunt luați în calcul, printre ei și un român

Pentru prima dată lista scurtă a premiului International Booker este alcătuită în întregime din cărţi publicate de edituri independente, potrivit news.ro.

Traducătoarea britanică Sophie Hughes a fost inclusă pe lista scurtă pentru traducerea sa din „Perfection”, scrisă iniţial în italiană de Vincenzo Latronico. Este pentru a treia oară când Hughes este pe lista scurtă a premiului, devenind astfel deţinătoarea recordului pentru cel mai mare număr de nominalizări pe lista scurtă şi pe cea lungă.

Şase echipe autor-traducător sunt acum în competiţie pentru premiul de 50.000 de lire sterline, al cărui câştigător va fi anunţat în 20 mai, premiul în bani fiind împărţit în mod egal între autor şi traducător.

Scriitoarea japoneză Kawakami, cunoscută mai ales pentru romanul „Strange Weather in Tokyo”, a fost nominalizată pentru romanul său „Under the Eye of the Big Bird”, tradus de Asa Yoneda.

Scriitorul danez Balle şi traducătoarea scoţiană Barbara J Haveland au fost aleşi pentru „On the Calculation of Volume I”, primul dintr-o septologie planificată în care protagonista Tara este blocată într-o buclă temporală.

Titlurile înscrise pe lista scurtă sunt subţiri, patru dintre ele având sub 200 de pagini, inclusiv „Perfection” de Latronico. Romanul, despre un cuplu de milenari expatriaţi care locuiesc în Berlin, „transcende satira hipsterismului anilor 2010 prin profunzimea observaţiilor sociologice ale lui Latronico”, scrie Thomas McMullan în The Guardian. „Această cronică a Berlinului contemporan este cea mai puternică în articularea modului în care un anumit tip de globalizare ne dislocă din mediul înconjurător”.

O carte tradusă din kannada - o limbă vorbită de zeci de milioane de oameni, în special în statul Karnataka din sud-vestul Indiei - figurează pe lista scurtă pentru prima dată în istoria premiului din acest an: „Heart Lamp” de Banu Mushtaq, tradusă de Deepa Bhasthi. Acesta conţine 12 povestiri publicate iniţial între 1990 şi 2023, care surprind viaţa de zi cu zi a femeilor şi fetelor din comunităţile musulmane din sudul Indiei.

Lista scurtă este completată de „A Leopard-Skin Hat” de Anne Serre, tradusă din franceză de Mark Hutchinson. Serre a scris cartea, despre o femeie cu tulburări psihologice grave, în şase luni după sinuciderea surorii sale. „Am vrut să creez un memorial pentru ea”, a declarat Serre.

Celelalte titluri înscrise pe lista lungă pentru premiul din acest an au fost „The Book of Disappearance” de Ibtisam Azem, tradusă de Sinan Antoon; „There's a Monster Behind the Door” de Gaëlle Bélem, tradusă de Karen Fleetwood şi Laëtitia Saint-Loubert; „Solenoid” de Mircea Cărtărescu, tradusă de Sean Cotter; „Reservoir Bitches” de Dahlia de la Cerda, traducere de Julia Sanches şi Heather Cleary; „Hunchback” de Saou Ichikawa, traducere de Polly Barton; „Eurotrash” de Christian Kracht, traducere de Daniel Bowles; şi „On a Woman's Madness” de Astrid Roemer, traducere de Lucy Scott.