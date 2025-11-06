Prețuri uriașe la primii brazi de Crăciun apăruți pe piață. Cât costă un brad natural și cât costă unul artificial

Mai sunt doar câteva săptămâni până la Crăciun și deja mulți au început să își decoreze casele.

În doar câteva săptămâni ne vom bucura de sărbătorile de iarnă pentru că se apropie Crăciunul 2025. Gospodinele se vor întrece în preparate delicioase, în timp ce copiii își vor dori să decoreze brazi și să aștepte cadourile de la Moș Crăciun.

Goana după cadouri începe odată cu Black Friday, iar brazii deja au fost scoși pe piață pentru cei care își doresc să înceapă împodobirea caselor de la 1 decembrie.

Care sunt prețurile pentru brazii de Crăciun 2025

Oferta de brazi este variată, dar prețurile au crescut atât de mult încât mulți dintre cumpărători nu îndrăznesc încă să facă această achiziție importantă pentru sărbătoarea care se apropie.

Unii brazi de lux ajung chiar și la 4000 lei, mai mult decât se poate aștepta un om de rând cu salariu minim pe economie.

În mai multe magazine din țară au apărut deja primii brazi, iar prețurile exorbitante îi țin departe pe cumpărători. Comercianții sunt nerăbdători să își vândă marfa și sunt convinși că, deși prețurile au urcat, acest lucru nu îi va împiedica pe români să își asigure împodobirea casei așa cum se cuvine de sărbători.

Pe site-urile magazinelor de bricolaj găsiți deja atât brazi naturali, cât și brazi artificiali. Oferta este variată, dar la fel sunt și prețurile, acestea fiind cele care îi fac pe cumpărători să evite raionul cu brazi, sperând că se vor mai ieftini în apropierea sărbătorilor de iarnă.

Cei mai scumpi brazi artificiali sunt cei care măsoară 3 metri, au ramuri stufoase și au și suportul inclus. Un astfel de brad ajunge la prețul de 4.463 lei, spre surprinderea multora.

Printre brazii ieftini se numără cei mici de înălțime, care au prețuri variate ce se încadrează între 300-500 lei, în funcție de cât de bogate sunt ramurile. Un brad artificial cu ramuri ninse, înalt de 3 metri, cu suport inclus, ajunge la prețul uimitor de 2.899 lei.

Un brad artificial de 2,5 metri, cu ramuri 3D, suport inclus și aspect natural ajunge să coste chiar 2.600 lei pe unele site-uri de bircolaj, potrivit BZI.ro.

Dacă îți dorești un brad natural, chiar dacă e vorba de unul micuț în ghivechi, la unii retaileri pe site-uri se găsesc brazi chiar și de 300 lei. Un alt site de bricolaj oferă clienților săi ocazia să comande un brad natural, selectând exact înălțimea și data la care dorește să fie făcută livrarea. Prețurile diferă în funcție de înălțimea pe care o alegi, acestea variind între 150 - 700 lei.

Pe lângă faptul că mulți români nu își pot permite să cheltuie atât de mulți bani pe brazi și decorațiuni în economia actuală, comercianții nu par să își dorească să mai lase la preț.

Românii așteaptă totuși cu nerăbdare Black Friday pentru a vedea dacă vor scădea și prețurile la brazi și decorațiuni de Crăciun.

Înainte de achiziționarea unui brad de Crăciun, este important să ții cont de câteva aspecte principale. Prima oară stabilește spațiul în care îl vei așeza și măsoară să vezi dacă are suficient loc. E important să nu cumperi un brad mai înalt e nevoie sau un brad atât de mare încât să ocupe prea mult spațiu și să dea senzația de apartament mic.

Verifică dacă suportul e inclus în preț sau cumpără unul care să se potrivească perfect pentru a evita eventualele probleme.

